Вирц набрал 50 очков в Бундеслиге по системе «гол+пас», игроку 20 лет

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вчера, 08:17

Полузащитник «Байера» сделал голевую передачу в поединке чемпионата Германии с «Майнцем» (2:1). Игроку на тот момент было 20 лет и 296 дней.

У Вирца в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 50 баллов по системе «гол+пас». Лишь два исполнителя достигли этого в более молодом возрасте: (19 лет и 299 дней) и (20 лет и 270 дней).