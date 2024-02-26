«Реал» выиграл у «Севильи» в поединке Ла Лиги

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сегодня, 01:00

«Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 26-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил Лука Модрич на 81-й минуте.

«Реал» занимает 1-е место в чемпионате Испании, команда набрала 65 очков. «Севилья» с 24 баллами находится на 15-й позиции.