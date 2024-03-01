В «Спартаке» сообщили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что нападающий Квинси Промес пропустит матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом», который пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге, так как остаётся в ОАЭ.
Полиция Дубая накануне задержала футболиста при прохождении пограничного контроля в аэропорту, игрок был доставлен в полицейский участок.
Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры.
Пусть кэф. на Зенит побольше будет...
Пусть кэф. на Зенит побольше будет...
Хотелось бы увидеть противостояние в максимально сильных составах....
А потеря Квинси...если и не "потеря потерь"...то очень существенная....
Надеюсь парень вернётся и вновь будет радовать зрителей скоростью, неожиданными действиями, красивыми голами и победами !!!!
Хотелось бы увидеть противостояние в максимально сильных составах....
А потеря Квинси...если и не "потеря потерь"...то очень существенная....
Надеюсь парень вернётся и вновь будет радовать зрителей скоростью, неожиданными действиями, красивыми голами и победами !!!!