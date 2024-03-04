Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

1709534047

вчера, 09:34

Форвард московского «Спартака» находится под домашним арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на издание NRC.

Отмечается, что прокуратура Нидерландов по‑прежнему ведёт переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции футболиста, но подтверждение официального запроса не поступало.

Информация о задержании Промеса появилась 29 февраля в телеграм-канале Baza. 1 марта журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что причиной задержания является то, что нападающий попал в аварию на территории страны и покинул место ДТП . По законам ОАЭ , Промесу может грозить тюремный срок от одного месяца до четырёх лет, а также денежный штраф в размере 5 тысяч евро.

В феврале суд Амстердама признал голландца виновным в деле по обвинению в контрабанде наркотиков и приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Адвокат Квинси подал апелляцию на решение суда.

В июне 2023 года спортсмену дали 18 месяцев тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата в 2020-м. Апелляция Промеса не была удовлетворена.