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Файзуллаев оценил слухи об интересе к себе со стороны «Баварии»

вчера, 10:54

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал предполагаемый интерес к нему со стороны «Баварии».

Я об интересе «Баварии» ничего не знал, сам прочитал в интернете, нормально к этому отношусь, слухи будут всегда.

Интерес действительно есть? Да, насколько знаю, определённые контакты с моим агентством ProSports Management действительно были. Как мне рассказывали, интересовались общей ситуацией, некоторыми деталями. Но мы спокойно к этому относимся и понимаем, что это пока ничего не значит. У меня полный фокус на ЦСКА, впереди важные игры. Но «Бавария» ― хороший вариант, конечно (улыбается).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
работает над собой, растёт ...
будет и реальный интерес !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:15
Почему же слухи, как утверждают некоторые пользователи ? Файзуллаев назвал агентство и некоторые "детали", которые его интересовали. Охотно верю, если знать, что скауты всех ведущих клубов мира разбросаны по всем городам и весям, отслеживают и интересуются заинтересовавшими их игроками, наводят справки, направляют запросы в Интерпол, ФФ, посещают родственников и интересуются жилищными условиями...
Другое дело, что в этих шорт-листах "добрые" две сотни кандидатов. А может больше, и я поскромничал, и до нашего Аббосбека у них просто не дотянутся руки. То есть не хватит денег для покупки.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:06
Хорошо оценил слухи, с юмором. молодец, продолжай в ЦСКА расти.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:04
Как покажет себя в этом сезоне,может и Бавария посмотрим в его сторону.
ydm9vhn64ddh
ydm9vhn64ddh
вчера в 14:38
Ну кто-то же должен на тренировках квалифицированно мячики игрокам подавать...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 13:41
Ну и артист.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:59
на всякий случай собрал чемодан
Интерес
Интерес
вчера в 11:55, ред.
Перестанешь читать электронные СМИ-будешь играть ещё лучше! Это нам,сидючи в офисе,или на пенсии,это позволительно-небо не рухнет.А вот у станка,на стройке,или в футболе это вредит профессионализму.
Capral
Capral
вчера в 11:30
Парень талант, а значит и покупатели найдутся.
z9chhy3yssap
z9chhy3yssap
вчера в 11:28
Красавец Аббосбек... с чувством юмора у него все норм.
9f2fd44cmfwd
9f2fd44cmfwd
вчера в 11:26
Прочитал и офигел от такой утки...:)
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