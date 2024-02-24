Месси в США популярнее Роналду почти в 4 раза

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вчера, 08:27

Нападающий клуба «Интер Майами» в США почти в 4 раза популярнее игрока команды «Аль-Наср» .

Это показывают результаты опроса, проведенные компанией SSRS. В Штатах данные футболисты самые узнаваемые с очень большим отрывом от остальных.

Аргентинцу, помимо перехода в местный чемпионат, помогла победа на чемпионате мира 2022. У Месси 21,3% голосов, у Роналду — около 6%.