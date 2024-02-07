«Реал» пригласил Роналду и «Аль-Наср» на открытие обновлённого стадиона

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сегодня, 00:39

По некоторым сообщениям, «Реал» пригласил и клуб «Аль-Наср», за который он выступает, на открытие нового стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Основным источником этой информации называется арабский журналист Сауд Аль-Сарами.

Арена находится на реконструкции с 2019 года. Даты открытия обновлённого объекта пока нет, но ожидается, что это произойдёт в период между окончанием текущего сезона и началом 2025 года.