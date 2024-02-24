Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаСША. МЛС 2024

Месси в США популярнее Роналду почти в 4 раза

вчера, 08:27

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси в США почти в 4 раза популярнее игрока команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Это показывают результаты опроса, проведенные компанией SSRS. В Штатах данные футболисты самые узнаваемые с очень большим отрывом от остальных.

Аргентинцу, помимо перехода в местный чемпионат, помогла победа на чемпионате мира 2022. У Месси 21,3% голосов, у Роналду — около 6%.

Месси в США популярнее Роналду почти в 4 раза

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рабьо — 5-й француз, который провёл 200 матчей за «Ювентус»
Сегодня, 15:16 Фото
Лунёв — лучший вратарь еврокубков по сейвам
Сегодня, 13:04
Кейн повторил личный рекорд по голам в домашних матчах за сезон
Сегодня, 08:48
Кариус впервые с мая 2018 года вышел в стартовом составе на матч АПЛ
Вчера, 23:38
Вирц набрал 50 очков в Бундеслиге по системе «гол+пас», игроку 20 лет
Вчера, 08:17
«Байер» побил рекорд «Баварии», не проиграв 33 матча подряд
Вчера, 00:43
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
Твоё "обоснование", как всегда - ЖылезноБитонно! ..., и при полном непротивлении сторон. ))
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:45
Теперь ты один из них
Искендер 3
Искендер 3 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:33
Не был гном чемпионом мира. Это фикция. Точка.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
И с новой силой застрочил пулемёт!)
Твоя взяла. Сдаюсь!

P.S. Кстати. Посмотрел на свой залайканый коммент... Да там и впрямь одни хейтеры Месси собрались !!!
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:07
Омг! Ты продолжаешь гнуть свою линию и не читаешь ответы. Разогнал тут тему популярности у американцев в про лиге футбола связав с коммерцией с колой и чипсами??? Ты знаешь что у этих звезд десятки супер контрактов с различными партнерами??? Тебе в этой же теме напомнили, как сам Роналду за деньги рекламирует всё подряд. Видимо, не в курсах, что КР7 сам смачно рекламировал именно колу и кфс, снято у саудитов кстати. А еще после инцидента на евро2020 бывшие напарники типа Гиггса сказали "он часто приходил на тренировки с банкой колы". Еще раз, миф про моментальный спад акции - тотальная бессмыслица. А еще в своих же фильмах в кадрах банкетов пьет красочную воду или сок наверное. Не говоря как "мистер нет алкоголю" постоянно подается обвинению как по пьяни приставал девушкам с видео доказательствами. А ну да, в случае с Роналду всё это "пацанские зашквары просто"! Еще раз, у этого типа есть скандалы на любую тему, назови какие для тебя "уже не по-пацански" - будет пример с фактами.
Про Неймара, очевидно, многое не знаешь. Каждый его контракт с клубами, начиная с Сантоса, потом в Барсу, ПСЖ, Хиляль - пункты для его распутной жизни, с финансовыми махинациями, за которые до сих пор судится с каждым из них. Его брачный договор мрак просто - проспал эти новости?? Разгульная жизнь полна казино, пьянства и прочего неприкрытого веселья. Ну, если это всё "пацанские проделки", то у него также коммерческие партнерства с энергетиком, невероятно, но факт!

Чекнул полные списки деятельности их брендов. У Месси даже список благотворительности впечатляющий. С 2004 постоянно участвует в кампаниях юнисеф, с 2007 основал целую организацию для таких дел, участия в программах "искусства и здоровье", "спорт и здоровье" и т.п. миллионы переводов в катастрофах - такие факты вытягивать, конечно же, не будем, да? Мы же лично знаем из авторитетных уст, заботит ли его чужие проблемы и дети, на самом деле, когда все остальные альтруисты.

