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В «Спартаке» сообщили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»

вчера, 18:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:30 Не начался

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что нападающий Квинси Промес пропустит матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом», который пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге, так как остаётся в ОАЭ.

Полиция Дубая накануне задержала футболиста при прохождении пограничного контроля в аэропорту, игрок был доставлен в полицейский участок.

Квинси Промес пропустит матч с «Зенитом». Футболист по-прежнему находится в ОАЭ. Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 00:32
А может, после решения суда, его надо было в Голландию отправить?
Palex
Palex ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 00:30
А Спартак умеет защищаться?
Maikl322
Maikl322
вчера в 23:29
Да и пёс с ним.
adekvat
adekvat
вчера в 22:13
Промес пропустит матч с Зенитом и со всеми остальными командами РПЛ тоже.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:00
Если Промеса не будет,значит Спартак будет играть в более оборонительный футбол,а Зенит не особо умеет вскрывать насыщенную оборону.Так что это может и к лучшему.А в контратаку Спартак может пару раз убежать...
82qnefazmwpn
82qnefazmwpn
вчера в 21:28
О, ужас, спартаковские деятели завляют, что дело уголовника Промеса политизировано. Чем, интересно, кокаином?
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:46, ред.
Быть того не может. А почему? По рассказам тарасовских он в прекрасной форме и кристально чист перед законом. Странно... Опять заговор из Питера?
xy7xb8m9sdgs
xy7xb8m9sdgs
вчера в 20:33
Спартак если Народная команда должен доказать что и без Квинси умеет побеждать!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:15
Не пойму, о каких личных причинах говорится, а главное, о каких дисциплинарных мерах к Квинси идёт речь. Такое впечатление, что он остался в ОАЭ на пару ночей у путаны, поэтому загулял и просит у руководства команды прощения.
Futurista
Futurista
вчера в 19:56, ред.
Да чего там со слабаками питерскими играть?) - сказал Промес...и попал в ДТП...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:51
Как-то все слишком туманно...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:49
Непонятное решение руководства Спартака....Надо было сразу после решения суда отправлять Промеса в Россию....
Capral
Capral
вчера в 19:44
Заявление обнадеживающее и весьма. Значит не всё так плохо, шансы на спасение есть. Вот только, мало верится в то, что Промес, снова не влезет куда-нибудь, но уже в России...
Константин Белых
Константин Белых ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 19:39
Выходите без вратаря раз так в себе уверены.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:38
Дриблинг еще редкостный. Нам бы опорника еще типа Крала.. Центр слабоват. Атака с защитой норм а центр слабый. Парадокс..
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:35
Раз такая ситуация - конечо не стоит вкючать Его в заявку на матч с фк ЗЕНИТ, который и так порвёт фк СПАРТАК - как Тузик мячик.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:35
Я его лучшим считаю, и скорость и прекрасный удар
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:31
Он на замену будет норм. считаю Зиньковского одним из самых опасных вингеров РПЛ объективно-вне зависимости от клубных предпочтений.
4jkk54m96d3t
4jkk54m96d3t
вчера в 19:30
Похоже, Промес пропустит несколько сезонов в Спартаке, пока не отсидит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:23
А Бонгонда как?
Интерес
Интерес
вчера в 19:20
Наконец ПромЕс попал в зиндан,а ведь утверждал-не бандюган...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:18
Ну штош... Ждем тогда атакущий трезубец в старте Соболев Зиньковский Угальде. Другого оптимума не вижу. Отсутствие Антохи завтра-удар в спину просто.. Но будем биться и за него в том числе..
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:12, ред.
Ножичком пырял, наркоту тоннами возил, а теперь ещё и с места аварии смылся...Арабы шутить не будут, как пить дать выдадут голландцам рецидивиста.
112910415
112910415
вчера в 19:09
как раз в матче против Зенита Квинси был особенно нужен (
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:06
Это очень неожиданное заявление от Спартака, особенно после того как начались официальные переговоры об экстрадиции Промеса в Нидерланды.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:00
Да простят меня "коллеги" по красно -белому стягу, но..., что с Промесом, что без него...
Пусть кэф. на Зенит побольше будет...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:53
Как говорит мой сосед "Какая большая жаль"....

Хотелось бы увидеть противостояние в максимально сильных составах....
А потеря Квинси...если и не "потеря потерь"...то очень существенная....
Надеюсь парень вернётся и вновь будет радовать зрителей скоростью, неожиданными действиями, красивыми голами и победами !!!!
8kmcjd4cn5fj
8kmcjd4cn5fj
вчера в 18:52
Конечно его будет не хватать в такой игре
Гость
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