Солтмурад Бакаев оценил шансы на возвращение в «Спартак»

Полузащитник «Родины» высказался о возможном возвращении в «Спартак».

Зависит от меня. Если буду много забивать, классно играть и «Спартаку» нужен будет такой игрок на эту позицию, если тренер будет во мне заинтересован — с удовольствием.

«Спартак» дал мне все. Не будь его, мною не заинтересовался бы «Рубин», я бы не сыграл с ним в еврокубках, не влюбился бы в Казань. Благодарен всем, кто был на моем спартаковском пути, — Арнольдовичу [Федуну], в том числе. И никогда не смогу поставить крест на своем прошлом.