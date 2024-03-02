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«Краснодар» и «Рубин» сыграли вничью

вчера, 18:30
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в матче 19-го тура РПЛ (1:1).

Счёт на 36-й минуте встречи открыл Олакунле Олусегун. Казанцы отыгрались на 90-й — гол забил Рустамьон Ашурматов.

«Краснодар» занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 39 очков. «Рубин» находится на 6-й позиции с 29 баллами.

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Все комментарии
chromage
chromage
вчера в 20:57
Откровенно говоря, Краснодар сами виноваты что потеряли очки. Во втором тайме вообще играли исключительно по счету. Кидаясь по 2-3 человека против Даку. Ну Даку то удержали, а защитника Ашурматова упустили.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:38
Да в принципе от первых туров ничего особенного ждать не приходится. Да и футбол Ивича тоже не особо мне нравится.
663sb4zjbjt7
663sb4zjbjt7
вчера в 19:45
Рубину просто повезло. Краснодар в полном отпаде.
112910415
112910415
вчера в 19:33
жаль, очень жаль
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:30
Первые матчи, что в начале сезона, что вначале календарного года всегда сумбурные и имеют неожиданный результат.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:30
Привет, Игорь!
Зря, ожидал. Я, с первого тура, ничего особенного от Ивича не ждал. Неплохой состав, для комбинационного футбола, но неподкрепленный, тренерской фундаментальной идеей...
Ironigor
Ironigor ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:21
От Быков я ожидал большего. Но у вы .
pomor45
pomor45 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:20
Заметь, Зенит в том, что РПЛ становится однотипным чемпионатом, совершенно не виноват. Я бы сказал даже, что он делает всё, чтобы этого не было, т.е. совершенно не усиливает свою игру.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:15
Может это потому, что всего этого Зениту с такими соперниками и не надо?
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12
Прискорбно, что 5 лет кряду чемпионом становится клуб, который не смотрится суперклубом, даже на фоне РПЛ. Что же тогда представляют из себя остальные?
Capral
Capral
вчера в 19:10
Сенатов, редко с тобой соглашаюсь, но сейчас- ты прочел мои мысли!!! Респект тебе- однозначно!!!!!!!
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:08
Самая слабая сторона Зенита- его тренер, также, как и у Краснодара. Зенит не смотрится суперклубом, даже, на фоне ПЛ России.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:02
Да, Зенит ослаб, но пока что недостаточно, чтобы проигрывать командам из первой пятерки в очных встречах. А потерять очки "на стороне", по ходу чемпионата могут все. Но у Зенита нет на данный момент закономерности в потере очков, нет ярко выраженных слабых сторон в игре команды, нет зависимости в игре от одного игрока
Пепс
Пепс
вчера в 19:02
Рубин - красавцы!!))) Дюпину пилюльку за косяк )))) Краснодар сам виноват. Гол забили из за глупейшей ошибки Дюпина и успокоились....сами не забили. Ну и получите в концовке, что б неповадно было корону мерить всю игру....
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:59
Я не знаю состав Зенита, после зимы, возможно, они усилились. Но я делаю выводы, исключительно по той игре команды, которую она показывала в прошлом сезоне, а игра Зенита, точно не впечатляла и не выглядела чемпионской. Это уже не тот Зенит, что был однозначным лидером пять лет подряд.
Пепс
Пепс ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:59
Любая команда вырвав ничью на 90й минуте, будет радоваться как победе.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:56
Отвратная игра в исполнении "Краснодара", как на мой сугубо субъективный взгляд. Да и сам матч не айс был в плане смотрибельности. Борьбы, брака в передачах много, конструктива и остроты у ворот мало. Кордобы впереди явно не хватало. Интересно было глянуть на новичков. Приобретенный бразилец окромя желтой карточки ничем особо не запомнился, а колумбиец и вовсе на поле не появился. Правда благодаря ошибке Дюпина Олусегун в первом тайме расписался мячом в створе ворот "Рубина", но наступила грубо 90-я минута и...
"Лишь угли дымят на руинах надежд
Найди его сердце мой верный фламберж"
Обидно, досадно, но имеем что имеем. Ежели продолжить играть в подобном ключе, то чемпионство останется только в мечтах. Как обычно личное мнение.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:56
Начался второй тайм и... удивительно, но факт: Сафонов начал тянуть время, а его команда ушла в оборону. И это с нулевым, на мой взгляд, "Рубином". Потом, правда, периодически перехватывали инициативу, но чувствовалось, что все мысли у хозяев поля были направлены на удержание счёта. Последовало наказание, всё справедливо.
На мой взгляд, "Краснодар" играл, как в первом круге, поэтому я удивлён, каким образом команда взобралась на первую строчку и всё время лидировала. Неужели всё так плохо с другими командами ?
... если Дюпин правша, то почему он пытался сыграть левой ногой. Затмение нашло ?
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:55
Вот тут не соглашусь, что лидера нет. Я не вижу конкурентов у Зенита даже в среднесрочной перспективе. Футбольный гегемон пока что "жив, цел, орёл"
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:55
Играть нужно до свистка...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:54
Ничего удивительного, абсолютно прогнозируемый результат, как и то, что по итогам первенства клуб окажется рядом с пьедесталом....
Всё повторяется....)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:54
Хороший результат...
Для Зенита...
DXTK
DXTK
вчера в 18:52
Не удержали. Краснодар играл по счету в стиле Моуриньо забили 1 и надеялись что этого хватит для победы, но один гол это шаткое преимущество, что итог матча и показал.

PS Жаль Краснодар хотелось сенсации, но эта ничья на руку Зениту, который скорей всего оформит титул в конце сезона, жаль но РПЛ становится однотипным чемпионатом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:51
Дождемся вечера, посмотрим, воспользуется ли Зенит осечкой Краснодара...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Giovanny (раскрыть)
вчера в 18:51
Лучший коммент ветки.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:48
Ивич не понимает главного- в футболе, помимо красоты, нужен и результат. А для этого, нужен фундаментальный, системный футбол. Футбол Ивича- эксперементальный, основанный, исключительно на внешней привлекательности. Но сейчас, в российском футболе, в принципе, кто угодно может стать чемпионом, поскольку, однозначного лидера- НЕТ.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:47, ред.
Обидный результат для Краснодара.
Не хватило концентрации в концовке, а всего-то нужно
было подержать мяч.Сказалось явно отсутствие Батчи и Кордобы.
Но не нужно унывать быкам, ничего ещё не потеряно.
Борьба за чемпионство продолжается.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:46
Краснодар был лучше, но увы, упустили победу под занавесь матча....
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:46
Краснодар по итогам тура может оказаться на втором месте (если Зенит выиграет).
Упущенная победа на последней минуте может дорого обойтись Краснодару.
Южане в борьбе за чемпионства уступают Зениту во всём, а больше всего в психологии.
Краснодар уже не раз проваливал именно весенние отрезки чемпионата теряя очень много.
ATG
ATG
вчера в 18:45
Феерические идиоты
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