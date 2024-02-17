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Перес сообщил игрокам «Реала» о трансфере Мбаппе

вчера, 16:29

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал футболистам команды, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе станет их одноклубником.

Ранее стало известно, что Мбаппе сообщил партнёрам по команде о своём уходе из «Пари Сен-Жермен».

В 19 матчах текущего сезона Лиги 1 футболист забил 20 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
pf7mpsxxd8j4
pf7mpsxxd8j4
вчера в 19:52
Грубейшая ошибка Переса,хотя он и раньше умом не отличался!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:47
Фейк 100%, Перес - бизнесмен и не будет без подписанного контракта ничего говорить, учитывая, что Мбаппе его уже кинул разок.
112910415
112910415
вчера в 19:08
это он, надежный путь навстречу буре
Nety
Nety ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
вчера в 19:02
Да нет дружище, он очень сильный, не верю что он плохо будет играть где бы не был. Единственное может о....ть отмосферу в клубе. Папа Карло должен справиться с ним!
ax7k57jrty8k
ax7k57jrty8k
вчера в 18:15
Всё плевались, но никто вида не подал.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:13
Мбаппе понял,что с ПСЖ ЛЧ не скоро возьмет,да и в Реале пару соотечественников есть
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 18:10
Будет как Кака . Придет звездой , а через год начнет тухнуть. Есть такое предчувствие
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:51
Поторопился. До лета еще 10 раз Мбаппе передумает. Очень ненадежный парень.
allemz
allemz
вчера в 17:48
Винисиус и Родриго напряглись)))
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 17:36
Я думаю контракт уже подписан,объявят после вылета ПСЖ с лч.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:33
(Florentino Pérez a déjà annoncé la venue de Mbappé au vestiaire du Real Madrid)
Флорентино Перес объявил место встречи Мбаппе в своей форме «Реала»...Я спустился по ссылке на издание footmercato.net и вот
что увидел...!
xv5jrkqcqx4f
xv5jrkqcqx4f
вчера в 17:19
Ага, причём каждому лично отправил СМС-ку по этому поводу)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:17
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:02
Перес уже сообщал пару лет назад это...
Видать Пересу Мбаппе очень нужен раз пошёл на такие унижения.
Думаю после официального объявления все фанаты полюбят француза, а то, что они говорили ранее сущая правда... Мбаппе честный и порядочный человек и лучший футболист в мире😂😂😂
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:01
А не опрометчиво ли поступил Флорентино ?)
ABir
ABir
вчера в 16:58
Все были в восторге от этой новости, а вечером по этому поводу наверное будет вечеринка
shlomo
shlomo
вчера в 16:54
А не поторопился ли Перес???? ... черепашка до лета запросто может и передумать..
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:49
Перес сообщил игрокам «Реала» о трансфере Мбаппе .
Долгожданная встреча !)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:45, ред.
Не верю.
Какой смысл понтиться человеку такого Калибра, когда событие не произошло ?
Слишком велик риск запятнать своё великое Имя. Поэтому, даже если Мбаппе и перейдёт, то только после соблюдения всех формальностей выдающийся Фло объявит об этом..., и никак не раньше.
Гость
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