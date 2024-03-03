«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 18:27

«Динамо» переиграло «Локомотив» в 19-м туре РПЛ (2:1).

Битело вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте, на 58-й удвоил преимущество команды Денис Макаров. У гостей на 85-й отличился Рифат Жемалетдинов.

После поединка «бело-голубые» идут на 3-м месте (35 очков), «красно-зеленые» находятся на 5-й строчке (31 пункт).