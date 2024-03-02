«Брентфорд» сыграл вничью с «Челси»

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вчера, 19:54

«Брентфорд» и «Челси» сыграли вничью в матче 27-го тура АПЛ (2:2).

На 35-й минуте Николас Джексон вывел гостей вперёд. Мадс Расмуссен на 50-й сравнял счёт. Йоан Висса на 69-й забил 2-й мяч «пчёл». Лондонская команда отыгралась на 83-й — голом отличился Аксель Дисаси.

«Брентфорд» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков. «Челси» находится на 11-й позиции с 36 баллами.