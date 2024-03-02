«Агенты пошутили». Медведев — о словах Глушакова про переход в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который заявил, что его трижды звали в питерский клуб.
Денис — неплохой футболист. И даже можно сказать — хороший. Но «Зенит» не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова. Откуда тогда у него такая информация? Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты.
Сейчас Дениска к агентам ломанётся с разборками.
Это же надо было так подставить его самомнение, да ещё наверное бабло хорошее с его снимали за видимость работы.
Сейчас Дениска к агентам ломанётся с разборками.
Это же надо было так подставить его самомнение, да ещё наверное бабло хорошее с его снимали за видимость работы.