Мудрик переходил в «Челси» «в слезах»

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вчера, 19:33

Полузащитник хотел перейти в «Арсенал», а не в «Челси».

Однако «Шахтёр» продал украинца именно «синим».

Мудрик «в слезах» звонил в «Арсенал» и просил что-нибудь сделать, однако клуб был не готов переплачивать за игрока.

Мудрик перебрался в «Челси» за 100 млн евро в начале 2023 года.