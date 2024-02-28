«Арсенал» потерял интерес к Мудрику и Кайседо

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вчера, 17:21

«Арсенал» окончательно потерял интерес к полузащитникам «Челси» и .

Клуб интересовался игроками в 2022 и 2023 годах и даже после их перехода в стан «синих» продолжал за ними следить.

Однако теперь трансферы украинца и эквадорца в «Арсенал» невозможны.