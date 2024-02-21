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Ивуарийский новичок «Ростова» не против получить российское гражданство

вчера, 11:30

Защитник «Ростова» Умар Сако рассказал о том, интересно ли ему было бы стать гражданином России.

Почему принял решение перейти в «Ростов»? Это один из самых больших клубов России, у него высокие амбиции. Я в этом клубе буду прогрессировать и расти. У меня было много предложений от различных клубов, но «Ростов» для меня был лучшим вариантом. Адаптация здесь проходит у меня отлично.

Интересно ли мне было бы получить российское гражданство? Да, было бы неплохо мне получить российское гражданство. Но выступать за сборную России я не смогу, так как выходил на поле за свою сборную Кот-д’Ивуара.

Футболист перешёл в южную команду в конце января на правах аренды из болгарской «Арды».

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Байкал-38
Байкал-38 ответ mws5wb8q3m99 (раскрыть)
вчера в 15:57
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 15:53, ред.
    Почему такие личности у меня всегда ассоциируются с проходимцами?
    Ну вот смотрите ему 27 лет он играл непонятно где и за кого и тут он решил начать прогрессировать и расти (куда, до двух метров?).
    Ну и конечно самое главное это заигрывания с болельщиками.
    Ростов один из самых больших клубов России?
    Ну тут он явно перепутал, ну или просто попутал, Ростов это один из самых больших клубов Ростовской области, а по меркам России это середняк, который может как выстрелить, так и бороться за выживание.
    Ну и конечно сразу захотел получить гражданство, вопрос только "ты кто вообще такой то?"
    Скорее всего Сако это просто проходимец, которого мы не знали и думаю скоро даже и не вспомним.
    TheBoLt
    TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 15:45, ред.
    Приветствую)

    Немного не во все. Я бы Ростов не назвал одним из самых больших клубов) О мультивселенной мало что известно))
    mws5wb8q3m99
    mws5wb8q3m99
    вчера в 13:12
    Российское гражданство нужно давать только после годичной службы в армии.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:23
    Афророссиян только в сборной не хватало...
    la-respect0
    la-respect0
    вчера в 12:21
    О, ещё один )).Такими темпами через лет 10-20 будет как во Франции ..
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:40
    Посмотрим, что это за спортсмен....)
    Поет попадая во все ноты)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:37
    Каждому зулусу по гражданству!))
    Kenas Ter-Aristakessyan
    Kenas Ter-Aristakessyan
    вчера в 11:36
    Он такой не один, некоторые тоже хотят гражданство. Сако может и срочно нужно это.
    Гость
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