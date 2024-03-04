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Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

вчера, 09:34

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на издание NRC.

Отмечается, что прокуратура Нидерландов по‑прежнему ведёт переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции футболиста, но подтверждение официального запроса не поступало.

Информация о задержании Промеса появилась 29 февраля в телеграм-канале Baza. 1 марта журналист и инсайдер Иван Карпов сообщил, что причиной задержания является то, что нападающий попал в аварию на территории страны и покинул место ДТП. По законам ОАЭ, Промесу может грозить тюремный срок от одного месяца до четырёх лет, а также денежный штраф в размере 5 тысяч евро.

В феврале суд Амстердама признал голландца виновным в деле по обвинению в контрабанде наркотиков и приговорил его к 6 годам тюремного заключения. Адвокат Квинси подал апелляцию на решение суда.

В июне 2023 года спортсмену дали 18 месяцев тюрьмы по делу о нападении на двоюродного брата в 2020-м. Апелляция Промеса не была удовлетворена.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:46
Тут во первых речь не о Высоцком.
Но если уж зашла о нём речь, то ты сам же сказал, что он сам употреблял, а не занимался наркоторговлей как Промес.
Высоцкий губил свою жизнь, а Промес жизни других людей.
Для тебя это одно и тоже?
Для меня все те кто торгует наркотиками твари и мрази и я таких не считаю за людей и национальность, цвет кожи, вера и гражданство не имеет значения.
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:35
Да будет тебе известно, что Володя Высоцкий был наркоманом, и, наверное, ему приходилось бить "лица" своим обидчикам. Однако грубость в его адрес можно было услышать только от ангажированных лиц. Оскорблять людей через перегородку не солидно.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ LevaSamara (раскрыть)
вчера в 17:02
Промеса просто сам Спартак решил слить, а иначе зачем они его заграницу вывозили.
А версия про "подаить" явно не вяжется с ОАЭ.
LevaSamara
LevaSamara ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:59
А может подоить хотят просто и отпустить.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:59
За наркопадаль и гроша ломанного жалко.
Никто из здравых людей не будет за Промеса просить, его дом голландская тюрьма.
Поддерживать Промеса значит поддерживать наркоторговлю.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:53
Ну как же так, а кричал, что не под арестом.
Промес сам то понимает, что он уже в клоуна превратился.
Asper
Asper ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:55, ред.
Господи, да нахрена он полиции ОАЭ сдался, заняться им что ли нечем? Если голландцы настолько нерасторопны, что не могут вовремя бумажку прислать в страну, с которой у них есть соглашение о выдаче уголовников, то арабы будут за них работать по клиенту, к которому у них претензий нет, да..
Штрих этот Промес со свистящей флягой, на ровном месте устраивающий n-мо́менты, вот и всё объяснение
Сп62
Сп62
вчера в 13:31
Если б это были не ОАЭ, Лукойл откупился бы нефтью. А так, надо просить Шойгу, чтобы отгрузил пару СУшек.
True Story
True Story
вчера в 13:28
Как можно быть таким тупым? А, он же за Спартак играл, тогда вопросов нет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 12:40, ред.
Некоторым везде заговоры мерещатся)

