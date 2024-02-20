Месси сходил в ресторан, Неймар — в спортзал. Лучшие посты футболистов в соцсетях

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вчера, 10:00

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Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Реала» съездил в Марокко.

А также сходил на день рождения .

Из игроков «Реала» там, кстати, был не только Винисиус.

Нападающий «Аль-Хиляля» показал, как восстанавливается после травмы.

Форвард «Галатасарая» отпраздновал день рождения.

Бывший полузащитник «Локомотива» забрал жену из роддома — у них появился еще один сын.

Вот так выглядит счастливый отец.

Экс-форвард «Ромы» заметно постарел.

Легенда итальянского футбола , оказывается, еще и музыкант.

Стиляга дня. Бывший игрок «Реала» .

Лучший бомбардир в истории «Атлетико» сделал милое семейное фото.

Бывший футболист «Ливерпуля» сводил семью в ресторан.

Аналогичным образом поступил и .

Девушка дня. Августина, спутница нападающего «Интера» .

Полузащитник «Челси» устает с детьми. Неудивительно, что он уже нашел себе новую команду, ведь в Лондоне пока успехов нет.

А нападающий «Наполи» посетил парижский Диснейленд.

Хорошей недели, друзья! Запасайтесь провиантом, ведь сегодня и завтра Лига чемпионов!