Промес не находится под стражей в ОАЭ

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вчера, 20:29

По информации источника, в данный момент нападающий «Спартака» не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ . Однако о возвращении игрока в Россию пока говорить преждевременно.

Полиция Дубая накануне задержала форварда при прохождении пограничного контроля в аэропорту, футболиста доставили в полицейский участок.