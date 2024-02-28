Мбаппе сообщил, что подписанного контракта с «Реалом» у него нет

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе посетил ужин в Елисейском дворце, который был организован президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.
Как сообщает RMC Sport, по словам нескольких свидетелей, игрок не избежал вопросов, касающихся его будущего и возможного перехода в «Реал», с которым, как уверяет испанская пресса, он уже подписал контракт. Собеседникам он ответил, что это не так.
А что ещё он должен был сказать президенту? По факту сказал правду, не соврал. Хотя все всё понимают.
Вообще смешно смотреть на Макрона, как ему врут в глаза, а он продолжает делать хорошую мину при плохой игре)
А что ещё он должен был сказать президенту? По факту сказал правду, не соврал. Хотя все всё понимают.
Вообще смешно смотреть на Макрона, как ему врут в глаза, а он продолжает делать хорошую мину при плохой игре)