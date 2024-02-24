Месси в США популярнее Роналду почти в 4 раза

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси в США почти в 4 раза популярнее игрока команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Это показывают результаты опроса, проведенные компанией SSRS. В Штатах данные футболисты самые узнаваемые с очень большим отрывом от остальных.
Аргентинцу, помимо перехода в местный чемпионат, помогла победа на чемпионате мира 2022. У Месси 21,3% голосов, у Роналду — около 6%.
Месси гений, кудесник Круглого, лучший из лучших и всё такое... Да, да, и ещё раз да. Победа на ЧМ, былые спортивные заслуги, равно как и сам его приезд в Штаты, безусловно сделали своё дело.
Однако не стоит скидывать со счетов и ещё один громадный источник культа его личности в Америке. Реклама и популяризация газированной Отравы и говённых чипсов принесли Месси не только мульти бабло, но и рост популярности в США.
Его рекламная кампания взвинтила темпы роста продаж фастфуда и прочего дерь...а в кругах бестолковой молодёжи по Всему Миру..., о здоровье которой Месси никогда не парился. Естественно производителям этого пищевого отстоя был/есть/будет прямой резон продвигать в головы масс того, кто развивает их бизнес. Не Роналду же им пиарить, который на 4 лярда акции Коки обрушил... и который всю жизнь выступает за здоровое питание!
P.S. Кстати о здоровом питании... Весьма сомневаюсь, что собственные дети Лео пьют Колу и лопают Лейс. Месси же хочет видеть здоровых и полноценных (!) внуков...
P.P.S.S. Думаю Всевышний однажды накажет аргентинца за эти гадости.
Не для подобных - грязных дел он c рождения был Богом поцелован...
Месси гений, кудесник Круглого, лучший из лучших и всё такое... Да, да, и ещё раз да. Победа на ЧМ, былые спортивные заслуги, равно как и сам его приезд в Штаты, безусловно сделали своё дело.
Однако не стоит скидывать со счетов и ещё один громадный источник культа его личности в Америке. Реклама и популяризация газированной Отравы и говённых чипсов принесли Месси не только мульти бабло, но и рост популярности в США.
Его рекламная кампания взвинтила темпы роста продаж фастфуда и прочего дерь...а в кругах бестолковой молодёжи по Всему Миру..., о здоровье которой Месси никогда не парился. Естественно производителям этого пищевого отстоя был/есть/будет прямой резон продвигать в головы масс того, кто развивает их бизнес. Не Роналду же им пиарить, который на 4 лярда акции Коки обрушил... и который всю жизнь выступает за здоровое питание!
P.S. Кстати о здоровом питании... Весьма сомневаюсь, что собственные дети Лео пьют Колу и лопают Лейс. Месси же хочет видеть здоровых и полноценных (!) внуков...
P.P.S.S. Думаю Всевышний однажды накажет аргентинца за эти гадости.
Не для подобных - грязных дел он c рождения был Богом поцелован...