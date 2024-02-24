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«Барселона» будет проводить экскурсии на своей тренировочной базе

вчера, 10:23

«Барселона» будет проводить экскурсии на своей тренировочной базе Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Сообщается, что фанаты смогут посмотреть, как готовятся к играм известные футболисты. В рамках тура можно будет посетить арену Estadi Johan Cruyff, на которой выступают резервная и молодежная команды каталонцев.

Данная экскурсия также предполагает посещение столовой, раздевалки и спортзала.

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Все комментарии
Искендер 3
Искендер 3
вчера в 21:29
Какая доля гнома?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:48, ред.
Когда с финансами беда, любые деньги - Деньги! И здесь Барселону не в чем упрекнуть.
Другое дело ..., когда админы клуба срубают копейки - с овцы клок шерсти..., и в то же время кидают коту под хвост миллионы..., тогда да, абсурдность налицо. И в этом - вся нынешняя Барселона.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:15
Барселона что только не делают за деньги, то людей хоронят на стадионе, то траву продают, да уж гном конечно обонкротил их, лишь бы Мбаппе не обнокротил Реал.
112910415
112910415
вчера в 11:43
бедность - страшная штука
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:23
Каталонцы верным курсом идут к придуманному в Лужниках 35 лет назад....
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:23
Каждый клуб как минимум на стадион организовывает экскурсии и конечно ещё в музей, если там есть трофеи))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:12
Каждый ищет свой способ заработать. Почему бы и не экскурсии?...
shlomo
shlomo
вчера в 11:11
Ну что, деньги Барсе нужны... но тут много особо не заработаешь...
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