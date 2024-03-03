Судья дал финальный свисток за несколько мгновений до гола «Реала»

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вчера, 09:35

Матч 27-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» (2:2) завершился скандалом.

Судья встречи дал финальный свисток, не дождавшись завершения атаки мадридской команды. Рефери просигнализировал об окончании встречи, и буквально сразу после этого отправил мяч в ворота.

Решение арбитра вызвало негодование игроков мадридской команды.