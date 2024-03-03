Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2023/2024

Хавбек «Реала» Тчуамени сломал рекламный щит после матча с «Валенсией»

вчера, 09:55
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Матч 27-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» (2:2) завершился скандалом: судья дал финальный свисток за несколько мгновений до гола мадридцев.

Это вылилось в протесты футболистов «королевского клуба», которые набросились на рефери после окончания встречи.

Напряженная атмосфера царила также в подтрибунном помещении, где уходившие с поля футболисты обеих команд обменялись оскорблениями. Со стороны «Реала» наиболее агрессивно себя вели Антонио Рюдигер, Дани Себальос и Орельен Тчуамени, который мощным ударом проломил рекламный щит.

Хавбек «Реала» Тчуамени сломал рекламный щит после матча с «Валенсией»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Это не футбол, это Ла Лига». «Реал» в бешенстве, арбитр украл победу и выгнал Беллингема
Вчера, 13:13Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии7
Судья дал финальный свисток за несколько мгновений до гола «Реала»
Вчера, 09:35
СлухиЭнрике в раздевалке не объяснил Мбаппе причину замены в матче с «Монако»
02 марта
Мбаппе после замены пошёл сидеть на трибуны, а не на скамейку запасных
02 марта Фото
Промес назвал ложью информацию о своём аресте в Дубае
02 марта
СлухиПромес не находится под стражей в ОАЭ
01 марта
Сортировать
Все комментарии
me3jd5h362z9
me3jd5h362z9
вчера в 12:49
Судья мог бы пару секунд и подождать с финальным свистком
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:23
Я бы таким мылом побрезговал бы мыться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Разве только ж....у подмыть. Не могу успокоиться... И смотрел же, курва, в сторону ворот и ждал, пока мяч окажется в воротах, и только после этого не засчитал чистейший гол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну разве не ПОДОНОК???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 12:04
трудно осуждать игрока, невозможно даже
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:09
Да уж...такой судейка даже на мыло не годится)...
Capral
Capral
вчера в 10:48
Щит ломать не стоит, а вот по роже судье надо было дать рекламным щитом. Такое натворить... ПОДОНОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:00
Надеюсь пустой башкой судьи.....
lotsman
lotsman
вчера в 09:57
Обидно конечно - мяч летит в ворота и тут свисток.))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 