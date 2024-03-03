Судья дал финальный свисток за несколько мгновений до гола «Реала»

Матч 27-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» (2:2) завершился скандалом.
Судья встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток, не дождавшись завершения атаки мадридской команды. Рефери просигнализировал об окончании встречи, и буквально сразу после этого Джуд Беллингем отправил мяч в ворота.
Решение арбитра вызвало негодование игроков мадридской команды.
Вчера Карасёв отлично отсудил в Питере, где надо давал бороться, где сразу жёстко наказывал. Помощники тоже красавцы пресекали все возможные стычки. Все решения были последовательны и у игроков даже повода не было выразить какое то недовольство.
Да не всё всегда гладко, но у нас хорошие судьи, а ошибки бывают у всех.
Просто хотел поддержать наших судей, особенно перед теми кто восхищаются профессионализмом таких судей из Испании и других чемпионатов.
Вчера Карасёв отлично отсудил в Питере, где надо давал бороться, где сразу жёстко наказывал. Помощники тоже красавцы пресекали все возможные стычки. Все решения были последовательны и у игроков даже повода не было выразить какое то недовольство.
Да не всё всегда гладко, но у нас хорошие судьи, а ошибки бывают у всех.
Просто хотел поддержать наших судей, особенно перед теми кто восхищаются профессионализмом таких судей из Испании и других чемпионатов.
Пусть в фифа на денди тогда играют
Пусть в фифа на денди тогда играют
Вообще-то этот судья уже исполнял то же самое два года назад там же на Месталье, когда "Валенсия" выиграла 4-1 с тремя пенальти, из которых один был обычной борьбой, плюс гол "с игры" был забит после жёсткого фола на Асенсио, но судья "отказался" смотреть повтор. То есть два гола там было левейших. И после этого Тебас снова его ставит именно на этот матч.
Вообще-то этот судья уже исполнял то же самое два года назад там же на Месталье, когда "Валенсия" выиграла 4-1 с тремя пенальти, из которых один был обычной борьбой, плюс гол "с игры" был забит после жёсткого фола на Асенсио, но судья "отказался" смотреть повтор. То есть два гола там было левейших. И после этого Тебас снова его ставит именно на этот матч.