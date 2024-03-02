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«Брентфорд» сыграл вничью с «Челси»

вчера, 19:54
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Брентфорд» и «Челси» сыграли вничью в матче 27-го тура АПЛ (2:2).

На 35-й минуте Николас Джексон вывел гостей вперёд. Мадс Расмуссен на 50-й сравнял счёт. Йоан Висса на 69-й забил 2-й мяч «пчёл». Лондонская команда отыгралась на 83-й — голом отличился Аксель Дисаси.

«Брентфорд» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков. «Челси» находится на 11-й позиции с 36 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Брентфорд» в соцсети «X»
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:46
Челси просто повезло, а тренер пусть и дальше не выпускает Мудрика в стартовом составе, ему виднее как лучше терять очки.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:07
Красиво положил Висса. Два каркаса от пчёл, могли победить, если были бы точнее.
Давно таких матчей не было.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:59
Челси нужна революция...
azkan
azkan
вчера в 20:32
Ничья справедливая. С такой дырявой защитой могли и пропустить третью.
Радует то что Джексон уже вторую игру забивает.
И наконец то в концовке более менее научились наваливать и добиваться результата. Будь немного удачливее вырвали бы победу.
Палмер, Гюсто перестали играть и атака развалился. Уход Энцо и выход Стерлинга предало игре синих стройность и остроту.
therapy
therapy ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 20:10
Не должны были, а могли, знатный бы камбэк получился бы...
YNWA
YNWA ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:03
Ага, пчёлы должны были побеждать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:59
Довольно неожиданный результат...
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