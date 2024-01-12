В «Алании» отреагировали на информацию о ретро-матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев высказался о возможном проведении ретро-матча со «Спартаком».

Действительно, такая идея возникла в ходе беседы с представителями РФС . Мы хотим подарить нашим болельщикам футбольный праздник и заодно протестировать готовность стадиона перед официальными играми. Как мы видим, подобные матчи собирают много людей, а в нашем футбольном регионе, где болельщик разбирается очень тонко во всех аспектах, такая игра пройдет с огромным ажиотажем.

Наши болельщики заслуживают этого. Тем более, это будет не просто обычная встреча, а целое мероприятие перед важным событием для нашей республики — открытием стадиона «Спартак».