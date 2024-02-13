Танцующий Дюрица и стиляга Симонс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Нашли для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев сыграл в хоккей.
Экс-футболисты «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Сами Хедира сходили на матч НБА.
Артуро Видаль после возвращения в «Коло-Коло» показал, как отдыхает с верным другом.
У форварда «Галатасарая» Мауро Икарди тоже есть надежный товарищ. Возможно, их скоро ждет переезд в другой город.
А его одноклубник Лукас Торрейра отпраздновал 28-летие.
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас сходил с семьей в парижский Диснейленд.
Хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон — фанат серий книг о Гарри Поттере.
Стиляга дня. Полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс.
Легенда «Реала» Марсело отдохнул на пляже.
А Кака продолжает расслабляться в горах.
Серхио Агуэро посетил Лондон.
Бывший защитник «Локомотива» Ян Дюрица принял участие в танцевальном шоу.
Девушка дня. Каролина, спутница форварда «Торино» Пьетро Пеллегри.
Бывший форвард «Барселоны» Хавьер Савиола женился.
На этом наш выпуск завершен, проводите с пользой последний месяц зимы — берите пример с Тео Уолкотта.