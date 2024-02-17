«Ювентус» увозит ничью из Вероны

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вчера, 22:00

«Верона» и «Ювентус» разошлись миром. Матч 25-го тура Серии А закончился со счётом 2:2.

За «Верону» забили (11’) и (52’).

За «зебр» отличились (28’) и (55’).

По итогам матча, «Ювентус» и «Верона» занимают 2-е и 18-е места соответственно.