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вчера, 10:23

«Барселона» будет проводить экскурсии на своей тренировочной базе Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Сообщается, что фанаты смогут посмотреть, как готовятся к играм известные футболисты. В рамках тура можно будет посетить арену Estadi Johan Cruyff, на которой выступают резервная и молодежная команды каталонцев.

Данная экскурсия также предполагает посещение столовой, раздевалки и спортзала.