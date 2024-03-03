«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче Премьер-Лиги

«Динамо» переиграло «Локомотив» в 19-м туре РПЛ (2:1).
Битело вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте, на 58-й удвоил преимущество команды Денис Макаров. У гостей на 85-й отличился Рифат Жемалетдинов.
После поединка «бело-голубые» идут на 3-м месте (35 очков), «красно-зеленые» находятся на 5-й строчке (31 пункт).
У нас позитивчик во многом связан с продолжающейся развиваться склонностью
к игре в креативный пас, до Лички этого не было, а личкин поиск баланса
оборона-атака этого не убил..)
В индивидуальном плане позитивчик связан с Карраскалем и, как ни удивительно, с Дасой.
Карраскаль сегодня акцентировано подтвердил, на что он в принципе способен.
Рискнул впереться в штрафную соперника на дриблинге, обыграл трёх защей
и уже от лицевой выложил мяч на блюдечке бразильцу.
Это Карраскаля гол, конечно, Битело оставалось только ногу подставить..
А Даса едва ли не впервые за время официальных выступлений за Динамо
продемонстрировал, что у него есть глаза))
Несколько хороших проникающих передач, и некоторые надежды на него
прям ожили)
Приятно удивила работа в обороне.
Спокойно, уверенно; точно читая игру; без тупого отбоя.
Один всё же пропустили, но ведь и соперник не пальцем делан, да и удар
Жемалетдинова был дюже хорош.
Из недостатков (правда, слава богу, локальных)-
- плохой в целом матч провёл Битело. Порол непривычно много, просто
не его день был, видимо.
- продолжал сильно удручать Денька Макаров, но ведь забил же.
Гол, правда, Тюка ему сделал, но всё-таки, Макар мог и запороть))
- пару косячных решений при вводе мяча допустил Лещук.
Пас из вратарской в свою опорку в борьбу- это что за жуть?
Показалось даже, что он сильно волнуется, не надо бы ничего этого..
А у Локо есть проблемы посерьёзнее..
Наседал он моментами напористо и активно, но ему категорически мешали многочисленные ошибки в передачах и заметный недостаток осмысленности
в попытках конструктивных действий.
В общем, мы были лучше и заслуженно победили.
С чем и поздравляю сораДников)
У нас позитивчик во многом связан с продолжающейся развиваться склонностью
к игре в креативный пас, до Лички этого не было, а личкин поиск баланса
оборона-атака этого не убил..)
В индивидуальном плане позитивчик связан с Карраскалем и, как ни удивительно, с Дасой.
Карраскаль сегодня акцентировано подтвердил, на что он в принципе способен.
Рискнул впереться в штрафную соперника на дриблинге, обыграл трёх защей
и уже от лицевой выложил мяч на блюдечке бразильцу.
Это Карраскаля гол, конечно, Битело оставалось только ногу подставить..
А Даса едва ли не впервые за время официальных выступлений за Динамо
продемонстрировал, что у него есть глаза))
Несколько хороших проникающих передач, и некоторые надежды на него
прям ожили)
Приятно удивила работа в обороне.
Спокойно, уверенно; точно читая игру; без тупого отбоя.
Один всё же пропустили, но ведь и соперник не пальцем делан, да и удар
Жемалетдинова был дюже хорош.
Из недостатков (правда, слава богу, локальных)-
- плохой в целом матч провёл Битело. Порол непривычно много, просто
не его день был, видимо.
- продолжал сильно удручать Денька Макаров, но ведь забил же.
Гол, правда, Тюка ему сделал, но всё-таки, Макар мог и запороть))
- пару косячных решений при вводе мяча допустил Лещук.
Пас из вратарской в свою опорку в борьбу- это что за жуть?
Показалось даже, что он сильно волнуется, не надо бы ничего этого..
А у Локо есть проблемы посерьёзнее..
Наседал он моментами напористо и активно, но ему категорически мешали многочисленные ошибки в передачах и заметный недостаток осмысленности
в попытках конструктивных действий.
В общем, мы были лучше и заслуженно победили.
С чем и поздравляю сораДников)
Хотел, чтобы выиграло "Динамо". Не потому, что болею за эту команду, а потому, что конкуренция за лидерство усилилась.
Да, добавлю. Научиться бы всем нашим командам, в том числе и "Динамо", после забитых мячей не пытаться удерживать счёт, а продолжать наращивать преимущество, тогда бы ценЫ им не было. Забили сегодня два и...встали. Намотайте себе на ус, динамики (любовно). Почему любовно ? Потому что мы - одного поля ягоды.
Хотел, чтобы выиграло "Динамо". Не потому, что болею за эту команду, а потому, что конкуренция за лидерство усилилась.
Да, добавлю. Научиться бы всем нашим командам, в том числе и "Динамо", после забитых мячей не пытаться удерживать счёт, а продолжать наращивать преимущество, тогда бы ценЫ им не было. Забили сегодня два и...встали. Намотайте себе на ус, динамики (любовно). Почему любовно ? Потому что мы - одного поля ягоды.