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Лэмпард хочет вернуться к тренерской работе

вчера, 17:31

Бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил о желании вернуться к тренерской работе.

Специалист по окончании прошлого сезона покинул лондонский клуб, в котором был исполняющим обязанности главного тренера.

Мне нравится быть с семьёй, я хочу вернуться в какой-то момент. Надеюсь, появится что-то, что покажется мне правильным, я очень хочу снова приступить к работе, но, повторяю, я наслаждаюсь [семейной жизнью].

Это напряжённая работа, поэтому, когда ты свободен от неё, приятно ценить возможность быть рядом со всеми моими детьми, особенно с маленькими, и проводить с ними больше времени.

Не отталкивает ли меня тренерская работа? Нет, совсем нет. Я люблю эту работу, понимаю её трудности в наши дни, как мы часто это видим.

Мне нравились все клубы, с которыми я работал, и все они были сложными, очевидно, по разным причинам. Мне нравится работать с игроками, улучшать их, улучшать команды, так что посмотрим, что из этого выйдет.

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Все комментарии
py2q8wn94kb8
py2q8wn94kb8
вчера в 19:47
С Лиги 2 надо начинать, и смотреть что получается.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:56
Ну какой из него тренер...
112910415
112910415
вчера в 18:33
большой клуб не доверят, скорее всего
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:58
Надо начинать с Чемпионошипа
7krb4zbf8aqq
7krb4zbf8aqq
вчера в 17:53
У Фрэнка не получилась с первого раза, надеюсь получится теперь
va2czew78wa9
va2czew78wa9
вчера в 17:36
Болельщик Оренбурга начал заряжать свои 20 акк. вариациями точных счетов...))), но не понимает что в конце месяца ситуация изменится и это не поможет в итоге. Желаю труда.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 17:33
Лэмпарду стоит возглавить команду из Лиги 1.
Гость
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