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Руни может провести боксёрский поединок

вчера, 14:42

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может провести поединок по правилам бокса. Англичанин ведёт переговоры с промоутерской компанией, которая организует бои среди известных людей.

Напомним, 2 января Руни покинул пост наставника «Бирмингема».

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Руни Уэйн
Перевод с mirror.co.uk
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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:19
Если это правда, то скорее всего Руни как тренер "кончился" так и не успев толком начаться.
Руни похоже выбрает путь шоу, скандалов значит он как тренер не уверен в себе.
Хотя может это к лучшему и веселить людей больше подойдёт чем неудачник тренер.
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 16:13, ред.
Да не лучше по кулачке. Че там бокс то
wbx7ar7y6w3h
wbx7ar7y6w3h
вчера в 15:56
Судя по его роже он прирожденный боксёр
therapy
therapy ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 15:52
Скорее всего против Валуева)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:37
Думаю, Уэйн путает серьезный и крайне травмоопасный вид спорта с разговорами у выхода из паба
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:33
Интересно с кем он будет боксировать,кто набьёт ему морду !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:26
Ждем на «эпик файтинге»
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:20
Это ж надо, сколько у "Шрека" накипело внутри за тренерскую карьеру, что душа просит 'выплеска...)))
drug01
drug01
вчера в 15:12
Может войдёт в историю с другой стороны!
allemz
allemz
вчера в 14:52
Голова не работает, нашел ей новое применение)
shlomo
shlomo
вчера в 14:48
На тренерском поприще не получилось... посмотрим что будет с боксом...:)))
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