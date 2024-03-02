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Промес назвал ложью информацию о своём аресте в Дубае

вчера, 08:37

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на слухи о том, что он находится под арестом в Дубае.

Под одной из записей в соцсетях голландец оставил эмодзи в виде синей кепки, что на сленге означает «ложь».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:26
Свинкси Промес.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:50, ред.
Клейма негде ставить на этом уголовнике. Пусть арабы его в Голландию отправляют отбывать наказание.
ABir
ABir
вчера в 15:27
Хватит в угадайку играть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Конь в лаптях и с клюшкой (раскрыть)
вчера в 15:27
Да ладно ДТП, плохо, но если без последствий как говорится бывает.
Ну саданул нож в ногу брату, очень плохо, но ответь по закону и всё.
А вот торговля наркотой тут даже прощения нет к таким тварям.
А защищать наркоторговцев это значит стать с ними в один ряд.
Неуважаю Васю Уткина, но тут правильно сказал ветеранам Спартака кто заступается за него говоря «Своих не выдаём» -
Уткин: "А тем ветеранам, которые высказались в таком духе, я просто хочу сказать: ребят, кто для вас свой? Осуждённый организатор наркотрафика?"
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:23
Хитрый план, ничего не скажешь, сейчас ещё и с Зенитом сыграет
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:08
А где здесь юмор?
Это Промес одна большая шутка природы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:55
Вот бы вышел с Зенитом?))
YVG
YVG ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:53
Убогий футбол для убогих болельщиков.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 13:55
У вас видимо с юмором туго...)). Это не мне выбирать дороги , а Квинси...
Capral
Capral ответ Конь в лаптях и с клюшкой (раскрыть)
вчера в 13:46
Да будет вам! Поножовщину не оправдываю, тем более наркоту. Но если вспомнить СССР, то даже там, поножовщина была довольно честым явлением в быту советской семьи. За наркоту надо отвечать, однозначно. Но дело в другом: все те, кто сейчас, якобы за справедливость, преследуют одну единственную цель- наказать не Промеса, а Спартак!!!

Для меня, Промес- это прежде всего ярчайший, самобытный футболист, один из лучших нападающих, даже, в таком убогом футболе как нынешний российский!!! Как человека не оправдываю, нарушевшего закон, но и против оголтелых и омерзительных нападок- прежде всего на Спартак.
Giovanny
Giovanny
вчера в 13:37
Уголовник мирового масштаба еще и кепкой машет, неужели Спартаку.
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Конь в лаптях и с клюшкой (раскрыть)
вчера в 13:28
После матча в Краснодаре с пожаром, трупом и бегуном в красных труселях замарать ромбик больше крайне трудно. А Промес реальное лицо клуба, мерч.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:17
Надеюсь ,Промес покажет всем недругам от мёртвого осла уши ! ))
112910415
112910415
вчера в 13:10
задержан пока что
Конь в лаптях и с клюшкой
Конь в лаптях и с клюшкой
вчера в 13:09
Человек устроил понажовщину, замешан в торговле наркотой, теперь ещё совершил ДТП и скрылся.. Но ветераны будут его всё равно защищать, марая ромбик.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:59
Понятно что Дубай не отдают властям других стран уголовников, там вся шушера тусуется
Capral
Capral ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
Многие, из тех, кто ненавидит Спартак- прикрываются законом, то есть- за "торжество" правосудия. Хотя на деле- преследуют только одну цель...
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:54
    K_TS16
    K_TS16
    вчера в 12:44
    Рецидивист
    Capral
    Capral
    вчера в 12:20
      Интерес
      Интерес ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 11:59
      Всё предсказуемо,игровые качества Квинси не пострадают,ибо телесные наказания,типа 40 ударов бамбуковой палкой по пяткам,в ОАЭ отменены.Штраф оплатит,может на недельку на курорт-в зиндан отправят.Хотя вряд ли,если не задержали сразу.
      А штраф клуба ему наркокартель компенсирует впоследствии.
      Интерес
      Интерес ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 11:56
      Виноват во всём Миллер!
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 11:47, ред.
      То есть вы Промеса совсем за идиота считаете, если после всего он бухать в кабак отправился?
      Или он понял, что всё это конец и решил последние деньки на свободе удариться в синьку? Даже в синей кепке ходит.
      У Промеса две дороги.
      Первая это экстрадиция в Нидерланды по ранее совершённым преступлением. Красная карточка интерпола уже стоит и страны уже обсуждают процедуру.
      Вторая это после после отбытия наказания за ДТП быть депортированным опять же в Нидерланды как гражданин этой страны.
      Выбирайте любой вариант, других нет.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 11:46
      Жалко, что игра в Питере пройдёт без лучшего нападающего РПЛ. Подарок Зениту.
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 11:33
      Вот тебе и раз! Жив, курилка 😂😂😂👏👏👏
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 11:28, ред.
      Квинси сейчас сидит , но сидит наверное в каком либо кабаке и попивает вискарь и даже не знает о том , что здесь его уже осудили и отправили в острог...) . Подождем давайте. В Голандии приговор еще не вступил в законную силу , а здесь в понедельник суд еще будет . Подождем....
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      вчера в 10:53
      Готовится к "изобретению" полосатой эмодзи.. Это будет точно нобелевка.. 🤣
      adekvat
      adekvat ответ Против ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 10:52
      И где есть сейчас?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 10:45
      Промес: пока нет суда, я невиновный человек. Отпустите меня в Москву, пожалуйста. Там борщ на базе-объедение. А ещё матч за первое место играть нужно. Отпустите, я к четвёртому числу вернусь. Что вы, не люди что ли?
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 10:31
      Промес назвал ложью информацию о своём аресте в Дубае .
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