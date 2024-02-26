Министр спорта ЛНР: «Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ»

Министр спорта Луганской народной республики Олег Шеренешев сообщил о том, что рассматривается вариант с заявкой команды из ЛНР в ФНЛ .

В прошлом году от ЛНР было сразу четыре клуба на Кубке Содружества. В этом году формат немножко поменялся, потому что добавляется Севастополь, поэтому от нашей республики будут принимать участие три команды. Но мы переходим на новый уровень качества. У нас есть условия по регистрации клубов: с подготовкой, инфраструктурой и так далее. Сейчас команды проходят предсезонные сборы.

В этом году матчи не будут проходить на территории республик и областей, скорее всего, они будут проходить в Крыму. Для наших субъектов это приемлемо. Сейчас все относятся с пониманием, потому что есть вопрос безопасности. Готовы к такому формату, всё нормально. Отдельно скажу про детские турниры, потому что они важны. Мы провели отборы по трём возрастам, два возраста сыграли турниры в Волгограде. Начали неплохо, один возраст — с победы.

Мы развиваемся поступательно. Сейчас нужно поиграть в нынешних форматах. Посмотреть на развитие клубов и инфраструктуры. Но мы с амбициями. «Заря» всегда была в украинской вышке, в призёрах, чемпион Советского Союза, играла в Лиге Европы. Мы рассматриваем вариант с заявкой команды в ФНЛ .

Базовым у нас будет спортивный принцип. В этом году у нас лидером является луганское «Динамо». Но «Заря» — один из клубов, который может представлять наш регион, а дальше покажет спортивный принцип.