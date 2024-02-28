Мбаппе сообщил, что подписанного контракта с «Реалом» у него нет

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вчера, 16:07

Нападающий ПСЖ посетил ужин в Елисейском дворце, который был организован президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.

Как сообщает RMC Sport, по словам нескольких свидетелей, игрок не избежал вопросов, касающихся его будущего и возможного перехода в «Реал», с которым, как уверяет испанская пресса, он уже подписал контракт. Собеседникам он ответил, что это не так.