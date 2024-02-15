Руни может провести боксёрский поединок

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может провести поединок по правилам бокса. Англичанин ведёт переговоры с промоутерской компанией, которая организует бои среди известных людей.
Напомним, 2 января Руни покинул пост наставника «Бирмингема».
Руни похоже выбрает путь шоу, скандалов значит он как тренер не уверен в себе.
Хотя может это к лучшему и веселить людей больше подойдёт чем неудачник тренер.
Руни похоже выбрает путь шоу, скандалов значит он как тренер не уверен в себе.
Хотя может это к лучшему и веселить людей больше подойдёт чем неудачник тренер.