Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2023/2024

«Ювентус» увозит ничью из Вероны

вчера, 22:00
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона2 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Верона» и «Ювентус» разошлись миром. Матч 25-го тура Серии А закончился со счётом 2:2.

За «Верону» забили Майкл Фолоруншо (11’) и Тиании Нослин (52’).

За «зебр» отличились Душан Влахович (28’) и Адриен Рабьо (55’).

По итогам матча, «Ювентус» и «Верона» занимают 2-е и 18-е места соответственно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Мбаппе помог ПСЖ обыграть «Нант»
Сегодня, 00:54
«Барселона» на последних минутах вырвала победу над «Сельтой»
Вчера, 22:36
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Челси»
Вчера, 22:30
«Арсенал» разгромил «Бернли» в гостях
Вчера, 19:59
«Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»
Вчера, 19:57
«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Вольфсбургом»
Вчера, 19:38
Сортировать
Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 11:37
После Эмполи фартить перестало. Надо собраться, иначе вылетим из 4-ки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:59, ред.
4 последних матча - 0 побед..... 2 очка из 12-ти...)))

Болельщики "Интера" : "Аллегри,оставайся!"
ballak144
ballak144 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 02:44
Она собраться 3ий год при физруке не может, чему там сыпаться?)
ballak144
ballak144
сегодня в 02:43
Шарлатан доволен ничьей, говорит вообще могли проиграть! Ни стыда, ни совести! Метла-вагон-кальяри
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 00:01
Поздравления Интеру с чемпионством
erq6thhftm7k
erq6thhftm7k
вчера в 23:06
Юве весь матч отыгрывался только
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
Милан их еще не обогнал?))
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:28
Что то посыпалась "старушка" проиграли Интеру, Удинезе и вырвали ничью с Вероной.....
По игре скажу так, Верона временами смотрелась лучше, но и Юве поражения не заслуживал, так что ничья скорее всего более справедлива.
У меня только есть вопрос к первому голу Юве.....игрок Юве бьет по воротам, мяч попадает в руку игроку Вероны и как бы назначение пенальти 100% справедливо, НО в момент удара, сразу 2 игрока Юве находились в офсайде, а конкретно Влахович перекрывал обзор вратарю!!! Почему назначается пенальти, а не офсайд???!!!
drug01
drug01
вчера в 22:20
игра у Юве не пошла. Ничья это результат очень плохой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:12
Стыдоба Юве -не победить команду, стоящую на вылет!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 