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«Аль-Наср» выиграл у «Аль-Шабаба». Роналду забил гол с пенальти

вчера, 22:10
Аль-ШабабЛоготип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)2 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Шабаб» уступил «Аль-Насру» в матче 21-го тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии (2:3).

На 20-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти. Талиска на 47-й удвоил преимущество гостей. Янник Карраско на 45+8-й сократил отставание хозяев в счёте, забив с одиннадцатиметрового. Карлос на 67-й восстановил равенство. Талиска на 87-й оформил дубль. На 90+12-й за вторую жёлтую карточку был удалён Абдулла Радиф.

«Аль-Шабаб» занимает 10-е место в чемпионате, имея в активе 25 очков. «Аль-Наср» находится на 2-й позиции с 50 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
3f7rtfar22ub
3f7rtfar22ub ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 09:50
Только не путайте Роналдо с Роналду!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:03
вот же неугомонный
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 04:39
Дырявый умоляет шейхов сделать закон о том, что все пенальти в чемпионате должен пробивать он.
В случае травмы чемпионат останавливается или пенальти пробиваются потом оптом.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:24
То ч то пенальти были в обе стороны хейтеров не волнует
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:19
Роналдо пенальтист знатный, с игры только по праздникам!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 22:42
Ахах, сегодня днём напарник собирал экспресс, я говорю ему, ставь гол на Роналду с пенальти и точно.
Интерес
Интерес
вчера в 22:28
Классическое Пеналду.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:27
«Аль-На76ду» выиграл у «Аль-Шабаба». Роналду как обычно
sx6t4wmxt7mv
sx6t4wmxt7mv
вчера в 22:22
Нет новости обыденней на сайте, чем новость про Роналду и пенальти
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:20
Дожали все таки сопернека молодцы! Рон и Талиска затащили матч!! Завтра по болеем за Джерарда, пусть тормознет Хиляль, хотя бы на ничью надо.
Гость
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