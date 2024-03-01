В «Спартаке» сообщили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»

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вчера, 18:46

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что нападающий пропустит матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом», который пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге, так как остаётся в ОАЭ .

Полиция Дубая накануне задержала футболиста при прохождении пограничного контроля в аэропорту, игрок был доставлен в полицейский участок.