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«Реал» выиграл у «Севильи» в поединке Ла Лиги

сегодня, 01:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 26-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил Лука Модрич на 81-й минуте.

«Реал» занимает 1-е место в чемпионате Испании, команда набрала 65 очков. «Севилья» с 24 баллами находится на 15-й позиции.

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Реал»
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 10:36
А, то есть это то же, как когда игрок АТМ держал за руку Лунина и запер его в воротах? Спасибо за пояснения, интересно каталонский взгляд на вещи услышать)
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:47
Очень слабо Реал
3ton
3ton
сегодня в 09:31, ред.
Думаю , дай гляну матч , что там у Реала не получается забить "мертвой" Севильи ))
Вкл. на 78 минуте и жду выжитыго из ничего пенальти 🤣🤣
Судья решил пойти по другому сценарию и просто засчитать гол из пассивного офсайда 🤣🤣
Точно такой же момент был в матче с Атлетико и с голом Савича
Судьи душат бедный Реал и не дают выигрывать 🤣
h5qk6fp7spkg
h5qk6fp7spkg
сегодня в 08:44
С учетом нынешнего состоянии Севильи поражение 0-1 весьма достойно.
c3bmzu6ecfxh
c3bmzu6ecfxh
сегодня в 07:32, ред.
Чуть-чуть недотерпела Севилья
nsvetxqf65sk
nsvetxqf65sk
сегодня в 07:17
Отличный результат для “Реала”, который продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Гол Луки Модрича показал его класс и важность для команды. “Севилье” будет сложно бороться за высокие места, но они еще могут улучшить свое положение.
112910415
112910415
сегодня в 05:36
трудная победа дороже прочих !
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:44
Все знакомые игроки... разыграли хороший матч. Повезло сильнейшему...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:30
И Модрич забивает, вот так...
Hamman
Hamman
сегодня в 03:23, ред.
До игры, несколько дней критиковали Модрича - старый, уже не тянет. После игры Лука красавчик, принёс победу.
Теперь Родриго критикуют. Чуть ли не балласт. Предлагаю найти свои комментарии насчёт Родриго за 4-5 апреля 22 года.
Скажете - ты бы ещё вспомнил... А мне сразу вспоминается Гаррет Бейл. Сколько помоев было на него вылито в конце его мадридской карьеры. По большей части заслуженно. Но я его только за дубль в финале Лиги чемпионов против Ливерпуля простил. Такие эмоции не забываются!
Терпение товарищи! Родриго ещё порадует мадридистов!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 01:36, ред.
Какой напряженный матч!
Севилья - автобус, а что им еще делать, у которого все получалось.
Реал играет который матч вдесятером - ну нужен нап, особенно с автобусом.

Судья, на мой взгляд, профессионал. Никаких радикальных решений, все моменты - вопрос трактовок. Выбесил весь Бернабеу, и фиг придерешься :)

Гол хоть и красивый, но на 10-20% спорный. Если бы не Рюдигер в офсайде, туда бы вообще навес не пошел.

Очень грустно наблюдать за Родриго. Уже сколько лет в команде, а никаких предпосылок, что, кроме правого фланга, оккупированного великолепным Вини (очень хорош был сегодня), играть ему негде. Вини-Мбаппе-Браим - убийственная тройка (как говорит Багров - безумная). Все же на правом фланге левша, на левом - правша, это законы футбола.
надеюсь, согласится стать джокером. Очень крутой футболист.

