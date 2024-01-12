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В «Алании» отреагировали на информацию о ретро-матче со «Спартаком»

вчера, 09:46

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном проведении ретро-матча со «Спартаком».

Действительно, такая идея возникла в ходе беседы с представителями РФС. Мы хотим подарить нашим болельщикам футбольный праздник и заодно протестировать готовность стадиона перед официальными играми. Как мы видим, подобные матчи собирают много людей, а в нашем футбольном регионе, где болельщик разбирается очень тонко во всех аспектах, такая игра пройдет с огромным ажиотажем.

Наши болельщики заслуживают этого. Тем более, это будет не просто обычная встреча, а целое мероприятие перед важным событием для нашей республики — открытием стадиона «Спартак».

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:35
Отреагировали музыкальной паузой:
В. Добрынин - Не сыпь мне соль на рану.
lotsman
lotsman
вчера в 11:48
Должен получиться спортивный праздник, на радость футбольным болельщикам.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:40
Главное, пусть стадион достроят, наконец. А то до сих пор никто даже не знает, как он выглядеть будет, только в ноябре какие-то рендеры выложили в сеть. Максимально непрофессионально всё там делается.
n4ymtz4n53rm
n4ymtz4n53rm
вчера в 11:25
Будем надеяться что если такой матч состоится, то его хоть где то покажут.
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:39, ред.
Весьма знаменательно в связи с этим ретро-матчем, что новый (реконструируемый) стадион во Владикавказе будет также называться "Спартак". Да, болельщики со стажем хорошо помнят, что первоначально клуб "Алания" носил имя "Спартак".
Как показывает практика, такие ретро-матчи с участием легенд российского и советского футбола всегда вызывают большой интерес и становятся настоящим праздником для болельщиков. Для "Алании" и жителей Северной Осетии это - будет праздник вдвойне, так как главная команда региона уже несколько лет не имеет собственного стадиона и из-за затянувшейся реконструкции главной республиканской арены, вынуждена играть на нейтральных полях.
Реконструкцию главного республиканского стадиона планируется завершить в мае этого года, значит где-то в мае-июне и состоятся эти два замечательных события: открытие главного республиканского стадиона и ретро-матч "Алания- Спартак".
112910415
112910415
вчера в 10:08
значит, матчу быть !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:02
Тем более, когда-то был золотой матч Спартак-Алания...
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