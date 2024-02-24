Ялтинский «Рубин» успешно прошёл аттестацию для выступления во Второй лиге

Президент «Рубина» из Ялты Кирилл Шапошников сообщил об успешном прохождении клубом процедуры аттестации Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для выступления в дивизионе «Б» Второй лиги.
Пройден важнейший этап в рамках подготовки к участию в новом сезоне ФНЛ. Аттестация клуба — это подтверждение соответствию ряда ключевых критериев, среди которых инфраструктурные, спортивные и финансовые. Хотел бы поблагодарить администрацию города Ялта за поддержку — уверен, впереди нас всех ждут большие победы.
Старт нового сезона Второй лиги запланирован на конец марта.
6 июня 2023 года ялтинский «Рубин» получил лицензию ФНЛ на участие во Второй лиге. В дебютном сезоне команда заняла 2-е место в таблице группы 1 дивизиона «Б» турнира.