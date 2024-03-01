Жена Паласиоса угрожает продать его медаль чемпиона мира

Йезика Фриас, жена аргентинского полузащитника «Байера» , угрожает продать медаль игрока, которую тот получил за победу на чемпионате мира.

Футболист разводится с супругой, женщина намерена продать медаль, чтобы выплатить долги за их совместную квартиру в Тигре.

Я хочу, чтобы он подписал развод. Прошу лишь то, на что имею право, и это даже не общее имущество, которое у него есть в Германии. Он не желает платить за квартиру, поскольку не знает, останется ли она за ним.

Я намерена продать все футболки и медаль победителя мундиаля, чтобы заплатить за квартиру. Стараюсь работать, но я была рядом с ним четыре года.

В его интересах, чтобы сохраняла молчание. Есть факты, которые мне известны о сборной, но не говорила их.