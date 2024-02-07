«Реал» пригласил Роналду и «Аль-Наср» на открытие обновлённого стадиона

По некоторым сообщениям, «Реал» пригласил Криштиану Роналду и клуб «Аль-Наср», за который он выступает, на открытие нового стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Основным источником этой информации называется арабский журналист Сауд Аль-Сарами.
Арена находится на реконструкции с 2019 года. Даты открытия обновлённого объекта пока нет, но ожидается, что это произойдёт в период между окончанием текущего сезона и началом 2025 года.
а помням , люди, понимающие в футболе!!!
а помням , люди, понимающие в футболе!!!
Уверен, что скажи подобное ещё лет десять назад, не говоря уже про 20век, все вокруг просто посмеялись бы.
Но сегодня Перес готов пойти на очередное унижение и всё только ради Мбаппе.
Реалу нужны деньги, которые шейхи с радостью отвалят за рекламу своей страны.
В таких матчах Реал должен играть с Барсой, Баварией, М.С. и другими грандами.
Тут как говориться имидж ничто, бабло всё!!!
Уверен, что скажи подобное ещё лет десять назад, не говоря уже про 20век, все вокруг просто посмеялись бы.
Но сегодня Перес готов пойти на очередное унижение и всё только ради Мбаппе.
Реалу нужны деньги, которые шейхи с радостью отвалят за рекламу своей страны.
В таких матчах Реал должен играть с Барсой, Баварией, М.С. и другими грандами.
Тут как говориться имидж ничто, бабло всё!!!