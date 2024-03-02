«Краснодар» и «Рубин» сыграли вничью

«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» в матче 19-го тура РПЛ (1:1).
Счёт на 36-й минуте встречи открыл Олакунле Олусегун. Казанцы отыгрались на 90-й — гол забил Рустамьон Ашурматов.
«Краснодар» занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 39 очков. «Рубин» находится на 6-й позиции с 29 баллами.
Упущенная победа на последней минуте может дорого обойтись Краснодару.
Южане в борьбе за чемпионства уступают Зениту во всём, а больше всего в психологии.
Краснодар уже не раз проваливал именно весенние отрезки чемпионата теряя очень много.
Упущенная победа на последней минуте может дорого обойтись Краснодару.
Южане в борьбе за чемпионства уступают Зениту во всём, а больше всего в психологии.
Краснодар уже не раз проваливал именно весенние отрезки чемпионата теряя очень много.
PS Жаль Краснодар хотелось сенсации, но эта ничья на руку Зениту, который скорей всего оформит титул в конце сезона, жаль но РПЛ становится однотипным чемпионатом.
PS Жаль Краснодар хотелось сенсации, но эта ничья на руку Зениту, который скорей всего оформит титул в конце сезона, жаль но РПЛ становится однотипным чемпионатом.