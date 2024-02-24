Ялтинский «Рубин» успешно прошёл аттестацию для выступления во Второй лиге

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вчера, 17:53

Президент «Рубина» из Ялты Кирилл Шапошников сообщил об успешном прохождении клубом процедуры аттестации Футбольной национальной лиги ( ФНЛ ) для выступления в дивизионе «Б» Второй лиги.

Пройден важнейший этап в рамках подготовки к участию в новом сезоне ФНЛ . Аттестация клуба — это подтверждение соответствию ряда ключевых критериев, среди которых инфраструктурные, спортивные и финансовые. Хотел бы поблагодарить администрацию города Ялта за поддержку — уверен, впереди нас всех ждут большие победы.

Старт нового сезона Второй лиги запланирован на конец марта.