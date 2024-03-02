«Брентфорд» сыграл вничью с «Челси»

«Брентфорд» и «Челси» сыграли вничью в матче 27-го тура АПЛ (2:2).
На 35-й минуте Николас Джексон вывел гостей вперёд. Мадс Расмуссен на 50-й сравнял счёт. Йоан Висса на 69-й забил 2-й мяч «пчёл». Лондонская команда отыгралась на 83-й — голом отличился Аксель Дисаси.
«Брентфорд» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков. «Челси» находится на 11-й позиции с 36 баллами.
Радует то что Джексон уже вторую игру забивает.
И наконец то в концовке более менее научились наваливать и добиваться результата. Будь немного удачливее вырвали бы победу.
Палмер, Гюсто перестали играть и атака развалился. Уход Энцо и выход Стерлинга предало игре синих стройность и остроту.
Радует то что Джексон уже вторую игру забивает.
И наконец то в концовке более менее научились наваливать и добиваться результата. Будь немного удачливее вырвали бы победу.
Палмер, Гюсто перестали играть и атака развалился. Уход Энцо и выход Стерлинга предало игре синих стройность и остроту.