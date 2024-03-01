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Промес не находится под стражей в ОАЭ

вчера, 20:29

По информации источника, в данный момент нападающий «Спартака» Квинси Промес не находится под стражей правоохранительных органов ОАЭ. Однако о возвращении игрока в Россию пока говорить преждевременно.

Полиция Дубая накануне задержала форварда при прохождении пограничного контроля в аэропорту, футболиста доставили в полицейский участок.

1 марта «Спартак» сделал заявление, в котором сообщил о том, что Промес не сыграет в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
от 1 месяца до 3 лет вроде бы - нормальное такое у них наказание
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:49
Верю. Так и вижу Промеса, расхаживающего по улицам Дубая, напевающего "А нам всё равно".
Futurista
Futurista ответ Giovanny (раскрыть)
вчера в 23:24
ABir
ABir
вчера в 22:50
Похождения Промеса в Эмиратах обсуждают больше, чем переход Мбаппе в Реал. Вот , что значит быть игроком Спартака. А вообще очень жаль, что Промес не сыграет с Зенитом.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:32
Куинси ещё поднимет трофей в этом году
Giovanny
Giovanny
вчера в 21:33
Странно, уголовники обычно сидят в тюрьме.
Интерес
Интерес ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 21:24
Ну вот,наконец на Планете Земля нашли оазис демократии и законности!!!
Hertha Berlin
Hertha Berlin
вчера в 21:24
Может ещё всё обойдется для Промеса.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:13
Есть одна маленькая проблема, ОАЭ это не Россия и не Украина, где за деньги порешаешь любой вопрос с судами и полицией, там деньги не помогут нагнуть закон, поэтому как спасать? да никак, ответит по всей строгости, но не думаю, что там за оставление места ДТП сильно тяжкое наказание.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:08
Итог будет один, срок, если очень повезёт то условный,но это врятли!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:00, ред.
Представляю как долго извинялись полицейские узнав с кем имеют честь пообщаться...
Сейчас скидываются...ему на бизнес-класс...до Москвы...
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:58
Если речь об экстрадиции не идёт, то у Промеса ещё есть шансы вернуться в Россию и доиграть за "Спартак" этот сезон.
lotsman
lotsman
вчера в 20:52
Это он специально устроил аварию и смылся, зная что его задержат на контроле, в аэропорту, чтобы не ехать на матч с Зенитом. И теперь он отсиживается в Эмиратах.)
drug01
drug01
вчера в 20:35
Надо спасать его срочно! Иначе с каждым днём сделать это будет всё труднее!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:35
Слишком большая потеря для Спартака, могли бы проиграть минимально, а так придется опозориться.
Гость
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