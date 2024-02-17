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Нападающий Матис Тель выдвинул ультиматум руководству «Баварии»

вчера, 20:39

Нападающий Матис Тель хочет получить ясность относительно своего будущего от руководства «Баварии».

Молодой француз хочет либо остаться в «Баварии», либо покинуть мюнхенский клуб на постоянной основе — игрок не рассматривает вариант с арендой.

Тель хочет услышать от «Баварии» четкий план относительно своего будущего.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:17
Тель должен получать куда больше игровых минут, чем то что дает ету Тухель!!! На самом деле игрок он очень интересный и если попайдет к нормальному тренеру и нормальную команду, то может громко заявить о себе!!! То, что он требует конкретики ничего плохого в этом нет, но сейчас ему ни кто ничего конкретного не скажет, т.к сейчас в Баварии сами не знают что будет в новом сезоне....
Что касается интересов Теля, то далеко идти не нужно, молодой игрок Баварии Джошуа Зиркзее тоже не стал ждать пока на него взайдет благодать тренеров Баварии и ушел в скромную Болонью, там стал получать постоянную игровую практику, и уже им интересуются такие клубы как Интер, Милан и Арсенал!!! Лично я считаю, что Матис по потенциалу не хуже Джошуа, и перейдя в условный Лион или Монако, может выйти на новый уровень
salleeh
salleeh
вчера в 22:00
Сейчас Баварии ультиматум не ставит только Буна Сарр…😂 Тель эффективен, быстр и на фоне дохлой основы Баварии смотрится очень даже хорошо и самое главное, он не играет в долбаные перекаты поперек поля, всякие откаты назад, а ищет варианты впереди… Баварии нужна скорость…
shlomo
shlomo
вчера в 21:23
Имеет право выдвигать требования, НО .... думаю что Бавария решит по своему.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:15
Ставить ультиматум одному из величайших клубов, не корректно., тем более когда сам игрок ниже среднего уровня . В топ уровень ему ещё расти и расти
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:45
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