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Ялтинский «Рубин» успешно прошёл аттестацию для выступления во Второй лиге

вчера, 17:53

Президент «Рубина» из Ялты Кирилл Шапошников сообщил об успешном прохождении клубом процедуры аттестации Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для выступления в дивизионе «Б» Второй лиги.

Пройден важнейший этап в рамках подготовки к участию в новом сезоне ФНЛ. Аттестация клуба — это подтверждение соответствию ряда ключевых критериев, среди которых инфраструктурные, спортивные и финансовые. Хотел бы поблагодарить администрацию города Ялта за поддержку — уверен, впереди нас всех ждут большие победы.

Старт нового сезона Второй лиги запланирован на конец марта.

6 июня 2023 года ялтинский «Рубин» получил лицензию ФНЛ на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла 2-е место в таблице группы 1 дивизиона «Б» турнира.

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Рубин Ял
Источник: tass.ru
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