Лэмпард хочет вернуться к тренерской работе

Бывший наставник «Челси» сообщил о желании вернуться к тренерской работе.

Специалист по окончании прошлого сезона покинул лондонский клуб, в котором был исполняющим обязанности главного тренера.

Мне нравится быть с семьёй, я хочу вернуться в какой-то момент. Надеюсь, появится что-то, что покажется мне правильным, я очень хочу снова приступить к работе, но, повторяю, я наслаждаюсь [семейной жизнью].

Это напряжённая работа, поэтому, когда ты свободен от неё, приятно ценить возможность быть рядом со всеми моими детьми, особенно с маленькими, и проводить с ними больше времени.

Не отталкивает ли меня тренерская работа? Нет, совсем нет. Я люблю эту работу, понимаю её трудности в наши дни, как мы часто это видим.

Мне нравились все клубы, с которыми я работал, и все они были сложными, очевидно, по разным причинам. Мне нравится работать с игроками, улучшать их, улучшать команды, так что посмотрим, что из этого выйдет.