Выцарапал Реал очки. Севилья не спроста внизу таблицы. Желаю клубу реинкарнации.
амурец
амурец
сегодня в 01:33
Реал с победой хотя она далась не легко
y-ago
y-ago
сегодня в 01:33
С трудовой победой, друзья!...Вини, Феде, Лунин - это прелестно! Но Модрич..... Он - уникальный игрок. На мой взгляд лучший креативщик в мировом футболе сегодня. При всем уважении - пара Модрич и Кросс лучше легендарной Иньеста-Хави. Несмотря на 38 и 34 года - оба еще очень нужны Реалу. Будет большой ошибкой распрощаться с ними.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:29, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Очень сложная и важная победа, учитывая огромные кадровые потери. Думаю, что спад сейчас есть какой-то. Анчелотти всё таки удалось справиться с таким непростым соперником, как Севилья. Модричу спасибо. Хорошо заканчивает свой путь в Реале. Легенду Реала Серхио Рамоса встретили очень тепло. Вот это я понимаю уважение. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Guankin
Guankin
сегодня в 01:18
Очень сложная и важная победа. Как же не хватало лучшего на данный момент игрока Камавинга.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:15
Пусть чуток разыграется. Сразу кипишь по Родриго поднимать смысла нет. Погоду он своим присутствием однозначно не портит. Мячик ведёт хорошо, в обыгрыш получается фифти-фифти, что уже неплохо.
Поглядим, короч.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:13
Было бы обидно, после размазывания Жироны, потерять очки сегодня. К сожалению, местечковые завтра выиграют. В чемпионстве Реала я не сомневаюсь, я успокоиться не могу -насчет Симеоне...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:11
Вини, да, был на полуоборотах, а Родриго всегда на полуоборотах, тем более мне непонятно, что он сегодня прямо играл рядом с Вини вдвоём на левом фланге и на свой, но нелюбимый, правый не заходил почти - там Браим с Феде и Васкесом были. Но и слева вот толку абсолютно минимум, всё одни проходы с потерями.

Но, как я говорю, Родриго в принципе не уровень основы "Реала", слишком у него маленький набор возможностей - он только слева в центр пройти на скорости любит и ударить в девятку (у него был один момент такой).

Конечно, он впервые играл вдвоем с Вини слева - интересное решение, посмотреть бы на это ещё)
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:11
Хорошо что Реал победил,важные три очка
Иначе Барселона могла бы в себя поверить,что не нужно
+8 очков мне больше нравится чем +6
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:08
Неужели есть мгновенная карма?

Эскудерос выискивал возможность отменить гол "Реала" (там, действительно, Начо играл грубовато), зато потом, когда Рюдигера очевидно завалили в штрафной, сказал, что ММА в исполнении игроков "Севильи" разрешён.

Когда Браима свалили перед штрафной, ему было неинтересно свистеть, зато потом, по традиции, он дал жёлтую Кроосу за то, что тот возмущался, что он не свистнул. Ну и Анчи тоже.

Просто слава футбольному провидению, что он потянул мышцу во втором тайме, и новый судья не стал мешать играть уже.

А так матч был очень интересный, яркий, проявили себя многие игроки - Лунин сделал суперсейв и вообще был идеален, по Модричу я был неправ, он в этот раз вышел и положил бильярный удар от штанги, Феде тоже должен был забивать, киксанул и попал в штангу, Анчи, как маэстро, сделал идеальную замену - он не только выпустил Модрича, но именно убрал Начо, чтобы оставить в поле Тчуамени, что дало ещё больше контроля.

Только Родриго, как обычно в последнее время, бестолков, на этот раз он был бестолков и рядом с Вини на своём вроде бы родном фланге, всё время недорабатывал, не боролся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:07, ред.
Тяжело РМ даются очки... Хотя..., при таком количестве травм - немудрено.

Сегодня у сливочных молодёжь ниже своих возможнотей выглядела (Родриго, Вини); зато "старики" не подвели.
Чем то гол Модрича напомнил его банку в ворота Аргентины на ЧМ в 2018-м: всё такой же мёртвый - обводящий мяч в притирку со штангой. В общем есть ещё у хорвата порох в закромах...
Hamman
Hamman
сегодня в 01:07
Лука!!!
А ну кто здесь списывал на пенсию Модрича? Отзовись и покайся!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:01
Иного варианта и должно было быть .
Галактикос !!!
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