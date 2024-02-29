Промес задержан полицией в аэропорту Дубая

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вчера, 18:29

Нападающий «Спартака» задержан полицией в аэропорту Дубая.

По данным источника, футболист не смог пройти через пограничный контроль для вылета в Россию.

Промес уже несколько часов находится в отделении полиции. О причине задержания Квинси не сообщается.