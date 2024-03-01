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Прокуратура Амстердама не вела переговоров об экстрадиции Промеса из ОАЭ

вчера, 18:36

В прокуратуре Амстердама прокомментировали информацию издания NOS о ведении переговоров об экстрадиции полузащитника «Спартака» Квинси Промеса с правоохранительными органами Дубая, которые задержали игрока в аэропорту.

Мы сообщили каналу NOS, что проверили сообщения в СМИ об аресте Квинси Промеса и поняли от нашего контактного лица, что он был арестован за местное преступление, а не за преступление, совершённое на территории Нидерландов. В настоящее время мы не собираемся отвечать на вопрос о том, будем ли мы просить о его выдаче. Мы не сообщали, что ведём переговоры об экстрадиции Промеса из ОАЭ.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:54
Не вела?Это они зря.
usqkcu396pjg
usqkcu396pjg
вчера в 21:27
Тут, как говорится, мимо кассы. Промес вернётся в Россию.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:45
"...Я не нарочно, просто совпало..." (с) Прокуратура Амстердама
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:53
Интересно, за что же его арестовали?
Вещий
Вещий
вчера в 19:52
Это что, он еще и на сборах умудрился накосячить... что то дело Промеса становится темным.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:32, ред.
Байкал 38.Ты забыл, что он ещё и в розыск обьявлен, а это дело не Прокуратуры. Видимо суд избрал ему как подсудимому меру пресечения содержание под стражей. Раньше то он был подозреваемым, потом обвинчемым, а теперь он подсудимый. Это разные статусы. Чем дело кончится пока не ясно
happy 50
happy 50
вчера в 19:14
Его надо сажать . Он уже чувствует свою безнаказанность.Имея два срока,он позволил себе скрыться с места преступления.Его уже не спасти.Промес- конченый подонок и его место в тюрьме.Да,как игрок он хорош.Но ни жалости,ни порядочности в нем нет.Только тюрьма его успокоит.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:00
Голландский наркобарон перебил все новости про семью черепашек из Франции...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:59, ред.
Эта уже старая информация, уже официально обсуждается вопрос об экстрадиции между Нидерландами и ОАЭ.

На момент приезда Промеса по линии Интерпола была выставлена синяя карточка (наблюдение, сбор информации), а уже перед самым вылетом была выставлена красная карточка (арест экстрадиция).
Она и сработала в аэропорту.

Все эти бредни про штрафы и ДТП это просто так чисто формальный повод. ДТП кстати было совершено в середине февраля, но Промеса не трогали работала синяя карточка Интерпола, все ждали часа икс. Если бы всё было бы из-за ДТП, то ему бы сразу предъявили, а не ждали пол месяца.

Так что всё было спланировано заранее и его арестовали бы даже если не было бы этого ДТП.
Остаётся теперь ещё узнать роль Спартака во всей этой истории.

Неужели они не предполагали такого развития ситуации? Думаю, они всё знали и даже участвовали в этой операции. Иначе как объяснить, то что когда просто шло следствие они его не брали на сборы, а когда вынесли приговор, то решили его вывести в страну откуда его согласно договора могут выдать, но зачем?

Вывод один - чтобы слить его.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 18:40
Промес сделал ошибку и получил наказание за это.
Гость
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