Нападающий «Спартака» Квинси Промес задержан полицией в аэропорту Дубая.
По данным источника, футболист не смог пройти через пограничный контроль для вылета в Россию.
Промес уже несколько часов находится в отделении полиции. О причине задержания Квинси не сообщается.
Таганка, зачем сгубила ты меня
Таганка, я твой бессменный арестант
Погибли юность и талант в твоих стенах...
Таганка, зачем сгубила ты меня
Таганка, я твой бессменный арестант
Погибли юность и талант в твоих стенах...
Но в профессиональном футбольном клубе - должны подходить к делу профессионально и прежде всего блюсти интересы клуба . ... вместо многоточия так и не подобрал цензурное слово адресованное тем кто в руководстве клуба допустил подобный ляп. (отправил игрока в зарубежное турне).
Но в профессиональном футбольном клубе - должны подходить к делу профессионально и прежде всего блюсти интересы клуба . ... вместо многоточия так и не подобрал цензурное слово адресованное тем кто в руководстве клуба допустил подобный ляп. (отправил игрока в зарубежное турне).