Еще раз "Никто, никто в мире не форсит такое обвинение" - в смысле, ни одна заметная пресса/газета/журнал/сайт, даже хейтерские аккаунты в соц.сетях (с галочками спонсируется аккаунтом Роналду), не выступает с заголовками "Месси распространяет ядовитые продукты, какое чудовище!". Потому что это дно низости.
Если твой тезис с пояснением почему узнаваемости аргентинца настолько больше - сильно благодаря ЧИПСАМ и КОЛЕ! То авторитетные аналитики подтвердят это, ты будешь прав, респект! Большущий труд Бекхема и Ко, достижения, раскрутки видеонарезок, посты луивитона, адидас и других это уже десятые факторы, получается.

Хочешь понять что такой хейтерский коммент? Смотри на свой залайканный коммент тут.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:04
Это хороший показатель для рекламы . Очередной пиар ход в его карьере.
Carradona
Carradona
вчера в 15:03
Пивной чемпионат VS Кальянной лиги
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:02, ред.
Ок. Давай по порядку.

"Никто, вообще никто не преподносит рекламные акции Месси за пропаганду "отравы", о которой почему-то никто не знает. "

Чувак. Не надо ля-ля. Всё что красное - то красное. Все всё знают, ибо стократно доказано/пересказано/перепроверено о прямом влиянии шипучек Колы на рост патологий ЖКТ, сосудистой системы, репродуктивных функций и наследственности. Кроме того, стремительный рост онко среди людей среднего и молодого возраста, потребляющих фастфуд, - аксиома и отнюдь не тайна за семью печатями...

"...Ты еще сюда детей Лео приплел..."

Ну естественно приплёл! Лео же ведь не дурак этим г...ом своих детей кормить! Или всё-таки дурак (кормит) ?! Если второе - тогда кто из нас хейтер Месси ? Если первое - тогда в чём неправ я ?! )
Ты уж малясь сам определи своё отношение к аргентинцу. ))

"А в противовес тут же про Роналду, его "геройский поступок" с колой, то что он весь такой правильный, а у аргентинца пиар кампания."

Все те пацанские пороки Роналду о которых ты тут манифест сложил, во-первых - изобличимы; во-вторых - на поверхности, поскольку не требуют никаких доказательств, в силу их явности и инфантильности португальца. И главное - они не направлены на популяризацию г...на и его потребление, следствием которого является потеря здоровья. То же самое касается проделок и детских шалостей Нея, Суареса и прочей шоблы футбольных смутьянов...

"Хейтерский коммент - это не обязательно реальная ненависть (что вряд ли даже у лютых фанатов наблюдается), а осознанные высказывания оскорбляющие человека."

Ну так сделай ссылку, где у меня конкретный хейт в адрес арга!
А то получается как в песне ЧиЖа : " Каждый ловит свой собственный кайф". )
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:39
Роналду проиграл опрос в СА лиге в прямом эфире, о чем вообще речь?) Да и в самой Португалии 70% населения хотели чтобы тот не играл за них.


Роналду: - Опросы потеряли свою ценность.
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:30
Серьезно?? Никто, вообще никто не преподносит рекламные акции Месси за пропаганду "отравы", о которой почему-то никто не знает. Ты еще сюда детей Лео приплел, откуда-то взял заботит ли здоровье других людей. А в противовес тут же про Роналду, его "геройский поступок" с колой, то что он весь такой правильный, а у аргентинца пиар кампания. У португальца ежегодно коллекция подлостей на поле, за пределами поля, в высказываниях - но всё равно "идеал"? Это у кого еще пиарщики активные???
Тут новость на поверхности - Месси больший победитель, он сам родом из той части света, на переезд готовился еще несколько лет назад, а сейчас там, у него больше наград, заслуг, хайлайтов, медийный образ (в котором появляется по праздникам только, в отличии от других хайпожоров), у чела приоритет семья-работа всю жизнь, все его окружение в том числе Неймар 1000500 раз пересказывали как он себя скромно и образцово ведет. А ты тут выдаешь какие-то личностные качества, хотя знать не знаешь его лично?? Хейтерский коммент - это не обязательно реальная ненависть (что вряд ли даже у лютых фанатов наблюдается), а осознанные высказывания оскорбляющие человека.
Если у тебя позиция "я не хейтер, а просто выдаю факты, потому что самого Месси чуть больше знаю чем, Роналду, Неймара", то ок, поздравляю. Даже сам Неймар, Агуэро, Суарес и другие будут в шоке от таких откровений.
Удивительно, как вообще поклонник бразильца полного всех пороков пытается обвинить другого человека на счет публичного образа.
VWV
VWV
вчера в 14:28
В Антарктиде есть исследовательская станция, и группа учёных исследует причины глобального потепления. Они обнаружили, что таяние льдов не влияет на глобальное потепление, и поняли, что на это влияют чередующиеся и периодически чередующиеся комментарии фанатов Роналду в адрес Месси и наоборот. Интервалы комментариев с годами не увеличиваются. а наоборот - сжимаются. Օт этого страдает даже озоновый слой․

