«Арсенал» потерял интерес к Мудрику и Кайседо

«Арсенал» окончательно потерял интерес к полузащитникам «Челси» Михаилу Мудрику и Мойсесу Кайседо.
Клуб интересовался игроками в 2022 и 2023 годах и даже после их перехода в стан «синих» продолжал за ними следить.
Однако теперь трансферы украинца и эквадорца в «Арсенал» невозможны.
Возможно, адаптация Мудрика в Англии проходит так сложно именно потому, что сам игрок был психологически подавлен, т к он открыто заявлял, что хочет пепейти именно в Арсенал, но его продали против его воли.
Вполне возможно, что судьба Мудрика сложилась бы иначе, перейдя он в Арсенал, где и команда была уже более собранной, где есть Зинченко, который помог бы с адаптацией и т.д и т.п., но теперь мы не узнаем этого.
Поймал себя вот на чем - Арсенал хочет купить игрока на позицию правого вингера, и вполне возможно, что клуб может пойти за Мудриком (Артета очень хотел видеть его в команде), Михаил будет играть на привычном левом фланге, а наш универсал Троссард может стать правым вингером!? Только вот сколько Челси запросит за украинца!?
Возможно, адаптация Мудрика в Англии проходит так сложно именно потому, что сам игрок был психологически подавлен, т к он открыто заявлял, что хочет пепейти именно в Арсенал, но его продали против его воли.
Вполне возможно, что судьба Мудрика сложилась бы иначе, перейдя он в Арсенал, где и команда была уже более собранной, где есть Зинченко, который помог бы с адаптацией и т.д и т.п., но теперь мы не узнаем этого.
Поймал себя вот на чем - Арсенал хочет купить игрока на позицию правого вингера, и вполне возможно, что клуб может пойти за Мудриком (Артета очень хотел видеть его в команде), Михаил будет играть на привычном левом фланге, а наш универсал Троссард может стать правым вингером!? Только вот сколько Челси запросит за украинца!?