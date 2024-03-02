Мбаппе после замены пошёл сидеть на трибуны, а не на скамейку запасных

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе был заменён в перерыве матча 24-го тура Лиги 1 против «Монако» (0:0).
После замены форвард отправился сидеть на трибуны, где находилось его окружение, а не на скамейку запасных парижан вместе со своими партнёрами по команде.
Сделано это было для полноценного круга почёта, дабы выразить дань уважения клубу, давшего ему путёвку в большую футбольную жизнь.
Поэтому Всё "лягушонок" сделал по человечески, а потому, правильно: для него это был прощальный матч с Монако, а его желание посидеть на трибунах некогда родного стадиона, в обществе болельщиков и матери, - есть жест духовного родства и единения.
Красивый поступок, который априори не может быть предметом критики. Почему ты так далёк от таких простых истин, непонятно.
Сделано это было для полноценного круга почёта, дабы выразить дань уважения клубу, давшего ему путёвку в большую футбольную жизнь.
Поэтому Всё "лягушонок" сделал по человечески, а потому, правильно: для него это был прощальный матч с Монако, а его желание посидеть на трибунах некогда родного стадиона, в обществе болельщиков и матери, - есть жест духовного родства и единения.
Красивый поступок, который априори не может быть предметом критики. Почему ты так далёк от таких простых истин, непонятно.