Какая разница кто где популярнее? Все равно, инопланетяне болеют за Месси, а их очень много. Но они не любят чипсы, и просто у них аллергия на песок и они не любят пустыню.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 13:34, ред.
))) Переступы Роналду, верблюдЛига, Мендеш, Аньели..., "клубничка"...,...,...МЮ...,....,...
Как это ассорти связано с ростом популярности Месси в США я так и не понял..., равно как не пойму твоё намерение зачислить меня в ранг воздыхателей Роналду на фоне того, что моим единственным кумиром всегда являлся только Неймар, о чём знает чуть ли не треть народа Соккера.

P.S. И, да..., если не сложно, сноску, плиз, сделай из моего коммента, где есть хейт в адрес Месси. Мне прям самому интересно стало! ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:30, ред.
Только неугомонным мессихвалебникам могло прийти в пустую голову столь безумное сравнение....
Но им не надо останавливаться....ещё столько тем для сравнения...
"Белые медведи на севере популярней чем на экваторе"....
"Мадагаскарский степной плосконосый ёж почему то популярней в Мадагаскаре чем в Норильске"....в 4 раза...
Imrebellion
Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:26
    112910415
    112910415
    вчера в 12:43
    так бывает, это жизнь
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 12:32, ред.
    Ели, пили, курили, кололись, нюхали... Всё делали, делают и будут делать.
    Посыл был не в этом. И ты об этом знаешь.
    Regista_8
    Regista_8 ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 12:31
    Нет. Там на матчах Аль Насра имя Месси кричат. Что аж геша в бешенстве.
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 12:28
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Kosmos58 (раскрыть)
      вчера в 12:27, ред.
      Как может быть фиолетово, если пишешь ?
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 12:25
      Как то фиолетово ...
      Elliada_
      Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 12:25
      Из Месси прям злодея сделал. До Месси люди фастфуд не ели?
      Elliada_
      Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
      вчера в 12:23
      На графике видно, что Месси был популярней еще в 2021 году, когда он еще не был чемпионом мира и играл в Европе.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      вчера в 11:56
      Странно, ведь нетрадиционные наоборот крайне популярны в америке
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 11:54
      Неудивительно что гном популярнее США он там играет , его везде рекламируют
      Realistroni
      Realistroni
      вчера в 11:51
      Месси в США, а Роналду в Саудовской Аравии. Было бы немного странно если бы было по другому. В Саудовской Аравии по другому будет.
      7m2jbf9zqaf3
      7m2jbf9zqaf3
      вчера в 11:51
      Это естественно, потому что там нет Роналду, также поверю что у саудитов и португальцев Криш популярней Месси
      Capral
      Capral
      вчера в 11:33
      Ну конечно популярней. У Рона нет столько соплей на продажу, как у пистона и он их не рекламирует. И вообще, о какой популярности может идти речь, в чемпионате- геникологов, проктологов и венерологов...
      Gulomjon Najimov
      Gulomjon Najimov
      вчера в 11:18
      Ну и что это проблема... В моем доме никто не знает обоих кроме меня, и как то живём без них нормально. Так что не хайпуйте дорогие. Без них обоих прожили и живём и дай бог ещё проживем. А то задолбали эти сравнения трусиков и жоп.
      Naherger
      Naherger
      вчера в 10:59
      Да ладно?! Серьезно?!
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 10:56
      Нечего высасывать из пальца проблему.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       