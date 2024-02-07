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«Реал» пригласил Роналду и «Аль-Наср» на открытие обновлённого стадиона

сегодня, 00:39

По некоторым сообщениям, «Реал» пригласил Криштиану Роналду и клуб «Аль-Наср», за который он выступает, на открытие нового стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Основным источником этой информации называется арабский журналист Сауд Аль-Сарами.

Арена находится на реконструкции с 2019 года. Даты открытия обновлённого объекта пока нет, но ожидается, что это произойдёт в период между окончанием текущего сезона и началом 2025 года.

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Все комментарии
Regista_888
Regista_888 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:11
А причём тут вообще Пирло? Посмотри на ник. Знаешь, что данное слово означает?
shur
shur ответ Regista_888 (раскрыть)
сегодня в 17:13
...а у тебя Пирло такой прям "родной" для Милана, кому бы говорить,
а помням , люди, понимающие в футболе!!!
Regista_888
Regista_888 ответ 22rqm8w6ppd8 (раскрыть)
сегодня в 12:49
Рауля воспитанника уже давно забыли, зато о наёмнике, не пришей к пи... рукав, помнят.
shur
shur
сегодня в 09:32, ред.
...Мбаппе бы ещё подтянуть, парень бы сыграл против кумира...!!!!!!!
22rqm8w6ppd8
22rqm8w6ppd8
сегодня в 07:38
Не забывают свою легенду в Мадриде
Incredulous
Incredulous ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:21
    k599ssxwv2r2
    k599ssxwv2r2
    сегодня в 06:42
    Надеются хорошо поиметь на этом мероприятии.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:02
    и прилично на этом заработают
    9t25qcgrkc55
    9t25qcgrkc55
    сегодня в 05:36
    Неплохой выставочный матч должен получиться на радость публике
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 04:56
    Реал, новый стадион, матч открытия, праздник... Аль-Насср?
    Уверен, что скажи подобное ещё лет десять назад, не говоря уже про 20век, все вокруг просто посмеялись бы.
    Но сегодня Перес готов пойти на очередное унижение и всё только ради Мбаппе.
    Реалу нужны деньги, которые шейхи с радостью отвалят за рекламу своей страны.
    В таких матчах Реал должен играть с Барсой, Баварией, М.С. и другими грандами.
    Тут как говориться имидж ничто, бабло всё!!!
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 02:04
    Лишь бы пенсионер доиграл до этого события...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 01:26
    Много людей придёт на этот матч. Кто-то посмотреть на Реал Мадрид, а кто-то на Роналду.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:54
    Я думаю что это вполне правильное решение руководства клуба .
    Гость
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