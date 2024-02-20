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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

вчера, 10:00
Неймар и Месси
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Форвард «Реала» Винисиус Жуниор съездил в Марокко.

Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

А также сходил на день рождения Мемфиса Депая.

Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Из игроков «Реала» там, кстати, был не только Винисиус.

Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Вот так выглядит счастливый отец.

Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Аналогичным образом поступил и Лионель Месси.

Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Хорошей недели, друзья! Запасайтесь провиантом, ведь сегодня и завтра Лига чемпионов!

Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:59
Так бабки уйдут больше на старую - при дележе. Хотя можно запугать и договориться на полюбовный расклад.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:09
Кароч, считаю шо месси заслужил, в отличие от последних наград. Детей при таком капиталле нужно хотя бы выводок из 5-6 минимум, а разница с бабой лет в 15 маст хев для профессионалов высшей категории. Тем более что тренер из месси будет никакущий, соответственно, еще год два и на пенсиюю, проедать наследие. А богатые живут дольше. Так что на 40-50 лет надо распределить.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 11:22
Не факт!
На блогершу ещё надо получить добро от "Папы Месси", а он понимает как в подобных случаях осуществляют распил совместно нажитого, непосильным трудом!
Батя звезды скажет:
- Сынок! Я рисковал длинными ночами, выискивая прорехи в налоговом законодательстве, мать телогрейку уже сшила..., сухарей насушила..., а ты засранец хочешь всё это на неизвестную (может с бешенством) пи....у спустить?)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:17
Привет Макс!

Это правило работало до СПИДа))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:24
Он не на лево пойдет, а на развод и второй брак. Когда у него антонелла появилась, он слаще кочерыжки и позволить не мог. Ща, ждет пока дети подрастут, и найдет семнадцатилетнюю тиктокершу в 40 кг
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
С чего Это вдруг Месси налево не пойдёт ?
Хороший левак укрепляет брак! ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:34
Месси КрасавчиГ!
В бокале - Херес; на запястье - часы Командирские...
Наш человек, наш...!!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:57
Спасибо, кофеина пишут от 30-60 г. на 100 гр. напитка....)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:44
Справа - чашка для мате) Он же аргентинец)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:35
А что за прибор?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:34
Точно, версия у меня была, но поленился глянуть на турков.
Спасибо.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:33
Очень хорошая подборка фото. И предыдущая замечательная.
Вроде бы я подписывался на этот блог, ан смотрю нет - зачекинился))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:31
Там лого Сарая, а в нём внутри дата основания) Видимо, это подарок от клуба)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:29
И на торте 1905?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:29
На фото Икарди прибор.... Пить из него или курить?))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:28
Похвально, мну и не знал. Спасибо!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:27
Гризманн все силы оставляет на поле - одни девчонки...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
И тот, который 14 голов клал в Серии А за сезон) Для защитника неплохо)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:23
Марко Матерацци...
Что то знакомое... Это не тот Марко которого Зидан лысиной уложил на газон в 2006 году?)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:23
Естественно, это фейк, он верен Антонелле и Гранадосу))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:19
Сразу видно кто на руках у Тарасова - любимица, вылитая папка! Сын тоже копия, а вот старшая пошла в мать.
Прекрасное, удивительное фото.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:32
Затянутет его молодка под венец. Как кака затянуло. Время уже вторую партию детей делать. Как раз 20 лет разницы можно выбрать. И сейчас понт, и в старости подспорье. Главное старуху подешевле сбагрить годков через пять.
Рефери
Рефери ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:11
ага, 8 апреля
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:50
Это у Гризманна все дети родились в один день?
Elliada_
Elliada_ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 17:49
Это выдумки журналистов. Месси на лево не пойдет. Не его это.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 16:08
Наши звезды так же заслужили. Рынок решил, значит достойны
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 16:07
У матерацци лицо как у профессора, а у рокуццио платье как у эскортницы. Видно, решила конкурировать с сыплющимися на мужа предложениями молодок. Понимает, что не по сеньке шапка
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:24
Гризманн мутирует в гремлина?)
Рой Макай
Рой Макай ответ rubin kazzzan (раскрыть)
вчера в 13:06, ред.
Многие из этой подборки своей игрой и достижениями заслужили хорошо проводить время. Наши звезды звезды в большинстве случаев заслужили пока максимум поход в чебуречную)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:42
Ну а наших звёзд что же обошли стороной!? Они тоже хорошо и весело проводят время!! 😅
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