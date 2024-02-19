В Нидерландах снимут мини-сериал про историю Квинси Промеса

1708367998

вчера, 21:39

Компания Horizon Film работает над созданием мини-сериала про историю нападающего «Спартака» .

Несколько дней назад суд Амстердама приговорил игрока к 6 годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков.

Сообщается, что проект основан на тщательном исследовании в сочетании с общедоступными фактами.

Кроме того, будут добавлены вымышленные элементы. Отмечается, что сериал рассказывает историю о том, как профессиональный футболист Промес оказался замешан в преступной деятельности.

Продюсер Яап Шнайдер объяснил выбор:

История Промеса чрезвычайно очаровывает нас. Изучение мотивов его действий и их влияния на его жизнь и карьеру даёт убедительное представление о тонкой грани между успехом и упадком.

Съёмки начнутся в начале 2025 года. Дата премьеры пока неизвестна.