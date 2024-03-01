Нападающий «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой в Санкт-Петербург, потому что был задержан в аэропорту Дубая полицией вчера вечером.
По данным источника, футболист всё ещё находится в отделении полиции. Другой источник не смог подтвердить эту информацию, однако уточнил, что голландец всё ещё не покинул ОАЭ.
На вечеринке проткнул ногу брату Промеса и подставил его, а потом ещё с наркотой подставил.
Знал же, что тот в бега ломанётся в Спартак и после всех обвинительных приговоров поедет в Эмираты где его могут арестовать и всё это накануне матча с Зенитом в 2024 году.
Миллер все просчитывает зарание потенциальных игроков Спартака и с раннего детства строит им судьбу, что бы Зенит всегда выигрывал у Спартака.
Круто, да?!!
На вечеринке проткнул ногу брату Промеса и подставил его, а потом ещё с наркотой подставил.
Знал же, что тот в бега ломанётся в Спартак и после всех обвинительных приговоров поедет в Эмираты где его могут арестовать и всё это накануне матча с Зенитом в 2024 году.
Миллер все просчитывает зарание потенциальных игроков Спартака и с раннего детства строит им судьбу, что бы Зенит всегда выигрывал у Спартака.
Круто, да?!!