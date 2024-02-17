Перес сообщил игрокам «Реала» о трансфере Мбаппе .

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал футболистам команды, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе станет их одноклубником.
Ранее стало известно, что Мбаппе сообщил партнёрам по команде о своём уходе из «Пари Сен-Жермен».
В 19 матчах текущего сезона Лиги 1 футболист забил 20 голов и отдал 4 голевые передачи.
Какой смысл понтиться человеку такого Калибра, когда событие не произошло ?
Слишком велик риск запятнать своё великое Имя. Поэтому, даже если Мбаппе и перейдёт, то только после соблюдения всех формальностей выдающийся Фло объявит об этом..., и никак не раньше.
Какой смысл понтиться человеку такого Калибра, когда событие не произошло ?
Слишком велик риск запятнать своё великое Имя. Поэтому, даже если Мбаппе и перейдёт, то только после соблюдения всех формальностей выдающийся Фло объявит об этом..., и никак не раньше.
Видать Пересу Мбаппе очень нужен раз пошёл на такие унижения.
Думаю после официального объявления все фанаты полюбят француза, а то, что они говорили ранее сущая правда... Мбаппе честный и порядочный человек и лучший футболист в мире😂😂😂
Видать Пересу Мбаппе очень нужен раз пошёл на такие унижения.
Думаю после официального объявления все фанаты полюбят француза, а то, что они говорили ранее сущая правда... Мбаппе честный и порядочный человек и лучший футболист в мире😂😂😂