Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИспания. Примера 2023/2024

Лимит зарплат для «Барселоны» сокращён на 66 миллионов евро

вчера, 19:23

Ла Лига сократила лимит зарплат для «Барселоны» на 66 миллионов евро: с 270 миллионов до 204 миллионов.

Наиболее высокий лимит в Примере у «Реала» (727 млн). У «Атлетико» он составляет 303 млн.

Сообщается, что расходы каталонцев на команду, которые контролирует лимит, составляют около 400 миллионов евро. Это более чем вдвое больше ограничения, которое установила Ла Лига.

Если до лета «сине-гранатовые» не справятся с ситуацией, то у них могут возникнуть проблемы с регистрацией футболистов, которые уже есть в команде, а также новых исполнителей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рэтклифф выкупил 27,7% акций «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 00:47
СлухиПСЖ сэкономит 200 миллионов евро после ухода Мбаппе из клуба
18 февраля
Стало известно, планирует ли владелец «Милана» продавать клуб
17 февраля
ОфициальноУЕФА назвал сумму долгов российских клубов на конец 2022 года
15 февраля
ОфициальноСовокупная выручка клубов РПЛ в 2023 году превысила 1 млрд евро
15 февраля
ОфициальноСостав «Манчестер Юнайтед» в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола
15 февраля
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 21:40
Финансовые вопросы для Барселоны важны будет очень сложно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:09
Лео, ещё раз спасибо от пацанов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:50
52 миллиона
lotsman
lotsman
вчера в 20:38
Сложновато будет Барселоне. Зарплата снизится, игроки начнут разбегаться.
dh732gt73v3t
dh732gt73v3t
вчера в 20:30
Кризис в Барселоне нарастает как снежный ком
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:17
Не думал, что все так плохо у барсы. Разница колоссальная. Любопытно а какой лимит у лучшей команды Испании?)) У Жироны?)))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 20:08
Не знаю, что он придумает, чтобы выкрутиться, но Френки де Йонг получает 40 миллионов в год у них, как Вини и Джуд в сумме, в Каталонии насчёт экономии особо не парятся)
Вещий
Вещий
вчера в 20:01
Похоже Барсу ожидают очень сложные времена и не на один год... посмотрим что придумает Лапорта чтобы выкрутиться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 