И не то, чтобы их совсем не было. Но подозревать, что арабы, тем более нефтяные, которые вообще с презрением относятся к европейцам, можно было видеть это, когда они освистывали минуту молчания Бэккенбауэра, зачем-то будут подстраивать ДТП, чтобы выдать неизвестную им личность, повинную в неизвестном им преступлении в неизвестной им европейской стране)
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 12:38
Походу наркота в тачке была. Вот и смылся с места ДТП. Ох и Квинси! -) У него даже срок за то что в ГОЛЛАНДИИ наркотой занимался!
ballak144
ballak144 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:20
рука-лицо!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:10, ред.
Интересное совпадение, не правда ли ? Авария - задержание - домашний арест - ожидание ордера на экстрадицию. А если бы не было аварии, спокойно бы улетел со "Спартаком" ?... Что-то здесь не вяжется. Думаю, полиция ОАЭ была уже наслышана о "подвигах" - не Геракла, а Квинси, и не только наслышана, но и предупреждена, что в случае появления его в стране найти любой повод для задержания. И вот он представился; опять интересное совпадение, вам не кажется ? Не было ли ДТП специально подстроено... Кто-то скажет мне: " Не говори ерунды". Отвечу: " Такие подставы не регулярно, но происходят, в том числе и в нашей стране". Знаю из собственной практики.
Порой, чтобы задержать преступника, все средства хороши.
Кстати, Квинси действительно безголовый. Захотел посмотреть город, возьми такси и наслаждайся его панорамой со всеми удобствами. Если дело, конечно, в аварии, а не в чём-то другом. Правда,всё учесть невозможно...
lotsman
lotsman
вчера в 11:20
В голове его опилки, да да да................. По другому не скажешь о его действиях.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:06
Странный поступок, конечно.
5rkbcasp9zgy
5rkbcasp9zgy
вчера в 11:05, ред.
Скоро из-под домашнего ареста переведут на не домашний, а Спартак будет ждать сидельца.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:04
В синем небе солнышко лучики на землю шлет
А за стенами суда следователь дело шьёт
Кому - да, никому - нидерландцу одному
Интерес
Интерес
вчера в 10:53
На этом футболисте можно поставить крест и обсуждать только судьбу подданного королевства Нидерланды,находящегося в бегах.
ccjxmsqjjmf4
ccjxmsqjjmf4
вчера в 10:50
Игрок он хороший.... Но надо жить иначе! Пусть будет всё по закону!
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:35
Везде успел отметиться Квинси... Откупится и со Сноуденом затихарится...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:25
...Одним словом ду...р...а....К!
Пусть и хороший футболист.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:24
Сидит сейчас чувак и молится своему афроголландскому Богу: только бы не дали много, а то придётся из азиатской тюрьмы в европейскую переезжать. А в Тарасовке щас макароны, борщ наваристый. Зачем уезжал оттуда?

Кста, сегодня или завтра день суда, если не перенесётся...
j4adktdhyz9u
j4adktdhyz9u
вчера в 10:18
Прикольно так, наверное, в отеле с бассейном отдыхает.
Аксинья
Аксинья
вчера в 10:13
А я даже и не знал что у Промеса есть свой дом в Дубаях))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:05, ред.
Квинси, конечно, вертолёт.

Незамутнённая совесть и сознание.

Недо-босс мафии, которого даже не смутило, что он вляпался в дело с двумя трупами и полутора тоннами кокаина (которые привели ещё к десяткам трупов как минимум). Который после этого ещё почикал брата ножичком, будучи уже на прослушке.

И после этого, когда судьба даёт ему шанс избежать наказания, он совершает очередное преступление в ОАЭ, где, вероятно, получит теперь срок, достаточный для того, чтобы прошла аппеляция и его оттуда выдали прямо в Нидерланды.

Мне кажется, такого и тюрьма не исправит - отсидит свои 6.5 лет в относительно комфортных условиях, пописывая треки про то, что белые люди не сломают ниггу, ну а дальше ему прямая дорога опять в преступный мир будет.
vhq6ksnv8nh4
vhq6ksnv8nh4
вчера в 09:55
Не человек, а катастрофа!... он даже и там успел накосячить. Вообще ну попал ты в дтп, зачем убегать, если есть страховка. Нет ее, ну так ты же не бедный, может эту тачку купить вообще... очень глупо...потом всё равно найдут по камерам или по оставленному авто.... бегство - не выход....хотя, если в тачке труп или кило герыча, то убегать всё-таки стоило...:))))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:38
У нас бы уже осудили и отправили на зону,а там чтото тянут !
Гость
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