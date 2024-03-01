Прокуратура Амстердама не вела переговоров об экстрадиции Промеса из ОАЭ

В прокуратуре Амстердама прокомментировали информацию издания NOS о ведении переговоров об экстрадиции полузащитника «Спартака» с правоохранительными органами Дубая, которые задержали игрока в аэропорту.

Мы сообщили каналу NOS, что проверили сообщения в СМИ об аресте Квинси Промеса и поняли от нашего контактного лица, что он был арестован за местное преступление, а не за преступление, совершённое на территории Нидерландов. В настоящее время мы не собираемся отвечать на вопрос о том, будем ли мы просить о его выдаче. Мы не сообщали, что ведём переговоры об экстрадиции Промеса из ОАЭ .