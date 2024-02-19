Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В Нидерландах снимут мини-сериал про историю Квинси Промеса

вчера, 21:39

Компания Horizon Film работает над созданием мини-сериала про историю нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Несколько дней назад суд Амстердама приговорил игрока к 6 годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков.

Сообщается, что проект основан на тщательном исследовании в сочетании с общедоступными фактами.

Кроме того, будут добавлены вымышленные элементы. Отмечается, что сериал рассказывает историю о том, как профессиональный футболист Промес оказался замешан в преступной деятельности.

Продюсер Яап Шнайдер объяснил выбор:

История Промеса чрезвычайно очаровывает нас. Изучение мотивов его действий и их влияния на его жизнь и карьеру даёт убедительное представление о тонкой грани между успехом и упадком.

Съёмки начнутся в начале 2025 года. Дата премьеры пока неизвестна.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях
Сегодня, 10:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии9
Президент «Зенита» собирается сыграть за команду хоккейной медиалиги
Сегодня, 00:52
СлухиМбаппе подал заявку на регистрацию новых товарных знаков
Вчера, 23:38
Холанд после игры с «Челси» оттолкнул камеру
18 февраля
Болельщики удивились физической форме Месута Озила
17 февраля Фото
Кики рассказал о требованиях президента «Урала»
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 14:30
Вот так рождаются ЛЕГЕНДЫ…
Интерес
Интерес
сегодня в 12:12
В "Райском Саду" омерзительный подход к добродетелям и порокам:Ценно всё то,что даёт деньги.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:08
Представляю Дзюбу в роли Промеса шагающего по Москве...
Для антуража: рядом, на золотой цепочке, ковыляет медведь с картузом на башке, наш герой: косоворотка красная (спартаковские знаки отличия сомо собою разумеющееся), шапка - ушанка с пятиконечной, в петлице трёхцветная ипомея..., туфли Нариман..., галифе красное...))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:38, ред.
"Умиляет" фраза: "чрезвычайно очаровывает нас".
Вы в своем уме? Вас очаровывает нарушение закона, преступная деятельность, наркотики? Которые ведут к смертям людей?
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 09:12
....определённо Пашу Деревянко....!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 08:15
Вызывает только улыбку...)
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:57
Промес сам похож на комедийный актёра. Увижу его в поле мне хочется посмеяться бесконечно а когда гол забьёт, вообще будет комедия с его лицо
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 06:56
Только про черепашку сериал не снимали. А то ...
112910415
112910415
сегодня в 05:38
если хорошо снимут, будет успех
adekvat
adekvat
сегодня в 04:52
Спартак прославится, как укрыватель преступников.
7m2dfna3tbhc
7m2dfna3tbhc
сегодня в 04:44
А потом Промес в суд подаст и заберёт себе все права на этот сериал.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 03:42
А зачем для фильма знать Россию и РПЛ?
Промес все свои преступления совершил как игрок Аякса и все происходило в Голландии.
Россия и Спартак скорее всего будет упоминается в конце истории как место куда бежал преступник и там нашёл себе укрытие от правосудия.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:32
И останется Промес в истории как наркоторговец, а не хороший футболист.
Сюжет уже понятен, асе мы видим, что ради бабла люди превращаются в ублюдков.
True Story
True Story
сегодня в 00:32
Всем известно, что Спартак известен своими скандалами, интригами и расследованиями, но даже еще три года назад казалось невероятным, что спартачи будут укрывать уголовника, которому в России за подобные преступления грозило бы минимум 20 лет строгача.
Вывод: если у тебя есть покровители - можно творить дичь.
nubom
nubom
сегодня в 00:10
Теперь главная мечта Квинси - хоть краешком глаза прочитать финальную сцену...
awvfan3yd7t5
awvfan3yd7t5
вчера в 23:55
Промес будет в роли наркобарона
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:54
"Как Промес стал русским"
happy 50
happy 50
вчера в 23:41
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 22:46
    Как с Бутом..., снимут фильм, а потом пересмотрят на 25 лет...
    zx4dakb5bhwy
    zx4dakb5bhwy
    вчера в 22:35
    "Человек и пароход" 🤷‍♂️
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:30
    Я бы хотел принять участие, хоть и в массовке, и прокричать что-то вроде "я не устану повторять,.. коней.. " или "раз два три, зенитушка... " И прям досаждать в каждом кадре этим майонезом
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:07, ред.
    наверное снимет Нетфликс в роли Промеса -сэмюэл л. джексон, в роли Глушакова - райан рейнольдс, эпизод 1 -Баня!!! (скрытая угроза)
    P.S. В роли Федуна - Джон Траволта, в роли Заремы - Моника Беллуччи
    P.P.S. В роли арбитра Сергей Карасёва - Венсан Кассель
    Capral
    Capral
    вчера в 22:05
    Промес, уже красавец, хотя бы потому, что заставил снять о себе фильм!!! Человек стал известным, сразу в двух ролях- в роли футболиста и злоумышленника. Какая номинация победит- покажет время... Надеюсь, сериал станет популярным не только в России. Каждый человек мечтает сняться в кино, но не каждому выпадает такая Честь!!! А выпадает, она, только- лучшим из лучших!!! Однажды, любимый всеми, советский киноактер В.Тихонов сказал- что всегда, мечтал сыграть отрицательного героя, потому что, только отрицательные роли, в полной мере раскрывают талант актера. Промесу- это удалось!!! Вот, что значит- школа Спартака!!!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:04
    Главный герой будет чилить с соплеменными ниггами в Москве, наверняка употребляя что-нибудь не слишком разрешённое (ибо, напомню, даже то, что позволено простому нидерландскому травокуру, не позволено нашим северянам), читать рэпчик да посмеиваться.
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 21:56
      lotsman
      lotsman
      вчера в 21:56
      А в главной роли кто? Промесу то нельзя на съёмки ехать, арестуют. Получится, вместо мелодрамы, трагикомедия. Может Артёма пригласили? А что, он сейчас увлёкся участием в различных съёмках, футбол он знает, и сюжеты "Промес в России" хорошо сыграет, так как сам россиянин и знает всю футбольную жизнь в РПЛ, и загримировать его несложно.
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 21:54, ред.
      Успех не сопоставим упадку надо сказать. С таким упадком надо быть Месси. Хотя Месси бы наверное "не попался". Что хочу сказать? Недостаточно у Квинси успеха чтобы замять такого рода упадок
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 21:54
      А кто будет играть Квинси Промеса ? Он же сам не может.
      36j4up4butqm
      36j4up4butqm
      вчера в 21:46
      Хорошо бы они успели заснять когда Спартак станет чемпионом
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 21:42
      Артём Дзюба уже вылетел на пробы...)
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       