«Реал» выиграл у «Севильи» в поединке Ла Лиги

«Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 26-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол забил Лука Модрич на 81-й минуте.
«Реал» занимает 1-е место в чемпионате Испании, команда набрала 65 очков. «Севилья» с 24 баллами находится на 15-й позиции.
«Реал» одержал победу над «Севильей» в матче 26-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол забил Лука Модрич на 81-й минуте.
«Реал» занимает 1-е место в чемпионате Испании, команда набрала 65 очков. «Севилья» с 24 баллами находится на 15-й позиции.
Сегодня у сливочных молодёжь ниже своих возможнотей выглядела (Родриго, Вини); зато "старики" не подвели.
Чем то гол Модрича напомнил его банку в ворота Аргентины на ЧМ в 2018-м: всё такой же мёртвый - обводящий мяч в притирку со штангой. В общем есть ещё у хорвата порох в закромах...
Сегодня у сливочных молодёжь ниже своих возможнотей выглядела (Родриго, Вини); зато "старики" не подвели.
Чем то гол Модрича напомнил его банку в ворота Аргентины на ЧМ в 2018-м: всё такой же мёртвый - обводящий мяч в притирку со штангой. В общем есть ещё у хорвата порох в закромах...
Эскудерос выискивал возможность отменить гол "Реала" (там, действительно, Начо играл грубовато), зато потом, когда Рюдигера очевидно завалили в штрафной, сказал, что ММА в исполнении игроков "Севильи" разрешён.
Когда Браима свалили перед штрафной, ему было неинтересно свистеть, зато потом, по традиции, он дал жёлтую Кроосу за то, что тот возмущался, что он не свистнул. Ну и Анчи тоже.
Просто слава футбольному провидению, что он потянул мышцу во втором тайме, и новый судья не стал мешать играть уже.
А так матч был очень интересный, яркий, проявили себя многие игроки - Лунин сделал суперсейв и вообще был идеален, по Модричу я был неправ, он в этот раз вышел и положил бильярный удар от штанги, Феде тоже должен был забивать, киксанул и попал в штангу, Анчи, как маэстро, сделал идеальную замену - он не только выпустил Модрича, но именно убрал Начо, чтобы оставить в поле Тчуамени, что дало ещё больше контроля.
Только Родриго, как обычно в последнее время, бестолков, на этот раз он был бестолков и рядом с Вини на своём вроде бы родном фланге, всё время недорабатывал, не боролся.
Эскудерос выискивал возможность отменить гол "Реала" (там, действительно, Начо играл грубовато), зато потом, когда Рюдигера очевидно завалили в штрафной, сказал, что ММА в исполнении игроков "Севильи" разрешён.
Когда Браима свалили перед штрафной, ему было неинтересно свистеть, зато потом, по традиции, он дал жёлтую Кроосу за то, что тот возмущался, что он не свистнул. Ну и Анчи тоже.
Просто слава футбольному провидению, что он потянул мышцу во втором тайме, и новый судья не стал мешать играть уже.
А так матч был очень интересный, яркий, проявили себя многие игроки - Лунин сделал суперсейв и вообще был идеален, по Модричу я был неправ, он в этот раз вышел и положил бильярный удар от штанги, Феде тоже должен был забивать, киксанул и попал в штангу, Анчи, как маэстро, сделал идеальную замену - он не только выпустил Модрича, но именно убрал Начо, чтобы оставить в поле Тчуамени, что дало ещё больше контроля.
Только Родриго, как обычно в последнее время, бестолков, на этот раз он был бестолков и рядом с Вини на своём вроде бы родном фланге, всё время недорабатывал, не боролся.
Но, как я говорю, Родриго в принципе не уровень основы "Реала", слишком у него маленький набор возможностей - он только слева в центр пройти на скорости любит и ударить в девятку (у него был один момент такой).
Конечно, он впервые играл вдвоем с Вини слева - интересное решение, посмотреть бы на это ещё)
Но, как я говорю, Родриго в принципе не уровень основы "Реала", слишком у него маленький набор возможностей - он только слева в центр пройти на скорости любит и ударить в девятку (у него был один момент такой).
Конечно, он впервые играл вдвоем с Вини слева - интересное решение, посмотреть бы на это ещё)