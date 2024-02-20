Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Форвард «Реала» Винисиус Жуниор съездил в Марокко.
А также сходил на день рождения Мемфиса Депая.
Из игроков «Реала» там, кстати, был не только Винисиус.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар показал, как восстанавливается после травмы.
Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди отпраздновал день рождения.
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов забрал жену из роддома — у них появился еще один сын.
Вот так выглядит счастливый отец.
Экс-форвард «Ромы» Пабло Освальдо заметно постарел.
Легенда итальянского футбола Марко Матерацци, оказывается, еще и музыкант.
Стиляга дня. Бывший игрок «Реала» Гарет Бэйл.
Лучший бомбардир в истории «Атлетико» Антуан Гризманн сделал милое семейное фото.
Бывший футболист «Ливерпуля» Эмил Хески сводил семью в ресторан.
Аналогичным образом поступил и Лионель Месси.
Девушка дня. Августина, спутница нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес устает с детьми. Неудивительно, что он уже нашел себе новую команду, ведь в Лондоне пока успехов нет.
А нападающий «Наполи» Джованни Симеоне посетил парижский Диснейленд.
Хорошей недели, друзья! Запасайтесь провиантом, ведь сегодня и завтра Лига чемпионов!
На блогершу ещё надо получить добро от "Папы Месси", а он понимает как в подобных случаях осуществляют распил совместно нажитого, непосильным трудом!
Батя звезды скажет:
- Сынок! Я рисковал длинными ночами, выискивая прорехи в налоговом законодательстве, мать телогрейку уже сшила..., сухарей насушила..., а ты засранец хочешь всё это на неизвестную (может с бешенством) пи....у спустить?)))
На блогершу ещё надо получить добро от "Папы Месси", а он понимает как в подобных случаях осуществляют распил совместно нажитого, непосильным трудом!
Батя звезды скажет:
- Сынок! Я рисковал длинными ночами, выискивая прорехи в налоговом законодательстве, мать телогрейку уже сшила..., сухарей насушила..., а ты засранец хочешь всё это на неизвестную (может с бешенством) пи....у спустить?)))
Это правило работало до СПИДа))
Это правило работало до СПИДа))
Хороший левак укрепляет брак! ))
Хороший левак укрепляет брак! ))
В бокале - Херес; на запястье - часы Командирские...
Наш человек, наш...!!)
В бокале - Херес; на запястье - часы Командирские...
Наш человек, наш...!!)
Спасибо.
Спасибо.
Вроде бы я подписывался на этот блог, ан смотрю нет - зачекинился))
Вроде бы я подписывался на этот блог, ан смотрю нет - зачекинился))
Что то знакомое... Это не тот Марко которого Зидан лысиной уложил на газон в 2006 году?)
Что то знакомое... Это не тот Марко которого Зидан лысиной уложил на газон в 2006 году?)
Прекрасное, удивительное фото.
Прекрасное, удивительное фото.