Ивуарийский новичок «Ростова» не против получить российское гражданство

Защитник «Ростова» рассказал о том, интересно ли ему было бы стать гражданином России.

Почему принял решение перейти в «Ростов»? Это один из самых больших клубов России, у него высокие амбиции. Я в этом клубе буду прогрессировать и расти. У меня было много предложений от различных клубов, но «Ростов» для меня был лучшим вариантом. Адаптация здесь проходит у меня отлично.

Интересно ли мне было бы получить российское гражданство? Да, было бы неплохо мне получить российское гражданство. Но выступать за сборную России я не смогу, так как выходил на поле за свою сборную Кот-д’Ивуара.