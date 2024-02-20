Лимит зарплат для «Барселоны» сокращён на 66 миллионов евро

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вчера, 19:23

Ла Лига сократила лимит зарплат для «Барселоны» на 66 миллионов евро: с 270 миллионов до 204 миллионов.

Наиболее высокий лимит в Примере у «Реала» (727 млн). У «Атлетико» он составляет 303 млн.

Сообщается, что расходы каталонцев на команду, которые контролирует лимит, составляют около 400 миллионов евро. Это более чем вдвое больше ограничения, которое установила Ла Лига.

Если до лета «сине-гранатовые» не справятся с ситуацией, то у них могут возникнуть проблемы с регистрацией футболистов, которые уже есть в команде, а также новых исполнителей.