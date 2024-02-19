Пресс-конференция Тухеля отменена

«Бавария» отменила пресс-конференцию главного тренера Томаса Тухеля.
Предполагается, что данное решение вызвано нежеланием клуба повышать давление на команду.
«Бавария» потерпела поражения в трех последних матчах.
«Бавария» отменила пресс-конференцию главного тренера Томаса Тухеля.
Предполагается, что данное решение вызвано нежеланием клуба повышать давление на команду.
«Бавария» потерпела поражения в трех последних матчах.
❌ Проиграть прямому конкуренту за титул;
❌ Проиграть в первом матче плей-офф ЛЧ и уменьшить шансы на проход в 1/4;
❌ Проиграть явному аутсайдеру;
Доработает ли Тухель до ответного матча против «Лацио»?
❌ Проиграть прямому конкуренту за титул;
❌ Проиграть в первом матче плей-офф ЛЧ и уменьшить шансы на проход в 1/4;
❌ Проиграть явному аутсайдеру;
Доработает ли Тухель до ответного матча против «Лацио»?