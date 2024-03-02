«Агенты пошутили». Медведев — о словах Глушакова про переход в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» прокомментировал слова бывшего полузащитника «Спартака» , который заявил, что его трижды звали в питерский клуб.

Денис — неплохой футболист. И даже можно сказать — хороший. Но «Зенит» не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова. Откуда тогда у него такая информация? Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты.