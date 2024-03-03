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«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Динамо» переиграло «Локомотив» в 19-м туре РПЛ (2:1).

Битело вывел хозяев поля вперед на 12-й минуте, на 58-й удвоил преимущество команды Денис Макаров. У гостей на 85-й отличился Рифат Жемалетдинов.

После поединка «бело-голубые» идут на 3-м месте (35 очков), «красно-зеленые» находятся на 5-й строчке (31 пункт).

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:00
да жаль, хотелось что бы Локо победил
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 01:24
Уберите рукоблуда с поля и из команды вообще, вместе с гл.тренером. Убожество в исполнении Локо!
Динамо с победой! Весьма не дурно выглядели.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:31
Доброго Здоровья lotsman!
Попробую внести ясность, в русском языке выделяют три рода имен существительных:
Мужской (он) Существительные мужского рода в единственном числе именительном падеже имеют окончания -а, -я, и нулевое (папа, дядя, капитан, старпом, боцман, матрос, футбол, клуб).
Женский (она) Существительные женского рода в единственном числе именительном падеже имеют окончания —а, -я, и нулевое (мама, няня, команда, дочь, слава, гордыня).
Средний (оно) Существительные среднего рода в единственном числе именительном падеже имеют окончания -о, -е (болото, золото, солнце, печенье, Динамо).
В нашем случае, когда в разговоре употребляется только слово Динамо, то правильно говорить "оно", а когда употребляется словосочетание футбольный клуб Динамо, то главное слово клуб(м. р.), а Динамо зависимое и в данном случае "он"
Чтобы определить род существительных оканчивающихся на мягкий знак по окончанию существительные женского и мужского рода, нужно подставить для проверки местоимения "она моя" или "он мой". Конь - он мой(м. р.) Лошадь - она моя (ж. р.)
Но есть исключения, существительные общего рода, в зависимости от контекста, например "неряха", как девушка, так и парень, или "зазнайка - победитель КП))) можно применить и девушке, равно как и "невежа", коих на soccere предостаточно. В общем как-то так. Болейте за своих, а не против чужих!

р.s. Болельщиков Динамо с победой в сегодняшнем матче над Локомотивом!
Dinamo
Dinamo ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:07
Существительное, неодушевлённое, средний род, несклоняемое (тип склонения 0 по классификации А. А. Зализняка). Корень: -динамо-

Давай сделаем так, что на этом ты закончишь?
lotsman
lotsman
вчера в 22:04
Аптека (она) провела акцию................. Айболит (он) провёл акцию
"Динамо" (он) и вдруг, обыграло
К примеру - «Атлетико» выиграл у «Бетиса» в 27-м туре Ла Лиги (2:1). Никогда не скажут, что Атлетико выигралО
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:57
Пусть читает. Он же не за рулём.
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:40
Да, Солнце, это звезда, но имя звезды, с древнего языка жителей Земли, обозначает светить, светило (оно).
Dinamo
Dinamo ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:32
Ты не понимаешь о чём я говорю или прикидываешься? Я тебе простейшие правила русского языка объясняю, а ты мне этимологию рассказываешь.

Допустим, аптека "Айболит" провела акцию в твоём городе (раздали бесплатные витаминки) и делает рекламу этого события в соцсети.
Либо:
"Айболит провёл акцию по раздаче..."
Либо
"Аптека "Айболит" провела акцию по раздаче..."

Давай, это будет крайний раз, когда в новостях про Динамо ты задаёшь этот нелепый вопрос?
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:26
Ты не прав. Солнце это звезда. Значит она.
lotsman
lotsman ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 21:20
Имя звезды Солнце. Солнце - славянское слово происходит от индоевропейского, светить, светило (оно)
Динамо - спортивный клуб (он). Само слово, динамо - динамо-машина (она), генератор постоянного тока (он) олицетворение постоянного движения к победе, поэтому и назвали так спортивный клуб.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:09
Я не за рулям был, а на пассажирском сиденье. Но сигнал ТВ в машине был отличный. Билайн ТВ - не для рекламы, а по факту.
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:06
Хоршо, что ГИБДД комментарии наши не читает.
Dinamo
Dinamo ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:06
Вот смотрите, один раз показываю :)

Солнце - это название звезды.
Допустим: звезда по имени Солнце существовалА более 5 миллиардов лет.
А вот:
Солнце светилО очень ярко.

Так же как и Динамо, которое обыграло.
А вот футбольный клуб Динамо обыграл.
Сп62
Сп62
вчера в 21:04, ред.
Локомотив в первом тайме играл в нападении практически без краев. Атаки пытались вести через Дзюбу, а он сегодня был никакой. Во втором тайме после замен игра у Локо стала поинтереснее, но этого оказалось недостаточно, чтобы спасти матч. Динамо на протяжении всего игрового времени было сильнее и закономерно победило. Финальная часть турнира становится интригующей, скучать не прийдётся.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:02
Условия были вполне санитарные и комфортные, но на ходу при покачивании машины пальцы не всегда попадают на нужные буквы.
lotsman
lotsman ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 20:53
Солнце, из толкового словаря - небесное светило (оно), раскалённое тело (оно). А Динамо почему ОНО?
Gotlib
Gotlib ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:46
Также, как и Солнце - оно. Что здесь удивительного?
lotsman
lotsman
вчера в 20:40
Динамо обыгралО.................. А Динамо что, ОНО? Меня всё время это удивляет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:33
Вот что делает животворящая любовь к футболу. В машине, на коленке, в антисанитарных условиях...
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:30
С почином фк ДИНАМО г Москва!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:20
Еду в машине и набираю на тел. Сейчас буду дома и исправлю. Спасибо. Еду пассажиром
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:20
Всё хорошее сказали. повторюсь лишь - милицыонэры заслужили победу...
Но Локо временами тоже ничего! Но! Заберите у защитников главного депо косы (не девичьи, а те, что траву косят...)
Грубияны, как кассирши, под утро, в ж.д. кассах прошлого века))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:17
А у Динамо есть игра.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:37
Анатолий, вы ли это писАли ? Слишком много разного рода ошибок. На вас непохоже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:32, ред.
По первому туру Динамо единственный реальный кандидат на чемпионство. У Зенита и Спартака слишком много проблем, правда разного характера, но много. Краснодар пока не может выжать максимум в трудных играх как с Рубином
А у них таких игр еще много. По моему чемпионом станет кто то из пары Краснодар или Динамо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:26
Ну хоть здесь позабивали немного!)) Динамиков с победой! Всего 2 очка до Зениту и 4 до первого места))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:17, ред.
Победа по счёту (?) Забили два, пропустили один, значит, всё справедливо. Игра рваная, но интересная. Всё больше раздражает Галактионов. После окончания матча харкнул на глазах болельщиков на стадионе и миллионов телезрителей. Не первый раз.
Хотел, чтобы выиграло "Динамо". Не потому, что болею за эту команду, а потому, что конкуренция за лидерство усилилась.
Да, добавлю. Научиться бы всем нашим командам, в том числе и "Динамо", после забитых мячей не пытаться удерживать счёт, а продолжать наращивать преимущество, тогда бы ценЫ им не было. Забили сегодня два и...встали. Намотайте себе на ус, динамики (любовно). Почему любовно ? Потому что мы - одного поля ягоды.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:16
С победой Динамо Москва и всех болельщиков! Мусора погоняли паровозик...
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:06
Ну, что ж, с победой динамовцы!
Толковый у вас тренер, в прогрессе команды большая его заслуга.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 19:05
Динамо с победой!!!!
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