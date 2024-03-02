Мбаппе после замены пошёл сидеть на трибуны, а не на скамейку запасных

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вчера, 10:05

Нападающий ПСЖ был заменён в перерыве матча 24-го тура Лиги 1 против «Монако» (0:0).

После замены форвард отправился сидеть на трибуны, где находилось его окружение, а не на скамейку запасных парижан вместе со своими партнёрами по команде.