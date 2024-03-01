Промес не находится под стражей в ОАЭ

По информации источника, в данный момент нападающий «Спартака» Квинси Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ. Однако о возвращении игрока в Россию пока говорить преждевременно.
Полиция Дубая накануне задержала форварда при прохождении пограничного контроля в аэропорту, футболиста доставили в полицейский участок.
1 марта «Спартак» сделал заявление, в котором сообщил о том, что Промес не сыграет в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
Сейчас скидываются...ему на бизнес-класс...до Москвы...
Сейчас скидываются...ему на бизнес-класс...до Москвы...