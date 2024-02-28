«Манчестер Юнайтед» связался с представителями Антонио Силвы

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется защитником «Бенфики» Антонио Силвой.
По информации источника, представители английского клуба в воскресенье присутствовали на матче лиссабонцев с «Портимоненси», также они наблюдали за выступлением Жоау Невеша.
МЮ уже установил контракт с агентством Gestifute, которое представляет Силву. Манкунианцы готовят предложение, которое будет официально оформлено летом. В контракте Антонио с «Бенфикой» прописана сумма отступных в размере 100 млн евро.
Летом МЮ ожидает чистка, поглядим кто уйдет, останется ли Тен Хаг, а вот потом поглядим кого подпишут
Летом МЮ ожидает чистка, поглядим кто уйдет, останется ли Тен Хаг, а вот потом поглядим кого подпишут