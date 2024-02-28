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Мудрик переходил в «Челси» «в слезах»

вчера, 19:33

Полузащитник Михаил Мудрик хотел перейти в «Арсенал», а не в «Челси».

Однако «Шахтёр» продал украинца именно «синим».

Мудрик «в слезах» звонил в «Арсенал» и просил что-нибудь сделать, однако клуб был не готов переплачивать за игрока.

Мудрик перебрался в «Челси» за 100 млн евро в начале 2023 года.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:22
Для президента Шахтера было главное деньги шас где то шикует
112910415
112910415
сегодня в 06:28
не повезло парню
Tex
Tex
сегодня в 00:55
Теперь "в слезах" фанаты Челси, от игры Мудрика
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:41
Есть статья, которая ищется в поиске по запросу "раб Фалькао" про футболиста Радамеля Фалькао и особенности его трансферов. Так что вполне реально, что с Михаилом Мудриком произошла такая же история, в которой у него не было ни права выбора целевого клуба, ни права отмены трансфера.
Более того, судя по таким сильным эмоциям, о которых речь идёт в новости, этого игрока вполне могла надломить вся эта ситуация до такой степени, что он едва ли не разучился играть в футбол. Не его вина, что он родился с таким характером. Могу лишь посочувствовать ему, а также пожелать как можно скорее найти свою игру или выход из сложившейся ситуации.
Cules2013
Cules2013 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:47
Всё зависит от президента клуба и агента футболиста. На каждую ситуацию, когда игрок на известном предмете всех вертел приходится обратная ситуация, когда вертели игрока. Достаточно вспомнить Леви в ТТХ, шейха в ПСЖ, или чего уж там, Шахтёр и ДК, где тоже любит руководство свою волю навязывать.

Вполне себе допускаю, что у Мудрика среди топ-клубов было 2 варианта - либо Челси, либо Арсенал. Мудрик хотел в Арсенал, но Челси дал больше, а Шахтёру очень нужны деньги, и всё, конец истории.

Мудрик мог бы устроить скандал, остаться в Шахтёре, допустим, но разве это лучше, чем Челси, когда из Шахтёра его уже выпинывали и делили прибыль.

Рабство может давно отменили, но право выбора -- вещь весьма эфемерная.
Capral
Capral
вчера в 20:08
Саркис- красавчик, всё верно изложил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот и правда всплыла!!!!!!!!!!!!!! А кто виноват? А виноват- гендир Шахты С.Палкин, который, большим умом, никогда не отличался!!! Вот он и сплавил Мудрика в Челси, как можно быстрей. Теперь, парень страдает...

Недавно, Палкин сказал, что нынешний тренер Шахтера М.Пушич- лучший тренер клуба за последние 20 лет!!! Это недоразумение, фактически похоронило команду, но по словам Палкина- он лучший. То-есть, Луческу, который добивался ярких побед с Шахтой, растил молодые таланты и давал им путевку в жизнь- уже не лучший???
Ну это так- для общей справки.
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 20:02
Эх плакал парень, ох как плакал...
Искендер 3
Искендер 3
вчера в 20:00
Повезло Арсеналу
z5e8n53k8k8x
z5e8n53k8k8x
вчера в 19:56
Ну тут наверное просто что то не так сформулировали в статье... рабство по моему уже давно отменили.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:47

Вот и рождаются слухи...)))
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:44
с игроками так бывает
они себе не принадлежат
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:43, ред.
Что за бред? Его силой как раба, что ли продали? Не спросив даже мнения.
А так, если он даже в Челси нулевой, без конкуренции от слова совсем ничего не может, то в Арсенале он бы вообще на поле не выходил и сидел за спиной Мартинелли, Троссара.
Гость
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