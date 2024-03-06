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Анчелотти грозит почти пять лет тюремного заключения за сокрытие налогов

сегодня, 12:52

Прокуратура провинции Мадрид запросила четыре года и девять месяцев тюремного заключения для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за то, что он обманул налоговые органы более чем на один миллион евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, во время своего первого пребывания на посту наставника «сливочных» (2013-2015).

Согласно обвинительному заключению, итальянец, несмотря на то, что для целей налогообложения он заявлял, что является резидентом Испании, и указывал свой адрес в Мадриде, в своих налоговых декларациях отразил только вознаграждение за личную работу, полученное от «Реала», и не указал доходы, связанные с использованием его имиджевых прав, которые он передал другим организациям. Прокуратура обвиняет его в двух преступлениях против налоговых органов.

У Анчелотти будет возможность подать апелляцию.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 15:10
У них с налогами все серьезно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 15:04
Капитан есть круче!
Щас он в ОАЭ после посещения ночного клуба оттягивается с пивком....)
Futurista
Futurista
сегодня в 14:59, ред.
Испанцы известные фантазёры в плане налогов...придумывают на ходу...резидент - не резидент...в 2014-ом рыбу заворачивали в налоговую декларацию...
League of Champions_83
League of Champions_83 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 14:55
Ты мощно ошибаешься
League of Champions_83
League of Champions_83
сегодня в 14:54
Карма настигает.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ ze28chvh2p7y (раскрыть)
сегодня в 14:54
Почему именно Спартак? Может, будет какой-нибудь условный Ротор или Амепр ы РПЛ возвращать. Или Аланию.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:23
Человек слаб. Всё, что произошло с Анчелотти и другими лицами, уклоняющимися от налогов, подтверждает эту истину.
ze28chvh2p7y
ze28chvh2p7y
сегодня в 14:10
Похоже сбежит он из Мадрида в Россию. Будет Спартак тренировать.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:56
В Испании коррупция на государственном уровне, там за подобные обвинения платят в казну и живут дальше спокойно и никакого тебе тюремного срока.
adekvat
adekvat
сегодня в 13:51
Пора команду собирать под Карло, пару игроков России есть, Дани Алвес капитаном будет.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:45, ред.
Папа Карло зажал 5 сольдо...и бумажную курточку....три курточки по версии налоговой)...
Какой то буратино настучал Карабасу Барабасу из налоговой...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:41, ред.
Начну с того, что отмечу проблемы с русским языком у автора новости. "Сокрытия налогов" как в заголовке написано не бывает, бывает "уклонение от уплаты налогов" А "сокрытие" бывает доходов. Теперь по существу. В мире уклонение от уплаты налогов (а не сокрытие налогов) весьма тяжкое преступление, наказание за которое неотвратимо. Несколько лет назад тогдашний Президент США Барак Обама бsл с визитом в Японии и его жена Мишель прочитала какую то лекцию в Университете Токио, получив за это 5 тысяч $. Эти деньги , из-за небольшой суммы не были задекларированы и за них не уплачен налог. В сущности копейки по меркам США. Тем не менее уголовное дело против !!!! жены Президента было возбуждено. Назначен был штраф, больше суммы заработка и условное наказание 2 месяца. Судя по всему у Анчелотти несколько больше 5 тыс $ скрыто, значит и наказание может быть побольше.
Интерес
Интерес
сегодня в 13:25
Да ладно!
Во-первых,в "Раском САду" такого не бывает,тем более-с сэрами,мистерами,пэрами,сеньорами и прочими уважаемыми людьми.
Во -вторых,если и бывает,то на их репутацию мало влияет,ибо "этим все занимаются",но не все попадаются.А если и попадаются,то чаще всего условка и отъём части незаконно добытых средств.
У РЕПУТАЦИИ ЗНАМЕНИТОСТИ С МИЛЛИОНАМИ НЕТ ЗНАКА +,или -!
balalay
balalay
сегодня в 13:23, ред.
да когда говорят что валотька зовет всех нечистых совестью отмывать налоги в рф - не обманывают, нечистая совесть - это основа создания россии
вопрос только в цене, судя по убегающим пяткам депарьде валотька сам берет немалую долю
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:16
Никто не хочет платить налоги. Возьмут на поруки и штраф заплатит...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 13:13
Папу, Переса, Ди Стефано и Месси в Испании трогать нельзя.. Это иконы..
wd53d85zwsf2
wd53d85zwsf2
сегодня в 13:09
Нипадеццки походу влип папа Карло
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 13:04
Эта юридическая стычка не только угрожает запятнать репутацию Анчелотти: он также освещает практику управления доходами и декларирования доходов в сфере международного футбола. По мере развития дела это может побудить к более внимательному изучению того, как клубы и их высокооплачиваемый персонал ориентируются в сложном ландшафте налоговых обязательств, что потенциально может повлиять на будущие правила и меры по соблюдению требований в спорте.

Футбольный мир наблюдает за ходом судебного разбирательства против Карло Анчелотти, затаив дыхание. Исход этого дела может иметь далеко идущие последствия не только для самого Анчелотти, но и для более широкой практики финансового менеджмента в футболе. Это служит суровым напоминанием о том, с каким пристальным вниманием сталкиваются общественные деятели в отношении своих финансовых дел и необходимости соблюдения налогового законодательства.
Вещий
Вещий
сегодня в 13:04
Если не ошибаюсь, Месси тоже уже 2 условных отсидел, Роналдо денег заплатил и почти все иностранцы так или иначе привлекаются испанцами за неуплату. У них законы такие , что там офшоры это преступления и уводить деньги нельзя. А в других странах это принято. Вот и попадают...хотя, думаю, что все они прекрасно знают, но если есть шанс уйти от налогов, стараються этим воспользоваться....

Ну а так что, шокирующая новости в день ЛЧ.... Добро пожаловать в Россию! Здесь ему ничто не угрожает, тем более банальное скрытие доходов. Промес не даст соврать....
drug01
drug01
сегодня в 13:04
Просто не верится? Неужели так всё на самом деле!!!!
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 13:00
Отвертеться своим толстым задам.
112910415
112910415
сегодня в 12:57
О ! Теперь тренер не так счастлив, как казалось ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:55
Как говорит главный герой из фильма Охота на пиранью: "Это нормально."
Гость
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