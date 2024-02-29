Файзуллаев оценил слухи об интересе к себе со стороны «Баварии»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал предполагаемый интерес к нему со стороны «Баварии».
Я об интересе «Баварии» ничего не знал, сам прочитал в интернете, нормально к этому отношусь, слухи будут всегда.
Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определённые контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Но «Бавария» ― хороший вариант, конечно (улыбается).
будет и реальный интерес !
будет и реальный интерес !
Другое дело, что в этих шорт-листах "добрые" две сотни кандидатов. А может больше, и я поскромничал, и до нашего Аббосбека у них просто не дотянутся руки. То есть не хватит денег для покупки.
Другое дело, что в этих шорт-листах "добрые" две сотни кандидатов. А может больше, и я поскромничал, и до нашего Аббосбека у них просто не дотянутся руки. То есть не хватит денег для покупки.