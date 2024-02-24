Вирц набрал 50 очков в Бундеслиге по системе «гол+пас», игроку 20 лет

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц сделал голевую передачу в поединке чемпионата Германии с «Майнцем» (2:1). Игроку на тот момент было 20 лет и 296 дней.
У Вирца в нынешнем розыгрыше Бундеслиги 50 баллов по системе «гол+пас». Лишь два исполнителя достигли этого в более молодом возрасте: Джейдон Санчо (19 лет и 299 дней) и Кай Хаверц (20 лет и 270 дней).
Это не в нынешнем розыгрыше, а за все его сезоны в БЛ с сезона 2019-2020г. Сейчас у него 5+10
Это не в нынешнем розыгрыше, а за все его сезоны в БЛ с сезона 2019-2020г. Сейчас у него 5+10