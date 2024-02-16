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Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

сегодня, 13:00
Антонелла/Кариус
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Прошёл День святого Валентина, футболисты и их половинки не остались в стороне, а мы проследили за ними.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прогулялся со своей девушкой и ребенком по городу. Мало времени на развлечения у молодых родителей.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус подарил шикарные букеты своим близким — невесте и дочке.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Жена Юрия Жиркова выложила фото из Таиланда.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Стиляги дня. Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов со своей супругой.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Савиола сводил жену в ресторан.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

А главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отправился в парижский Диснейленд.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Судя по выражению лица Вилфрида Заха, ему не слишком нравятся селфи возле зеркала. А что делать, надо терпеть!

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Кака еще сложнее — нужно и день рождения младшей дочери организовать в этот период валентинок.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

А у Ди Марии ситуация обратная — ему нужно дарить подарки, родился 14 февраля! Поэтому нет ничего удивительного в его отличной игре против «Тулузы».

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Защитник «Реала» Давид Алаба сходил со своей второй половинкой в ресторан.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

Легенда «Интера» Кристиан Вьери с пользой провел этот день — покатался на лыжах.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

На этом наш выпуск завершен — дарите друг другу подарки, берите пример с Лионеля Месси.

Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

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Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:12
Ахах, ну фотки в инсту сами себя не сделают
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 13:52
Судя по порциям, это ресторан с двумя звёздами Мишлен, они не чтобы наедатся, а чтобы по двести баков за одну тарелочку с 50 грамм этой молекулярной кухни оставить) Зайдёт в кебаб после него и там уже наестся))
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 13:36
На кой нам инстаграмная жизнь ? Добавили что фото из запрещенной соц сети?
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 13:23
Алабу развели, вы только гляньте на порции, даже Умпа Лумпа не наестся
Гость
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