В Нидерландах снимут мини-сериал про историю Квинси Промеса

Компания Horizon Film работает над созданием мини-сериала про историю нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Несколько дней назад суд Амстердама приговорил игрока к 6 годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков.
Сообщается, что проект основан на тщательном исследовании в сочетании с общедоступными фактами.
Кроме того, будут добавлены вымышленные элементы. Отмечается, что сериал рассказывает историю о том, как профессиональный футболист Промес оказался замешан в преступной деятельности.
Продюсер Яап Шнайдер объяснил выбор:
История Промеса чрезвычайно очаровывает нас. Изучение мотивов его действий и их влияния на его жизнь и карьеру даёт убедительное представление о тонкой грани между успехом и упадком.
Съёмки начнутся в начале 2025 года. Дата премьеры пока неизвестна.
P.S. В роли Федуна - Джон Траволта, в роли Заремы - Моника Беллуччи
P.P.S. В роли арбитра Сергей Карасёва - Венсан Кассель
P.S. В роли Федуна - Джон Траволта, в роли Заремы - Моника Беллуччи
P.P.S. В роли арбитра Сергей Карасёва - Венсан Кассель