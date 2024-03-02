Промес назвал ложью информацию о своём аресте в Дубае .

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на слухи о том, что он находится под арестом в Дубае.
Под одной из записей в соцсетях голландец оставил эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает «ложь».
Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на слухи о том, что он находится под арестом в Дубае.
Под одной из записей в соцсетях голландец оставил эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает «ложь».
Если честно, то я нигде не слышал, что его арестовали была информация о задержании с последующем сопровождением его в полицейский участок.
Неужели и его задержание это "ложь"?
Ну тогда пусть объяснит в чём дело.
Думаю, что в этом году "Премия Дарвина" Промесу обеспечена.
Если честно, то я нигде не слышал, что его арестовали была информация о задержании с последующем сопровождением его в полицейский участок.
Неужели и его задержание это "ложь"?
Ну тогда пусть объяснит в чём дело.
Думаю, что в этом году "Премия Дарвина" Промесу обеспечена.