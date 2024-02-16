Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Прошёл День святого Валентина, футболисты и их половинки не остались в стороне, а мы проследили за ними.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прогулялся со своей девушкой и ребенком по городу. Мало времени на развлечения у молодых родителей.
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус подарил шикарные букеты своим близким — невесте и дочке.
Жена Юрия Жиркова выложила фото из Таиланда.
Стиляги дня. Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов со своей супругой.
Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Савиола сводил жену в ресторан.
А главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отправился в парижский Диснейленд.
Судя по выражению лица Вилфрида Заха, ему не слишком нравятся селфи возле зеркала. А что делать, надо терпеть!
Кака еще сложнее — нужно и день рождения младшей дочери организовать в этот период валентинок.
А у Ди Марии ситуация обратная — ему нужно дарить подарки, родился 14 февраля! Поэтому нет ничего удивительного в его отличной игре против «Тулузы».
Защитник «Реала» Давид Алаба сходил со своей второй половинкой в ресторан.
Легенда «Интера» Кристиан Вьери с пользой провел этот день — покатался на лыжах.
На этом наш выпуск завершен — дарите друг другу подарки, берите пример с Лионеля Месси.