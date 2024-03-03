Хавбек «Реала» Тчуамени сломал рекламный щит после матча с «Валенсией»

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вчера, 09:55

Матч 27-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» (2:2) завершился скандалом: судья дал финальный свисток за несколько мгновений до гола мадридцев.

Это вылилось в протесты футболистов «королевского клуба», которые набросились на рефери после окончания встречи.

Напряженная атмосфера царила также в подтрибунном помещении, где уходившие с поля футболисты обеих команд обменялись оскорблениями. Со стороны «Реала» наиболее агрессивно себя вели , и , который мощным ударом проломил рекламный щит.