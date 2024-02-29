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Промес задержан полицией в аэропорту Дубая

вчера, 18:29

Нападающий «Спартака» Квинси Промес задержан полицией в аэропорту Дубая.

По данным источника, футболист не смог пройти через пограничный контроль для вылета в Россию.

Промес уже несколько часов находится в отделении полиции. О причине задержания Квинси не сообщается.

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Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 14:01
ОАЭ правовое и религиозное государство, просто так задерживать не будут
Capral
Capral ответ AgamagA_____ (раскрыть)
сегодня в 12:51, ред.
Однозначно!!!
Спартак- клуб, с Величайшей историей, традициями!!!
Зенит, по большому счету- проект. В советское время- середняк, которого оставили в вышке, однажды, только, как команду из города на Неве и города Революции. В 1976, многие болельщики Спартака надеялись, что, и, их, замечательный клуб оставят в высшей лиге, в знак былых заслуг... Увы, этого не произошло.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:38
Они всегда завидовали Спартаку.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:06
Да бросьте. Ваша ненависть к Спартаку основано совсем на другом. В конечном счёте, какое Вам дело до того, что происходит в Спартаке? Можно критиковать Абаскаля, как тренера, но всё остальное, точно не входит в Вашу компетенцию. Я, к примеру, никогда не лезу во внутренние дела Спартака. Только критикую тренера.
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:08
может он там полные сумки кокса из дубаи вез сейчас в россию матушку )
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:11, ред.
Никакой внешний троллинг не сравнится с самотроллингом Спартака....
При Федуне не сказать чтоб порядок был...а теперь то вообще....во все тяжкие...
Позвали некоего Абаскаля....зачем то взяли разыскиваемого Промеса на сборы...жесты Соболева....весь ненужный вынос сора из избы с контрактом Джикии.... да что там говорить....даже весь снег столичного региона выпал не на ВЭБ арену...не на РЖД арену...не на ВТБ арену...а сами знаете куда...зачем и последовал перенос матча с Факелом в Лужники.....

С таким своим "креативным" менеджментом никакой троллинг со стороны не нужен....
112910415
112910415
сегодня в 05:29
и вот совсем не вовремя
Palex
Palex ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:35
Интересы клуба? А может проще было, отправить в Голландию?
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 00:50, ред.
Ну зная что он может отправлен в Голландию под арест и отбывание срока , мог бы и в РФ тренироваться …он же не новичок чтобы прочувствовать игру команды , а за пару недель уже в чемпионате нашел бы связь с командой
Прокурор тайги
Прокурор тайги ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 00:06
"Дождь нам капал на рыло..." )))
vova505
vova505 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:06
Может быть для кого-то и значит, что это касается Спартака в какой-то степени

Но я лично сейчас не о футболисте Спартака
А именно о самом промике

Также не понимаю похвал промика
Мазила он самый настоящий
Как вспомню это не умное выражение лица после очередной неудачи

Не нравится он мне, короче говоря
Надеюсь, что справедливость восторжествует

Мне Спартак сейчас не нравится своим подбором игроков
Тренером

Одно только название от прежней команды осталось

Надеюсь, что всё изменится к лучшему в ближайшее время
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:08
Минус 3 гола в ворота Зенита...поздравляю...
Futurista
Futurista
вчера в 23:04
Да ладно)...газпром прекращай...давайте честно сыграем...
Capral
Capral ответ MCmoneysack (раскрыть)
вчера в 22:41
Добрый вечер! Вряд ли, Спартак пострадает репутационно, поскольку, всё это, длится довольно давно и новостью не является. А вот, потеря Промеса, как боевой единицы, будет для команды, более чем существенной.
MCmoneysack
MCmoneysack ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:32
Приветствую!
Ну я думаю тут следует абстрагироваться от клубов в принципе, Спартак больше пострадает не от отсутствия Промеса-исполнителя, а репутационно (если не дистанцируется максимально от этого человека). Промес, судя по всему, свой выбор сделал.
Regista_8
Regista_8 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:24
Какого ещё сраму??? А России недостаточно того сраму который идёт от зенитушки под действием газпромушки?
Capral
Capral ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 22:08, ред.
Вероятно, Вы правы, и с Вами можно согласиться, если бы, не одно обстоятельство. А именно: речь идет, не столько о Промесе, сколько о Спартаке. И все те, кто с таким нетерпением ждали ареста Промеса, счастливы не от того, что его посадят, а только от того- что это касается Спартака, а значит- можно устроить очередной троллинг КБ. Согласитесь, будь эта история в любом другом клубе, и близко, не было бы столько визгов и радостей. Особенно, от волков в овечьей шкуре, которые постоянно твердят, что ненавидят, только Зенит, а Спартак уважают, якобы. Ну еще бы, ведь они- видели вживую Симоняна, Нетто, Татушина, которых, они, никогда не видели...
vova505
vova505
вчера в 21:43
Здорово
Наконец-то

Но пока ещё ничего не ясно
Может и отпустят

Я не понимаю вас
Как можно сожалеть об этом человеке
Он преступник в первую очередь
Причем "матёрый"

На "зоне" может быть есть талантливые люди, в спорте в том числе
Но они преступники в первую очередь и не должны свободно разгуливать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:37
Прокуратура Нидерландов заявила РИА Новости, что не была в курсе о задержании футболиста "Спартака" Промеса в ОАЭ
valt134
valt134
вчера в 21:21
«Пацанам» из нашего Чемпа не впервые «зону топтать». Мерекаю, что Мамай и Кокоша «Кирюху» не киданут и «кабанчика» на крытку замастырят. Хороший «подгон» он и в Голландии сконает.
pomor45
pomor45 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:10
Не взял, а послал с тем, чтобы там и оставить. Не допускаешь? Нельзя иключить, что его пришлось бы сдать Спартаку из России, а так - отличный выход из ситуации, так дурно пахнущей криминальным скандалом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:09
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pomor45
pomor45 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:05
Это некролог? Вот это: "Но не судьба.. Спасибо Антоха!! Тебя запомнят надолго.." - шикарная эпитафия.
MishaB
MishaB
вчера в 21:04
Лучше бы всю команду там навсегда оставили
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:59
Володя, у него вид на жительство в ОАЭ. Он там резидент, т.е. платит там налоги, за что и получил вид на жительство. А основания для задержания пока неизвестны. Возможен розыск по линии интерпола, возможно запрос на экстрадицию. Пока нет информации. Возможно все.
pomor45
pomor45 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:57
Мораль сей басни такова, что нельзя брать вора корысти ради, а ещё и того, на котором шапка горит, так это не глупость даже, а преступление.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:52
К утру выпустят.
Таможня берет автографы.
pomor45
pomor45 ответ Hauptman (раскрыть)
вчера в 20:51
Он не прячется - его укрывают.
pomor45
pomor45 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:49
Сначала не надо сравнивать русскую таганку с нидерландскими тюремными санаториями. Затем не надо поганить русскую историю, даже криминальную, воспеванием похождений нидерландского наркодельца. Достаточно уже того срама, который принёс приютивший его "народный" клуб.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:31
Интересная ситуация...Аппеляцию адвокат подал в суд , приговор не вступил в законную силу....Такое ощущение , что его просто слили из России. Типа мы здесь не причем...
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