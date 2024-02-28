«Манчестер Юнайтед» связался с представителями Антонио Силвы

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вчера, 10:47

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется защитником «Бенфики» .

По информации источника, представители английского клуба в воскресенье присутствовали на матче лиссабонцев с «Портимоненси», также они наблюдали за выступлением .