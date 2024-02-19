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Пресс-конференция Тухеля отменена

вчера, 13:38

«Бавария» отменила пресс-конференцию главного тренера Томаса Тухеля.

Предполагается, что данное решение вызвано нежеланием клуба повышать давление на команду.

«Бавария» потерпела поражения в трех последних матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:15
это легкая паника
xm3ehsvmfgf4
xm3ehsvmfgf4
вчера в 18:14
Понятно, что «Бавария» не хочет усиливать давление на свою команду после серии из трех поражений. Отмена пресс-конференции тренера может говорить о том, что клуб старается поддержать атмосферу в команде и не допустить лишнего стресса. Будем надеяться, что это решение поможет «Баварии» вернуться к победам.
lotsman
lotsman
вчера в 16:16
Побоялись что его заклюют на пресс-конференции.
Karkaz
Karkaz ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:06
Кэф с двукратным повышением идёт. Дальше Бавария должна проиграть при кэфе 15)
xc778mvd7v3p
xc778mvd7v3p
вчера в 15:27
Это такая закулисная борьба их не украшает!
shlomo
shlomo
вчера в 15:00
Как провалить сезон за 8 дней? Пособие от Баварии......

❌ Проиграть прямому конкуренту за титул;
❌ Проиграть в первом матче плей-офф ЛЧ и уменьшить шансы на проход в 1/4;
❌ Проиграть явному аутсайдеру;

Доработает ли Тухель до ответного матча против «Лацио»?
adekvat
adekvat
вчера в 14:18
Отставка откладывается на неделю.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:07
Бавария любит менять рулевых весной, интересно, станут придерживаться традиции?
qx87x6an3rt9
qx87x6an3rt9
вчера в 13:45
Давно протух ваш Тухель, гнать надо прямо сейчас без всяких конференций
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