Ивуарийский новичок «Ростова» не против получить российское гражданство

Защитник «Ростова» Умар Сако рассказал о том, интересно ли ему было бы стать гражданином России.
Почему принял решение перейти в «Ростов»? Это один из самых больших клубов России, у него высокие амбиции. Я в этом клубе буду прогрессировать и расти. У меня было много предложений от различных клубов, но «Ростов» для меня был лучшим вариантом. Адаптация здесь проходит у меня отлично.
Интересно ли мне было бы получить российское гражданство? Да, было бы неплохо мне получить российское гражданство. Но выступать за сборную России я не смогу, так как выходил на поле за свою сборную Кот-д’Ивуара.
Футболист перешёл в южную команду в конце января на правах аренды из болгарской «Арды».
Ну вот смотрите ему 27 лет он играл непонятно где и за кого и тут он решил начать прогрессировать и расти (куда, до двух метров?).
Ну и конечно самое главное это заигрывания с болельщиками.
Ростов один из самых больших клубов России?
Ну тут он явно перепутал, ну или просто попутал, Ростов это один из самых больших клубов Ростовской области, а по меркам России это середняк, который может как выстрелить, так и бороться за выживание.
Ну и конечно сразу захотел получить гражданство, вопрос только "ты кто вообще такой то?"
Скорее всего Сако это просто проходимец, которого мы не знали и думаю скоро даже и не вспомним.
Ну вот смотрите ему 27 лет он играл непонятно где и за кого и тут он решил начать прогрессировать и расти (куда, до двух метров?).
Ну и конечно самое главное это заигрывания с болельщиками.
Ростов один из самых больших клубов России?
Ну тут он явно перепутал, ну или просто попутал, Ростов это один из самых больших клубов Ростовской области, а по меркам России это середняк, который может как выстрелить, так и бороться за выживание.
Ну и конечно сразу захотел получить гражданство, вопрос только "ты кто вообще такой то?"
Скорее всего Сако это просто проходимец, которого мы не знали и думаю скоро даже и не вспомним.