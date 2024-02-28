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«Арсенал» потерял интерес к Мудрику и Кайседо

вчера, 17:21

«Арсенал» окончательно потерял интерес к полузащитникам «Челси» Михаилу Мудрику и Мойсесу Кайседо.

Клуб интересовался игроками в 2022 и 2023 годах и даже после их перехода в стан «синих» продолжал за ними следить.

Однако теперь трансферы украинца и эквадорца в «Арсенал» невозможны.

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Все комментарии
763jec5j2my5
763jec5j2my5
вчера в 20:00
Потеряли и потеряли.... что теперь об этом писать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:48
Мудрика Челси и сам будет рад отдать куда нибудь.
А по Кайседо и так понятно, он сам хотел именно в Челси, отказав Ливерпулю.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:24
Всё, Вы правильно видите, Дружище!!!!!!! Яркий пример тому- Захарян. Один, в чужой стране- ни родных, ни друзей, молодой парень, травмы и тд. Естественно, тяжело. Вы правы, окажись, Мудрик рядом с своими земляками- партнерами по сборной Украины, безусловно было бы легче, как на пример Цыганков и Довбик. Плюс, еще и то, что от Мудрика ждали всего и сразу. Оно и понятно, такие бабки заплатить. А результата нет. Талантливый парень, много игровых достоинств, а игры нет. Я не знаю, насколько, Почетт умеет и любит работать с молодыми иностранцами, но пока, не видно его педагогических способностей. Вообще, пару дней назад появилась информация, что, якобы, возможно, Мудрик может вернуться в Шахтер. Не знаю, насколько это верная инфа, но не думаю, что это правильный шаг, и только, по одной причине: нынешний тренер Шахтера- абсолютное ничтожество, которое, ничего хорошего Мудрику не даст!!! А сам Шахтер- из ЛЕ вылетел, и даже, шансы на победу в ЧУ- практически потерял.

Вашему, Арсеналу, Дорогой Саркис, прежде всего- удачно сыграть в ответке, с Порто!!! Вы сильнее, а значит- должны побеждать!!!!!!! Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:03, ред.
Михаил Мудрик уже в летнее трансферное окно может покинуть лондонский Челси, ряды которого он пополнил в январе 2023 года. После феерического дебюта в игре с Ливерпулем забил лишь четыре гола в 43 матчах и пока не убедил руководство "аристократов" и главного тренер Маурисио Почеттино.

Если до завершения действующего сезона Мудрик не улучшит свою игру и показатели на футбольном поле, то команде не останется ничего больше, чем отдать его на арендной основе другому клубу в ближайшее трансферное окно.

В Челси понимают, что компенсировать большую часть из 100 потраченных миллионов на трансфер Михаила будет не реально. Поэтому, лондонцы готовы для начала рассмотреть варианты с арендой игрока. В списке претендентов на аренду Мудрика Ювентус, который находится в поисках быстрого футболиста на фланг.

Ну Арсенал дaл понять свою позицию, поезд ушел. Возможно в Юве получиться.
adekvat
adekvat
вчера в 18:48
Выбрали Челси, пусть там и прозябают.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:45
Да и ничего страшного, все правильно.
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:37
Здравствуйте, Виктор! Ну лично я так вижу всю эту ситуацию, а как оно было бы на самом деле, одному Богу известно
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:24
Золотые Слова, Дорогой Саркис!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приветствую, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вещий
Вещий
вчера в 18:19
Скауты наверное что то узнали или увидели... поэтому отбой им.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:00, ред.
Вчера один очень надежный инсайдер по Арсеналу выложил пост, в котором говорит о том, что Мудрик вообще не хотел переходить в Челси и что он якобы звонил Эду и чуть ли не в слезах просил бразильца сделать что-нибудь, только чтобы не переходить в Челси, но Арсенал не стал участвовать в аукционе и не стал перебивать предложение Челси, и Михаилу пришлось идти в Челси, т.к выбора у него не было, можно сказать его заставили перейти, т.к Боули выложил очень большие деньги за него.

Возможно, адаптация Мудрика в Англии проходит так сложно именно потому, что сам игрок был психологически подавлен, т к он открыто заявлял, что хочет пепейти именно в Арсенал, но его продали против его воли.

Вполне возможно, что судьба Мудрика сложилась бы иначе, перейдя он в Арсенал, где и команда была уже более собранной, где есть Зинченко, который помог бы с адаптацией и т.д и т.п., но теперь мы не узнаем этого.

Поймал себя вот на чем - Арсенал хочет купить игрока на позицию правого вингера, и вполне возможно, что клуб может пойти за Мудриком (Артета очень хотел видеть его в команде), Михаил будет играть на привычном левом фланге, а наш универсал Троссард может стать правым вингером!? Только вот сколько Челси запросит за украинца!?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:43, ред.
«Арсенал» потерял интерес к Мудрику...

Мудрое решение со стороны Арсенала "потерять интерес" к Мудрику. Парень рванул в Лондон, предпочитая синюю часть Лондона, но прогадал выбором. Ценник игрока перед переходом в «Челси» был очень высок, и клуб зря потратил деньги. Но такое случается очень часто в современном мире. Трансферы футболистов превратились в аукцион, и во время аукциона богатые клубы часто теряются в процессе. Возможно, он бы играл под другим тренером, но сейчас он мало чем может помочь своему клубу. И в отчаянии он вызывает фаната «Челси» на дуэль за деньги, в ответ на критику.

Такой игрок Арсеналу точно не нужен. Про Кайседо даже не знал. Им нужен Педру Нету из Вулверхэмптона, очень даже может помочь в тактике Артеты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:35
У "Пушкарей" дела и так не плохо идут.
Гость
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