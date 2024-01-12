В «Алании» отреагировали на информацию о ретро-матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном проведении ретро-матча со «Спартаком».
Действительно, такая идея возникла в ходе беседы с представителями РФС. Мы хотим подарить нашим болельщикам футбольный праздник и заодно протестировать готовность стадиона перед официальными играми. Как мы видим, подобные матчи собирают много людей, а в нашем футбольном регионе, где болельщик разбирается очень тонко во всех аспектах, такая игра пройдет с огромным ажиотажем.
Наши болельщики заслуживают этого. Тем более, это будет не просто обычная встреча, а целое мероприятие перед важным событием для нашей республики — открытием стадиона «Спартак».
Как показывает практика, такие ретро-матчи с участием легенд российского и советского футбола всегда вызывают большой интерес и становятся настоящим праздником для болельщиков. Для "Алании" и жителей Северной Осетии это - будет праздник вдвойне, так как главная команда региона уже несколько лет не имеет собственного стадиона и из-за затянувшейся реконструкции главной республиканской арены, вынуждена играть на нейтральных полях.
Реконструкцию главного республиканского стадиона планируется завершить в мае этого года, значит где-то в мае-июне и состоятся эти два замечательных события: открытие главного республиканского стадиона и ретро-матч "Алания- Спартак".
Как показывает практика, такие ретро-матчи с участием легенд российского и советского футбола всегда вызывают большой интерес и становятся настоящим праздником для болельщиков. Для "Алании" и жителей Северной Осетии это - будет праздник вдвойне, так как главная команда региона уже несколько лет не имеет собственного стадиона и из-за затянувшейся реконструкции главной республиканской арены, вынуждена играть на нейтральных полях.
Реконструкцию главного республиканского стадиона планируется завершить в мае этого года, значит где-то в мае-июне и состоятся эти два замечательных события: открытие главного республиканского стадиона и ретро-матч "Алания- Спартак".