Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» связался с представителями Антонио Силвы

вчера, 10:47

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется защитником «Бенфики» Антонио Силвой.

По информации источника, представители английского клуба в воскресенье присутствовали на матче лиссабонцев с «Портимоненси», также они наблюдали за выступлением Жоау Невеша.

МЮ уже установил контракт с агентством Gestifute, которое представляет Силву. Манкунианцы готовят предложение, которое будет официально оформлено летом. В контракте Антонио с «Бенфикой» прописана сумма отступных в размере 100 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Де Лаурентис: «В контракте Осимхена есть очень высокая опция выкупа»
Сегодня, 19:59
СлухиЖоржиньо может вернуться в «Наполи»
Сегодня, 19:16
Слухи«Вест Хэм» хочет выручить 100 млн евро с продажи Боуэна
Сегодня, 18:56
СлухиЛеау не уйдёт из «Милана». Он не хочет переходить в ПСЖ или «Барселону»
Сегодня, 18:05
Президент Франции пообещал не вмешиваться в дела Мбаппе
Сегодня, 17:54
СлухиМать Мбаппе последние дни находилась в Мадриде и общалась с «Реалом»
Сегодня, 08:57
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:54
Дьяволы положили глаз на двух талантливых игроков Бенфики, но что тут сказать, игроки действительно интересные, и вроде как будущие звезды, но не стоит забывать, что это Португалия, конвейер по поставкам молодых "будующих звезд", которые в итоге могут оказаться пустышками, так что тут огромный риск, да и цены на них будут огромные! Хотя признаюсь,Невеш выдает отличные матчи в свои 19 и если перейдя в АПЛ будет такой же уверенный в себе, то МЮ можно будет поздравить.
Летом МЮ ожидает чистка, поглядим кто уйдет, останется ли Тен Хаг, а вот потом поглядим кого подпишут
galem72
galem72
вчера в 12:46
Это будет космическим фэйлом подписывать себе 20-летнего португальца из их лиги за 100млн евро. Таких персонажей нужно покупать только после аренды, но очевидно Орлы на это не пойдут.
usrsg7vrq6u9
usrsg7vrq6u9
вчера в 12:09
Защитник МЮ конечно нужен, но нужно подбирать игрок под тренера и не факт что он у МЮ летом не сменится.
y9gjyc362xdw
y9gjyc362xdw
вчера в 12:07
Ну отступные конечно не маленькие, да и всякое может случится до лета
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
Еще один Силва))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 