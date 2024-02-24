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Вирц набрал 50 очков в Бундеслиге по системе «гол+пас», игроку 20 лет

вчера, 08:17
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)2 : 1Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц сделал голевую передачу в поединке чемпионата Германии с «Майнцем» (2:1). Игроку на тот момент было 20 лет и 296 дней.

У Вирца в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 50 баллов по системе «гол+пас». Лишь два исполнителя достигли этого в более молодом возрасте: Джейдон Санчо (19 лет и 299 дней) и Кай Хаверц (20 лет и 270 дней).

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 16:21
Кейн тоже бы офигел если увидел
la-respect0
la-respect0 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:25
Суббота , что поделаешь , ньюс только глаза протер, а кушать надо )))).Я тоже офигел , 50 уже за полсезона)
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:53
Это не показатель, Хаверц и Санчо видели мы в АПЛ сдулись оба, и Вирца ждет такая участь
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:36
У Вирца в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 50 баллов по системе «гол+пас».

Это не в нынешнем розыгрыше, а за все его сезоны в БЛ с сезона 2019-2020г. Сейчас у него 5+10
3xrhbwnnug2m
3xrhbwnnug2m
вчера в 09:38
Флориан Вирц поражает своей игрой за “Байер”. Его 50 голов и передач ставят его в один ряд с самыми яркими молодыми звездами лиги. Это настоящий пример для подражания для молодых игроков!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:37
Молодец,можно поздравить с личным рекордом!
Вещий
Вещий
вчера в 09:01
Ну что сказать... молодца!... нужно продолжать улучшать свою игру и становиться еще лучше.
Гость
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