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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе сообщил, что подписанного контракта с «Реалом» у него нет

вчера, 16:07

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе посетил ужин в Елисейском дворце, который был организован президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Как сообщает RMC Sport, по словам нескольких свидетелей, игрок не избежал вопросов, касающихся его будущего и возможного перехода в «Реал», с которым, как уверяет испанская пресса, он уже подписал контракт. Собеседникам он ответил, что это не так.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:31
всё у мамы в шкатулке ! )
ABir
ABir
сегодня в 00:01
Начинается новый сезон Санта Барбара
League of Champions_83
League of Champions_83
вчера в 23:37
Надо у его мамы спросить...
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 23:02
Мбаппе на аукционе, кто больше заплатит, тот и получит.
x3u3hva42666
x3u3hva42666
вчера в 22:49
Вопрос к источнику: Ты это сам видел или тебя напел кто?
Terek-Anji
Terek-Anji
вчера в 22:08
Холланд тупо замыкатель. Мбаппе созидатель. Жаль, что Перес не набирается ума у местных комментаторов. Наверняка бы давно взял чемпионат Галактики🤣
balalay
balalay
вчера в 20:09
а я то переживал! спать не мог месяц, только одна мысль - "есть контракт на руках мбаппе или нету", как хорошо что наконец он рассказал тайну
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:04, ред.
Конечно нет. На данный момент нет.
А что ещё он должен был сказать президенту? По факту сказал правду, не соврал. Хотя все всё понимают.
Вообще смешно смотреть на Макрона, как ему врут в глаза, а он продолжает делать хорошую мину при плохой игре)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:55
Торжественный ужин в честь эмира Катара в присутствии Президента Франции не место, где нужно обсуждать футбольные дела. Может, его юристы - крючкотворцы в это время уже корпят над содержанием и условиями контракта, расставляя где надо запятые. А так как он Килианом не подписан, то и ответ его соответствует истине.
Comentarios
Comentarios ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:42
Нет )
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:33
Эта эпопея интересно когда нибудь закончится !??))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:30
Темнокожая черепаха с белокожей маманей мутят на 2 фронта. Не думаю, что Перес такой идиот, что ждет, когда его одурачат 2й раз подряд, и делает тоже самое
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:13
Тогда он что-то новое сказал...
K_TS16
K_TS16
вчера в 19:08
Надоел
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:59
Но это не точно...
eleven LC
eleven LC
вчера в 18:50
Задолбал уже,хочу не хочу,буду не буду!
Перес-если ты заходишь на Соккер и читаешь по русски то пожалуйста не бери эту "капризную девочку" в Реал!
Лучше подождать и купить Холанда
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:43
Может Реал оставит этот клоуна 🤡 и возьмёт Холанда? Интересно, Мбаппе теперь вообще думает о футболе?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:42
А может Реалу лучше переключиться на Холанда?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:33
Мбаппепо сути сказал, что Перес клоун, так как тот уже так же как и два года назад и в раздевалке уже игрокам сообщил.
lotsman
lotsman
вчера в 18:24
Не правильно поняли Он, находясь на ужине, сказал журналистам, что подписанного контракта у него нет. А то, что контракта нет именно с собой, уточнять не стал.)
allemz
allemz
вчера в 17:04, ред.
Мне кажется, Килиану наплевать на Реал, его эмблему и перспективы в целом. Не осталось в нем того юношеского рвения и стремления, раньше кричал, что мечтает в Реал, фантазировал, а сейчас возмужав, совсем изменился, более агрессивный стал и жаден до копейки. В наглую и издевательски на пару с мамой доят этих горе-бизнесменов, ведь могут себе это позволить) Пусть у функционеров голова болит, а бабки, пожалуйста, на стол - всё верно делает
allemz
allemz
вчера в 16:51
Что он ещё должен был ответить на ужине с Макроном и эмиром Катара, являясь игроком французского клуба, которым владеет катарский шейх Нассер?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:40
Да нет "всё на мази" - просто Киля, как воспитанный молодой человек (мамой) , за ужином не захотел портить господину президенту аппетит...)
амурец
амурец
вчера в 16:37
Как хорошо что нет контракта
shur
shur
вчера в 16:35, ред.
...а вот и тяжёлая артиллерия подтянулась ! Таланты бесценны
и их единицы, это лишний раз подчёркивает ситуацию вокруг Килиана,
такого ажиотажа, на таком уровне, уровне власти, Я даже с Роном и Лео не припомню ...!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:29
Маменькин сынок. В любом смысле этого слова.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 16:27
Все "бумажки" у мамы.. Добавил негр.. Хе.. 🤭
adekvat
adekvat
вчера в 16:19
Последний раз читаю новость про эту прости господи тутку, ни на одном цветке столько лепестков нет. Подписал, не подписал.
Накир
Накир
вчера в 16:16
Похоже вышел третий сезон Саги о черепашке...
hfc49gucfnp2
hfc49gucfnp2
вчера в 16:14
Думаю что Шейхи тупо первую цифру в контракте поменяют и черепашка сам согласится остаться...
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