Шикарный букет от Кариуса и подарки Ди Марии. Как футболисты провели День всех влюблённых

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Прошёл День святого Валентина, футболисты и их половинки не остались в стороне, а мы проследили за ними.

Полузащитник «Барселоны» прогулялся со своей девушкой и ребенком по городу. Мало времени на развлечения у молодых родителей.

Голкипер «Ньюкасла» подарил шикарные букеты своим близким — невесте и дочке.

Жена выложила фото из Таиланда.

Стиляги дня. Бывший защитник «Рубина» со своей супругой.

Бывший игрок «Барселоны» сводил жену в ресторан.

А главный тренер «Атлетико» отправился в парижский Диснейленд.

Судя по выражению лица , ему не слишком нравятся селфи возле зеркала. А что делать, надо терпеть!

еще сложнее — нужно и день рождения младшей дочери организовать в этот период валентинок.

А у Ди Марии ситуация обратная — ему нужно дарить подарки, родился 14 февраля! Поэтому нет ничего удивительного в его отличной игре против «Тулузы».

Защитник «Реала» сходил со своей второй половинкой в ресторан.

Легенда «Интера» с пользой провел этот день — покатался на лыжах.

На этом наш выпуск завершен — дарите друг другу подарки, берите пример с .