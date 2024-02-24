«Барселона» будет проводить экскурсии на своей тренировочной базе Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Сообщается, что фанаты смогут посмотреть, как готовятся к играм известные футболисты. В рамках тура можно будет посетить арену Estadi Johan Cruyff, на которой выступают резервная и молодежная команды каталонцев.
Данная экскурсия также предполагает посещение столовой, раздевалки и спортзала.
Другое дело ..., когда админы клуба срубают копейки - с овцы клок шерсти..., и в то же время кидают коту под хвост миллионы..., тогда да, абсурдность налицо. И в этом - вся нынешняя Барселона.
Другое дело ..., когда админы клуба срубают копейки - с овцы клок шерсти..., и в то же время кидают коту под хвост миллионы..., тогда да, абсурдность налицо. И в этом - вся нынешняя Барселона.