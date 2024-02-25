«Аль-Наср» выиграл у «Аль-Шабаба». Роналду забил гол с пенальти

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вчера, 22:10

«Аль-Шабаб» уступил «Аль-Насру» в матче 21-го тура Премьер-Лиги Саудовской Аравии (2:3).

На 20-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти. Талиска на 47-й удвоил преимущество гостей. Янник Карраско на 45+8-й сократил отставание хозяев в счёте, забив с одиннадцатиметрового. Карлос на 67-й восстановил равенство. Талиска на 87-й оформил дубль. На 90+12-й за вторую жёлтую карточку был удалён Абдулла Радиф.

«Аль-Шабаб» занимает 10-е место в чемпионате, имея в активе 25 очков. «Аль-Наср» находится на 2-й позиции с 50 баллами.