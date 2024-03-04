Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на издание NRC.
Отмечается, что прокуратура Нидерландов по‑прежнему ведёт переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции футболиста, но подтверждение официального запроса не поступало.
Информация о задержании Промеса появилась 29 февраля в телеграм-канале Baza. 1 марта журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что причиной задержания является то, что нападающий попал в аварию на территории страны и покинул место ДТП. По законам ОАЭ, Промесу может грозить тюремный срок от одного месяца до четырёх лет, а также денежный штраф в размере 5 тысяч евро.
В феврале суд Амстердама признал голландца виновным в деле по обвинению в контрабанде наркотиков и приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Адвокат Квинси подал апелляцию на решение суда.
В июне 2023 года спортсмену дали 18 месяцев тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата в 2020-м. Апелляция Промеса не была удовлетворена.
Незамутнённая совесть и сознание.
Недо-босс мафии, которого даже не смутило, что он вляпался в дело с двумя трупами и полутора тоннами кокаина (которые привели ещё к десяткам трупов как минимум). Который после этого ещё почикал брата ножичком, будучи уже на прослушке.
И после этого, когда судьба даёт ему шанс избежать наказания, он совершает очередное преступление в ОАЭ, где, вероятно, получит теперь срок, достаточный для того, чтобы прошла аппеляция и его оттуда выдали прямо в Нидерланды.
Мне кажется, такого и тюрьма не исправит - отсидит свои 6.5 лет в относительно комфортных условиях, пописывая треки про то, что белые люди не сломают ниггу, ну а дальше ему прямая дорога опять в преступный мир будет.
Незамутнённая совесть и сознание.
Недо-босс мафии, которого даже не смутило, что он вляпался в дело с двумя трупами и полутора тоннами кокаина (которые привели ещё к десяткам трупов как минимум). Который после этого ещё почикал брата ножичком, будучи уже на прослушке.
И после этого, когда судьба даёт ему шанс избежать наказания, он совершает очередное преступление в ОАЭ, где, вероятно, получит теперь срок, достаточный для того, чтобы прошла аппеляция и его оттуда выдали прямо в Нидерланды.
Мне кажется, такого и тюрьма не исправит - отсидит свои 6.5 лет в относительно комфортных условиях, пописывая треки про то, что белые люди не сломают ниггу, ну а дальше ему прямая дорога опять в преступный мир будет.
Кста, сегодня или завтра день суда, если не перенесётся...
Кста, сегодня или завтра день суда, если не перенесётся...