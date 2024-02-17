Нападающий Матис Тель выдвинул ультиматум руководству «Баварии»

Нападающий Матис Тель хочет получить ясность относительно своего будущего от руководства «Баварии».
Молодой француз хочет либо остаться в «Баварии», либо покинуть мюнхенский клуб на постоянной основе — игрок не рассматривает вариант с арендой.
Тель хочет услышать от «Баварии» четкий план относительно своего будущего.
Что касается интересов Теля, то далеко идти не нужно, молодой игрок Баварии Джошуа Зиркзее тоже не стал ждать пока на него взайдет благодать тренеров Баварии и ушел в скромную Болонью, там стал получать постоянную игровую практику, и уже им интересуются такие клубы как Интер, Милан и Арсенал!!! Лично я считаю, что Матис по потенциалу не хуже Джошуа, и перейдя в условный Лион или Монако, может выйти на новый уровень
Что касается интересов Теля, то далеко идти не нужно, молодой игрок Баварии Джошуа Зиркзее тоже не стал ждать пока на него взайдет благодать тренеров Баварии и ушел в скромную Болонью, там стал получать постоянную игровую практику, и уже им интересуются такие клубы как Интер, Милан и Арсенал!!! Лично я считаю, что Матис по потенциалу не хуже Джошуа, и перейдя в условный Лион или Монако, может выйти на новый уровень