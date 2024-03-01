Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2023/2024

Промес всё ещё находится в отделении полиции в Дубае

сегодня, 00:26

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой в Санкт-Петербург, потому что был задержан в аэропорту Дубая полицией вчера вечером.

По данным источника, футболист всё ещё находится в отделении полиции. Другой источник не смог подтвердить эту информацию, однако уточнил, что голландец всё ещё не покинул ОАЭ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Жена Паласиоса угрожает продать его медаль чемпиона мира
Сегодня, 08:23
Промес задержан полицией в аэропорту Дубая
Вчера, 18:29
Промеса не пустили в самолёт в Дубае. «Спартак» полетел в Россию без Квинси
Вчера, 17:38
Эрмосо — о скандале с Рубиалесом: «Это сделало меня более сильной девушкой»
28 февраля
СлухиГринвуд не хочет, чтобы Беллингема наказали
27 февраля
Маскота «Интернасьонала» обвинили в сексуальных домогательствах
27 февраля
Сортировать
Все комментарии
Сергей Лемской
Сергей Лемской ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 12:18
Он объявлен в международный розыск...
Futurista
Futurista
сегодня в 08:42
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 08:23
Это всё заговор Газпром по любому
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:13
Пускай потихоньку к тюремной камере привыкает...
pbdc7wqx36q2
pbdc7wqx36q2
сегодня в 08:11
Попугают и отпустят, ссорится с русскими нет никакого резона. Кто тогда к ним на сборы поедет?
s4q4x8qj5s65
s4q4x8qj5s65
сегодня в 08:08
Ну разве не мог он раньше в Россию свалить? А не тянуть до последнего.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:58
Прощай Антошка . Иди копать голландскую картошку !)
Байкал-38
Байкал-38 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 07:03
По любому Миллер всё просчитал заранее!!!
На вечеринке проткнул ногу брату Промеса и подставил его, а потом ещё с наркотой подставил.
Знал же, что тот в бега ломанётся в Спартак и после всех обвинительных приговоров поедет в Эмираты где его могут арестовать и всё это накануне матча с Зенитом в 2024 году.
Миллер все просчитывает зарание потенциальных игроков Спартака и с раннего детства строит им судьбу, что бы Зенит всегда выигрывал у Спартака.
Круто, да?!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:22
Питерский след) После игры отпустят
adekvat
adekvat
сегодня в 06:01
В Россию он не скоро прелетит, домоооой скоро.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:29
Весело там ему, наверно...
h2955tyjw26r
h2955tyjw26r
сегодня в 03:14
Влип Антошка просто нипадеццки
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:41
Наркотики опасная вещь...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:37
А на него был ордер?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 