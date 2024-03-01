Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Германия. Бундеслига 2023/2024

Жена Паласиоса угрожает продать его медаль чемпиона мира

вчера, 08:23

Йезика Фриас, жена аргентинского полузащитника «Байера» Эксекьеля Паласиоса, угрожает продать медаль игрока, которую тот получил за победу на чемпионате мира.

Футболист разводится с супругой, женщина намерена продать медаль, чтобы выплатить долги за их совместную квартиру в Тигре.

Я хочу, чтобы он подписал развод. Прошу лишь то, на что имею право, и это даже не общее имущество, которое у него есть в Германии. Он не желает платить за квартиру, поскольку не знает, останется ли она за ним.

Я намерена продать все футболки и медаль победителя мундиаля, чтобы заплатить за квартиру. Стараюсь работать, но я была рядом с ним четыре года.

В его интересах, чтобы сохраняла молчание. Есть факты, которые мне известны о сборной, но не говорила их.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПромес не находится под стражей в ОАЭ
Вчера, 20:29
В «Спартаке» сообщили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»
Вчера, 18:46
Прокуратура Амстердама не вела переговоров об экстрадиции Промеса из ОАЭ
Вчера, 18:36
Промес всё ещё находится в отделении полиции в Дубае
Вчера, 00:26
Промес задержан полицией в аэропорту Дубая
29 февраля
Промеса не пустили в самолёт в Дубае. «Спартак» полетел в Россию без Квинси
29 февраля
Сортировать
Все комментарии
Bobon
Bobon ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 14:06
Почитал коменты, опять персофанам рона заговоры мерещаться. Ничего нового. Особенно смешно, что ее закажут. Я не знаю законов Аргентины, но тут и заказывать не надо. Шантаж, вымогательство и клевета видны явно. А в тюрьме и работу дадут и жить будет где. Тут ключевые фразы не про сборную, а про то, что ей что-то полагается. И она пытается работать. Но работать она не планировала, не хочет и, скорее всего, не умеет. И почему-то считает, что ей кто-то что-то должен. Есть еще проверенный путь как заработать, кроме того, которым она планировала. Можно на интервью к Моргану сходить. Он любит всякий бред слушать. Сам он не заплатит, но у него спонсор есть.
A.S.A
A.S.A ответ AgamagA_____ (раскрыть)
вчера в 13:52
Уважаемый, не берите близко к сердцу мои "каляки", они были написанны с улыбкой на лице, т.к понимал что подколки в сторону Месси и Ко обязательно появятся под новостью!
Что касается дамы, ну тут никому неизвесно что заставило ее делать такие заявления! Не зря же говорят, что "чужая семья - потемки!"....
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:36
Никому неизвестные факты? Выдуманные хейтерами.

Лучше признать, что Аргентина вполне заслуженно выиграла ЧМ. У них не было эгоиста, который был зациклен на голах, и портил атмосферу в коллективе.
Эта была единая команда, боевой коллектив!
Одолели очень мощную Францию.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:32
У нормальных людей нет сомнений в честности победы Аргентины.
А кто хочет найти причину, тот всегда будет фантазировать и верить. Но им от этого не легко, как и этой девице, которая была рядом целых 4 года. Теперь она ищет другого футболиста, с кем можно материально обогатиться.
Grizly88
Grizly88 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
За молчание да же гном отдаст золотой мяч
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 10:57
Вот зря она это сказала.Наверно, её уже заказали
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:55
Лучше золотой мяч месси продай больше дадут
adekvat
adekvat
вчера в 10:37
Злая тетка шантажистка, ее проще заказать, про молчание о сборной она еще долго будет бабки тянуть.
Futurista
Futurista ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 10:28, ред.
Эти факты всем известны)...просто кое кто из Майами их не хочет признать...но он может заплатить по счетам Йезики )...и факты останутся "тайной"...
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:21
Больше всего меня заинтересовала фраза "есть факты,которые мне известны о сборной"..... сейчас кое-кто очень засуетился в Майами.....)
Печально конечно же что семью рушатся но они не первые и не последние,но думаю, Паласиосу стоит поступить как мужчина и спокойно найти компромисс
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 10:15
Интересно что за факты у нее есть про сборную. Наверняка это что то с гномом связаное. Пусть раскажет про все его не чистые дела и надо начать расследованнее так называемой победы Аргентины на Чме!!
112910415
112910415
вчера в 10:06
срочно договариваться !
она не остановится
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:02
Видимо дама в отчаянии, раз переходит на откровенный шантаж.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:46
Женщина в гневе все может совершить!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 