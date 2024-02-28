Эрмосо — о скандале с Рубиалесом: «Это сделало меня более сильной девушкой»

Футболистка женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо сообщила, что по-прежнему испытывает боль от того, что произошло после финала чемпионата мира в августе 2023 года. Напомним, тогда футболистку поцеловал глава испанской федерации . Впоследствии он был смещен со своей должности и отстранен от футбола.

Очень важно продолжать играть в футбол, я чувствую себя хорошо и счастлива. Игра продолжает давать мне ту жизнь, в которой я нуждаюсь. По сей день я продолжаю работать, чтобы получать удовольствие от этого вида спорта. Я никогда не пойму того, что произошло (речь о поцелуе бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса после финала женского чемпионата мира-2023 — прим.ред.), мне было больно, и это до сих пор так. Это то, что уже произошло. Я продолжаю защищать этот значок и футболку. Тот случай многое во мне изменил, сделал меня более сильной девушкой. Я научилась поступать так, чтобы со мной ничего не случилось в будущем. Я буду продолжать делать то, что чувствую и думаю.