Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе после замены пошёл сидеть на трибуны, а не на скамейку запасных

вчера, 10:05
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе был заменён в перерыве матча 24-го тура Лиги 1 против «Монако» (0:0).

После замены форвард отправился сидеть на трибуны, где находилось его окружение, а не на скамейку запасных парижан вместе со своими партнёрами по команде.

Мбаппе после замены пошёл сидеть на трибуны, а не на скамейку запасных

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЭнрике в раздевалке не объяснил Мбаппе причину замены в матче с «Монако»
Вчера, 11:10
Промес назвал ложью информацию о своём аресте в Дубае
Вчера, 08:37
СлухиПромес не находится под стражей в ОАЭ
01 марта
В «Спартаке» сообщили, что Промес пропустит матч с «Зенитом»
01 марта
Прокуратура Амстердама не вела переговоров об экстрадиции Промеса из ОАЭ
01 марта
Жена Паласиоса угрожает продать его медаль чемпиона мира
01 марта
Сортировать
Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 14:53
Повезло челу, что играет в Париже, а не в Газпроме. Играл бы во второй команде давно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:06, ред.
Объясняться дальше смысла нет. Но очевидно одно: тяжело тебе придётся в жизни, парень.
112910415
112910415
вчера в 13:04
отрезанный ломоть, однако
Elliada_
Elliada_ ответ R.Madrid (раскрыть)
вчера в 13:04
А с Мбаппе много ЛЧ видели? Даже финал 2020 это не его заслуга. ПСЖ без него хуже не будет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ R.Madrid (раскрыть)
вчера в 12:57
Со всем согласен, с единственной оговоркой. Выжимать из Мбаппе ничего не нужно. Это профессионал. Потому и лучший (на данный момент)
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:53
Он в Париже возомнил себя Богом хочет чтобы все присмыскались перед ним да гнать его надо пусть едит в Аравию
R.Madrid
R.Madrid ответ Regista_8 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:38
Ну тогда псж попрощается с ЛЧ им и так особо ничего не светит ,но каким бы не был мбапе ,он в первую очередь один из лучших футболистов в мире ,а потом уже все остальное ! Так ,что мусолить его на лавке это точно не выгодно парижанам ,сейчас из него нужно выжать максимум пользы ,а летом скатертью дорожка
Elliada_
Elliada_ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:32
Спасибо, рассмешил. Это надо же такое придумать! Гнусный поступок Мбаппе преподнести как благородный. Дай-ка я попробую: Мбаппе не жадный человек. Все деньги, которые он трясет из ПСЖ он заслужил и большую часть из них отдает на благотворительность.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:10, ред.
Киля отыграл тайм..., естественно не выкладывался на полную против монегасков, потому как знал, что Энрике его заменит после первых 45-ти минут.
Сделано это было для полноценного круга почёта, дабы выразить дань уважения клубу, давшего ему путёвку в большую футбольную жизнь.

Поэтому Всё "лягушонок" сделал по человечески, а потому, правильно: для него это был прощальный матч с Монако, а его желание посидеть на трибунах некогда родного стадиона, в обществе болельщиков и матери, - есть жест духовного родства и единения.

Красивый поступок, который априори не может быть предметом критики. Почему ты так далёк от таких простых истин, непонятно.
Baggio R.
Baggio R. ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:54, ред.
Да пусть седеет на трибунах)
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 11:09
Чужой пример заразителен.. Морган ждёт на интервью.. А-ха-ха-ха.. 🎤
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:38
Мбаппе не в первый раз ясно дает понять, что для него ПСЖ. После такого Париж должен его наказать, а болельщики должны освистать. Если он так относится к ПСЖ, что будет в Реале?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:36, ред.
«Нам придётся играть без Мбаппе».
Луис Энрике

«Нам придётся сидеть без Мбаппе».
Лавка ПСЖ
Elliada_
Elliada_ ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 10:35
Какому народу? Мбаппе к маме побежал (женщина в очках).
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:31
правильно, надо быть ближе к народу
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:23
Очень некрасиво со стороны Мбаппе...пока ты в команде, оставайся частью этой команды!!! То, что летом ты покинешь Париж, не означает, что сейчас ты должен выделяться или отдаляться от партнеров! Считаю, это было неуважительно по отношению к остальным игрокам!!! И вообще, не обязан ли игрок сидеть на скамейке запасных?! Разве можно идти и седеть на трибунах?!
shur
shur
вчера в 10:14
...хитрый ход, единство с семьей, с народом...ничего личного, бизнес!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 