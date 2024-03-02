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«Агенты пошутили». Медведев — о словах Глушакова про переход в «Зенит»

вчера, 16:15

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова бывшего полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, который заявил, что его трижды звали в питерский клуб.

Денис — неплохой футболист. И даже можно сказать — хороший. Но «Зенит» не то что никогда его не звал, но и в принципе не рассматривал возможность приглашения Глушакова. Откуда тогда у него такая информация? Не исключаю, что над ним таким образом решили подшутить его агенты.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Скорее глупость Медведева)...он пришел в Зенит в 2019 году...Глушаков не говорил, что его условно "вчера" приглашали)...с 2005 до 2019 года могло быть что угодно...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:57
Мы обсуждаем очередную глупость от Глушакова...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Играю как то с Джоковичем на интерес...и думаю...много ли ещё в Бразилии Педров? ...надо у агентов спросить...они такие шутники......
Futurista
Futurista
вчера в 18:03
Скорее Глушак подшутил над Медведевым, а он купился и отвечает)...
mat73
mat73
вчера в 17:31
Это какой Медведев? - который с детства за Динамо Москва?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:31
Выхожу как то с ковшичком....после парилочки...глядь...а там Венгер с Анчелотти дерутся за право меня в команду позвать....
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:30
Опустили Глушакова на землю.
Сейчас Дениска к агентам ломанётся с разборками.
Это же надо было так подставить его самомнение, да ещё наверное бабло хорошее с его снимали за видимость работы.
mg5nqqhvat5p
mg5nqqhvat5p
вчера в 16:25
Гад ним природа пошутила.
Гость
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