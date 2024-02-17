«Ювентус» увозит ничью из Вероны

«Верона» и «Ювентус» разошлись миром. Матч 25-го тура Серии А закончился со счётом 2:2.
За «Верону» забили Майкл Фолоруншо (11’) и Тиании Нослин (52’).
За «зебр» отличились Душан Влахович (28’) и Адриен Рабьо (55’).
По итогам матча, «Ювентус» и «Верона» занимают 2-е и 18-е места соответственно.
По игре скажу так, Верона временами смотрелась лучше, но и Юве поражения не заслуживал, так что ничья скорее всего более справедлива.
У меня только есть вопрос к первому голу Юве.....игрок Юве бьет по воротам, мяч попадает в руку игроку Вероны и как бы назначение пенальти 100% справедливо, НО в момент удара, сразу 2 игрока Юве находились в офсайде, а конкретно Влахович перекрывал обзор вратарю!!! Почему назначается пенальти, а не офсайд???!!!
По игре скажу так, Верона временами смотрелась лучше, но и Юве поражения не заслуживал, так что ничья скорее всего более справедлива.
У меня только есть вопрос к первому голу Юве.....игрок Юве бьет по воротам, мяч попадает в руку игроку Вероны и как бы назначение пенальти 100% справедливо, НО в момент удара, сразу 2 игрока Юве находились в офсайде, а конкретно Влахович перекрывал обзор вратарю!!! Почему назначается пенальти, а не офсайд???!!!