Мудрик переходил в «Челси» «в слезах»

Полузащитник Михаил Мудрик хотел перейти в «Арсенал», а не в «Челси».
Однако «Шахтёр» продал украинца именно «синим».
Мудрик «в слезах» звонил в «Арсенал» и просил что-нибудь сделать, однако клуб был не готов переплачивать за игрока.
Мудрик перебрался в «Челси» за 100 млн евро в начале 2023 года.
Вполне себе допускаю, что у Мудрика среди топ-клубов было 2 варианта - либо Челси, либо Арсенал. Мудрик хотел в Арсенал, но Челси дал больше, а Шахтёру очень нужны деньги, и всё, конец истории.
Мудрик мог бы устроить скандал, остаться в Шахтёре, допустим, но разве это лучше, чем Челси, когда из Шахтёра его уже выпинывали и делили прибыль.
Рабство может давно отменили, но право выбора -- вещь весьма эфемерная.
Вполне себе допускаю, что у Мудрика среди топ-клубов было 2 варианта - либо Челси, либо Арсенал. Мудрик хотел в Арсенал, но Челси дал больше, а Шахтёру очень нужны деньги, и всё, конец истории.
Мудрик мог бы устроить скандал, остаться в Шахтёре, допустим, но разве это лучше, чем Челси, когда из Шахтёра его уже выпинывали и делили прибыль.
Рабство может давно отменили, но право выбора -- вещь весьма эфемерная.
Более того, судя по таким сильным эмоциям, о которых речь идёт в новости, этого игрока вполне могла надломить вся эта ситуация до такой степени, что он едва ли не разучился играть в футбол. Не его вина, что он родился с таким характером. Могу лишь посочувствовать ему, а также пожелать как можно скорее найти свою игру или выход из сложившейся ситуации.
Более того, судя по таким сильным эмоциям, о которых речь идёт в новости, этого игрока вполне могла надломить вся эта ситуация до такой степени, что он едва ли не разучился играть в футбол. Не его вина, что он родился с таким характером. Могу лишь посочувствовать ему, а также пожелать как можно скорее найти свою игру или выход из сложившейся ситуации.