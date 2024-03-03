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Судья дал финальный свисток за несколько мгновений до гола «Реала»

вчера, 09:35
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Матч 27-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» (2:2) завершился скандалом.

Судья встречи Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток, не дождавшись завершения атаки мадридской команды. Рефери просигнализировал об окончании встречи, и буквально сразу после этого Джуд Беллингем отправил мяч в ворота.

Решение арбитра вызвало негодование игроков мадридской команды.

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:44
До каких подобных? К примеру, в этом сезоне Рома проигрывала до 92й минуты 0-1 и по итогу вырвала победу. Так где далеко?
Рому тоже часто заслуживали. Взять хотя бы ответный матч 1/2 ЛЧ с Ливерпулем. Напомнить как Скомина эпично вытащил ливер в финал? А как Севилью Тейлор в прошлом году тащил в финале?
В Сериале отдельная тема. Самая дичь была, когда Рома проиграла Брешии 1-2. Представь ситуацию - атакующий игрок находится в офсайде, защитник за пределами штрафной чисто отбирает у него мяч, но судья ставит пенку и показывает прямую КК защитнику. И в том же матчи не замечает несколько раз игру рукой в штрафной. Была такая дичь у Реала?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:42, ред.
Должен был догадаться. В финале ЧМ. Вы сами в это верите ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:23
Какое отношение к Справедливости имеет то, что тогда было или не было ? ))
Я тебя за язык не тянул.
И потом - надо быть 56ом, чтоб не догадаться кто выше: английский вратарь с вытянутыми вверх руками или Марадона - метр с кепкой!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:19
Разве Марадона виноват, что арбитры проворонили этот момент ? Тогда не было мониторов, просмотров по два-три раза, да ещё с разных ракурсов, поэтому заметить игру рукой было проблематично. Да ещё в динамике. Или вы предлагаете, чтобы он САМ в тот момент заявил, что играл рукой ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:53, ред.
А!!! Ты за справедливость ?! ))
Ну тогда Марадона ( с его Рукой Бога) - не чемпион мира. Ты как..., согласен ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:28
Справедливость - важнее красоты камбэка.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:16
Безбородов сегодня столько пропустил нарушений в матче Пари-Факел просто диву даёшься со зрением у него наверное проблемы судеек много, а хороших мало
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 15:56, ред.
Оно лучше до тебя дойдёт тогда, когда Рома будет в этой же - Реаловской шкуре.
Единственная проблема - ждать придётся долго: Роме до подобных камбэков далеко.
Elliada_
Elliada_
вчера в 15:43
Сколько раз в пользу Реала арбитры судили и вдруг однажды против и сразу волна негодования. Не удивлюсь, если специально свистнул с подачи Переса, чтобы на фоне скандала плюшки себе выбить, как Америка с 11 сентября.
УЕСКА
УЕСКА ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:23
В Испании всегда так судили. Это тебе не АПЛ, где судьи дают бороться. В Ла лиге всегда было много остановок, свистков, симуляций и карточек, а с введением ВАРа логично, что их стало еще больше. Тем не менее сколько добавлять времени к матчу решает судья. И он дал 7 минут, а свистнул об окончании игры на 98:40, так что косяков нет с его стороны.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 15:14
В Примере судьи не лучше наших. Так же косячат!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:08, ред.
Ты мне испанцев в пример не приводи.
Этот сброд изуродовал Ла Лигу до неузнаваемости.
Возьми чистое игровое время любого матча Ла Лиги и зарыдай: практически все игры - это мини фрагменты, сопровождаемые беспрерывными свистками, падениями, жестикуляциями и разборками. Динамика игры в Испании напрочь уничтожена.
УЕСКА
УЕСКА ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:03
Не вижу никакого беспредела. Мало кто соблюдает эти рекомендации. Если часто футбол смотришь, то наверняка много раз видел, как судьи прерывали финальным свистком опасные атаки, контратаки или подачу угловых. Просто обычно они не завершаются голом, поэтому такого резонанса нет.

Кстати, вот как прокомментировали этот эпизод бывшие судьи:
Альфонсо Перес Бурруль: "Судья правильно дал свисток об окончании игры. Браим получает мяч и делает навес, который в этом эпизоде становится уже вторым. И в этот момент судья правильно дает свисток".

Итурральде Гонсалес: "Если ты добавил минуту, то не должен позволять разыграть угловой. Если уж позволил, то должен дать либо вынести мяч, либо пробить по воротам. Вратарь «Валенсии» выбивает мяч, и тот выходит за пределы штрафной. В этот момент следует остановить игру".
SonicStar
SonicStar ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:02
Четкие рекомендации? А с каких пор рекомендация стала обязательной к исполнению? Было добавлено 7 минут, судья свистнул, когда прошло почти 9. И так дал лишнее время
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
"А если атака будет продолжаться две минуты"

Юрий. Ряд вопросов к тебе...
А ты зачем из арбитра-идиота лепишь примерную домработницу с наручным будильником ? И к чему вообще твоё "если"? Ты сам эпизод смотрел вообще, аль просто так пишешь ?
Никакая атака 2 и более минуты никогда не шла и не будет идти. То о чём ты говоришь - не атака, а позиционное нападение. Поэтому Хрен с редькой не путай.

P.S. Рекомендации УЕФА, которые влияют на результат для Мансано не указ ?! Ну тогда пусть он идёт тюльпанами или зубной пастой торговать, а не матчи судить! Счёт был не 0 : 4, а 2 : 2 , где борьба за очки ОЧЕВИДНА, равно как была очевидна завершающая фаза атаки. Именно в этом контексте и прописаны рекомендации, позволяющие матчи превращать в зрелище, а не рутину.

