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Солтмурад Бакаев оценил шансы на возвращение в «Спартак»

вчера, 10:33

Полузащитник «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о возможном возвращении в «Спартак».

Зависит от меня. Если буду много забивать, классно играть и «Спартаку» нужен будет такой игрок на эту позицию, если тренер будет во мне заинтересован — с удовольствием.

«Спартак» дал мне все. Не будь его, мною не заинтересовался бы «Рубин», я бы не сыграл с ним в еврокубках, не влюбился бы в Казань. Благодарен всем, кто был на моем спартаковском пути, — Арнольдовичу [Федуну], в том числе. И никогда не смогу поставить крест на своем прошлом.

Права на игрока принадлежат «Рубину».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 13:00
Какой же бесполезный бегунок. Даже в пер'диве он ни на что не способен. Не понимаю руководство клубов, которое подписывает и держит у себя таких "игроков" на полном обеспечении. С такими бездарями нужно заключать сдельные контракты, чтобы хоть какой-то стимул был совершить на траве что-то нужное.
lotsman
lotsman
вчера в 12:37
Промеса арестовали значит надо подсуетиться, напомнить о себе, а вдруг мол понадоблюсь.)
Вещий
Вещий
вчера в 11:40
Думаю, что про Спартак Бакаеву можно уже забыть...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:31
Напомнил о себе....) Надо было думать не о бабле когда был в Спартаке , а о своей игре и все бы срослось...
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:46
Блуждающий форвард пердива...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:41
    Giovanny
    Giovanny
    вчера в 10:41
    Нужно возвращаться и прозябать с середине таблицы.
    Гость
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