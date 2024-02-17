Вечный трансфер Снейдера и драма Санчо. Самые громкие саги

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сегодня, 19:57

Навеяно историей о переходе Мбаппе в «Реал».

Кажется, что одна из самых затянутых трансферных саг современности подходит к концу. Все больше уверенности в том, что Килиан Мбаппе летом перейдет из ПСЖ в «Реал». Эта история тянется не просто несколько трансферных периодов, но и несколько лет, получив статус одной из наиболее протяженных.

После окончания сезона Мбаппе станет свободным агентом, и в этом статусе покинет Париж. Французу нужно лишь утрясти некоторые контрактные формальности с «Реалом». В связи с близким окончанием этой саги можно вспомнить другие, которые тоже тянулись годам и выпили немало крови и нервов у фанатов.

Джейдон Санчо (из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед»)

Знали бы в МЮ , чем обернется их охота за Санчо. Сагой эта история стала еще в 2020 году. Сначала месяцами гуляли слухи, потом клубы сели за стол переговоров, но «Боруссия» вышла из них, когда МЮ отказался платить 120 миллионов евро. Спекуляции продолжались еще год, и в июле 2021 года сделка все же была заключена. Она стоила 85 миллионов.

Но после неплохого начала на «Олд Траффорд» Санчо стал терять форму, а потом вовсе впал в немилость у главного тренера. На некоторое время его исключили из состава, а в январе 2024 года вернули в Дортмунд на правах аренды.

Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону»)

Еще одна сага, которая не принесла радости стороне, очень долго бившейся за футболиста. Летом 2018 года стали набирать обороты слухи о том, что Гризманн перейдет в «Барселону». Не всем понравилось поведение Антуана, который многое значил для «Атлетико». Он сначала заявлял, что это его настоящий дом, который невозможно покинуть. А через несколько месяцев Гризманн сделал второе заявление, рассказав, что передумал и все же намерен перейти в «Барселону». Сделка стоила 120 млн евро. Впрочем, визит в Каталонию для Антуана оказался неудачным, и он все равно вернулся в «Атлетико», фанаты которого вроде бы простили француза.

Неймар (из «Барселоны» в ПСЖ )

Эту историю спустя годы помнят многие – так много нервов она съела. Летом 2017 года Неймар решил, что хочет перейти в ПСЖ . «Барселона» ни в какую не желала отпускать бразильца, поэтому парижане активировали пункт о безумных на тот момент отступных в 222 миллиона евро. Ла Лига отклонила сделку, сославшись на нарушения с французской стороны. Споры длились неделями, и все же в августе 2017-го Неймар перешел в ПСЖ . Два года спустя форвард решил, что устал в Париже, и захотел вернуться в «Барселону». Три месяца слухи гуляли снова, но клубы все же не договорились о переходе. Лишь в августе 2023 года Неймар покинул ПСЖ , но ради Саудовской Аравии.

Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»)

Через четыре года после ухода всего за 380 тысяч фунтов Погба совершил грандиозное возвращение на «Олд Траффорд». Сделка в 2016 году принесла «Ювентусу» 88 млн фунтов, а шумиха предваряла ее несколько месяцев. «Ювентус» твердил о новом контракте, «Реал» пытался вмешаться в эту историю, усложняя ситуацию. Но Погба прислушался к своей матери и вернулся в МЮ . К сожалению для Поля, все сложилось не очень удачно. Некоторые проблески таланта француз показывал, но в целом оставил негативное впечатление у поклонников «Юнайтед». И Погба бесславно вернулся уже в «Ювентус», где тоже не блистает, а чаще участвует в скандалах.

Луис Суарес (из «Ливерпуля» в «Барселону»)

К лету 2013 года Суарес твердо решил покинуть «Ливерпуль», чтобы реализовать себя в Лиге чемпионов с «Барселоной». Ситуацию запутал «Арсенал», который попытался перехватить Луиса за 40 миллионов фунтов. Затем Суарес устроил публичную истерику, поскольку «Ливерпуль» не хотел отпускать уругвайца. Футболист обвинял клуб в обмане, потому что его якобы обещали отпустить, если не попадут в Лигу чемпионов.

Суареса в итоге уговорили остаться, дав повыше зарплату и новое обещание отпустить через год, если он хорошо себя проявит. Луис действительно старался и забил 31 гол в сезоне-2013/14, заняв с «Ливерпулем» второе место в АПЛ . А потом перешел в «Барселону» за 75 млн фунтов и взял требл в первом же сезоне.

Гарет Бэйл (из «Тоттенхэма» в «Реал»)

Бэйл долгое время был символом «Тоттенхэма» и его главной звездой. Неудивительно, что клуб, с которым всегда и всем тяжело вести переговоры, так не хотел отпускать валлийца. Все лето 2013 года шли переговоры. Новости с полей битвы за Бэйла приходили ежедневно. И многих эта сага очень утомила. Несколько раз сделка была близка к провалу, но стороны все же согласовали ее за 100 миллионов евро.

Сеск Фабрегас (из «Арсенала» в «Барселону»)

Слухи о том, что Фабрегас, ставший главной звездой «Арсенала» в свое время, вернется в родную «Барселону», ходили очень много лет. Ситуация обострилась в сезоне-2009/10. Игроки «Барселоны» уже публично высказывались о том, что Сеску нужно вернуться в Каталонию. В какой-то момент Пуйоль и Рейна даже насильно натянули на игрока «Арсенала» футболку «Барселоны» во время празднования победы сборной Испании на ЧМ -2010. Соблазн оказался непреодолимым, и Фабрегас все же перешел в «Барселону» летом 2011 года за 29 млн евро. Это была одна из самых напряженных и эмоционально манипулятивных трансферных эпопей.

Криштиану Роналду (из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»)

Все началось в день финала Лиги чемпионов 2008 года, когда несколько испанских газет опубликовали статьи о том, что Роналду покинет МЮ , чтобы перейти в «Реал». Несколько месяцев кипела битва между клубами, а пресса вовсю раздувала эти слухи. Напряжение достигло такой величины, что Алекс Фергюсон выдал свое знаменитое: «Я бы не продал „Реалу“ даже вирус». Также он говорил, что подписание контракта с «Реалом» стало бы худшим решением для карьеры Роналду. Но все же летом 2009 года португалец перебрался в Мадрид за 94 млн евро. Оглядываясь назад, можно сказать, что все у Роналду сложилось удачно. Он провел в «Реале» 11 лет, выиграв четыре Лиги чемпионов и став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

Уэсли Снейдер (из «Реала»/«Интера»/«Галатасарая» в «Манчестер Юнайтед»)