PP.SS. Мансано прав у тебя ? А в результате что ? А в результате в людской памяти останется не красота камбэка РМ, а ушат нечистот и тупое выяснялово после финального свистка. Тебе именно Такой футбол нужен ? Если да, тогда дальше умолкаю...
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 14:44
Опять виновата Барселона и далее Месси
balalay
balalay
вчера в 14:34, ред.
это какой то... позор?
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 13:44
Да уж, и даже то, что невозможно однажды тоже может быть))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 13:24, ред.
"Только судья решает когда дать свисток и он не обязан ждать пока Реал забьет гол. "

Эдак можно довести всё до абсурда. Твоими же словами справедливо и следующее: назначается пеналь в ворота соперника, бьющий разбегается для удара по мячу, а в этот момент рефери свистит и завершает матч. И чё ? Арбитр прав ? Нифига подобного.

Есть чёткие рекомендации УЕФА, в которых оговорено, что развитие атаки у штрафной, либо потенциальный момент на гол, будь то штрафной, угловой, пеналь, свободный... должен быть завершён несмотря на формальное окончание игрового времени, а уж после того, как оборона соперника отбилась (вынесла мяч или перехватила его) должен быть свисток, чего мы и не наблюдали.
Тут Мансано облажался по полной - даже двойного толкования его действиям нет и быть не может. Он спровоцировал разборку, нараздавал карточек, поудалял ключевых игроков РМ.

P.S. И да. Не надо в этом беспределе акцент делать на команду, в данном случае Реал Мадрид. Завтра жертвой такого дурака может оказаться как "твоя" Барселона, так и "мой" ПСЖ.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:12
Судья на 100% прав в этом эпизоде и к нему не может быть претензий. Он дал подать Реалу угловой (а некоторые судьи даже этого не разрешают, я видел матчи, когда мяч выходил на угловой и судья сразу после этого давал финальный свисток), Реал не забил, вратарь выбил мяч, время вышло. Только судья решает когда дать свисток и он не обязан ждать пока Реал забьет гол. Что мешало им забивать 90 минут? Игроки сами виноваты и нечего на судью пенять! По правилам игра идет от свистка и до свистка арбитра, а после свистка Реал может хоть 10 голов забивать, в зачет они не пойдут. У игроков есть 90 минут матча, а сколько минут добавить решает судья, а не футболисты. Молодец Хесус Хиль Мансано, отсудил матч четко и не поддался на давление со стороны Реала.
Палыч82
Палыч82
вчера в 13:06
Судья отомстил за Обиору))
Sкрудж
Sкрудж ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 13:02
Эпизод закончен когда вратарь вынес мяч . Атака продолжилась , а эпизод закончен.
краевой
краевой ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 13:01
Плюс в конце первого тайма он тоже самое сделал, когда Валенсия была в штрафной Реала и вроде мяч в руку Карвахалю попал, но судья просвистел на перерыв. Во всяком случае судья последователен.
Sкрудж
Sкрудж ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:52
Судья начудил , надо было свистеть на 3 секунды раньше и не было бы никаких вопросов . Он уже поднёс свисток ко рту и убрал . Эпизод закончен на том моменте когда вратарь выбил мяч после углового . Я говорю про эпизод , эпизод закончен , а атака не закончена . Чувствуете разницу между эпизодом и атакой ?
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 12:28, ред.
Болельщики футбола, особенно Реала!

Судья добавил 7 минут, а подача с фланга была на 98:40 минуте - это 1:40 больше. Единственный вопрос, который я могу задать судье: какого черта он не свистнул, скажем, на 97:30 -ой минуте или, скажем, на 98-ой минуте? Это во-первых. Ну 97:30 минута это сарказм...

Во вторых, первый гол Реала это не была заслугой интеллектуалного футбола. Четвертый номер «Валенсии» должен был подстраховать своего партнера, который не смог остановить мяч. Но он пошёл не в том направлении, этот пас вообще не должен был быть результативной передачей. Профессионал так не играет, это говорит о его уровне. Это не заслуга Реала. Первый тайм должен был закончится со счетом 2:0.

Просто признайтесь, что Реал Мадрид плохо играл, и наезжать на арбитра из-за того что он добавил 1:40 минут к семи добавленным - это как-то странно.
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:26
Хоселу единственный центрфорвард в Реале, но он возрастной. Купят или нет Холланда еще неизвестно, а Эндрику еще привыкнуть нужно будет к новым реалиям. А вот Дуро отлично бы подошел как центрфорвард и адаптирован и не токсик
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 12:25
Реал в последнее время больше болтает, нежели играет.. Вроде все уверенно пишут про чемпионство, но руками всё равно "машут".. Зачем?.. Идите тренируйтесь.. Может неуверенность какая?.. Это заметно.. Скоро в Мадрид придёт ещё один самоуверенный негр.. Что будете делать?.. Придётся Реалу нанимать психолога..
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:24
Это испанцы. У них своеобразная логика принятия решений. Ничего удивительного.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:23
9 минут добавил судья,он должен был не свистеть пока Реал гол забьет,ждать.Это же смешно и глупо.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:16, ред.
По всей Валенсии теперь продаются самые популярные сувениры....
"Хесус Хиль Мансано удаляющий Беллингема на 99-й минуте"

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