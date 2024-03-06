Прокуратура провинции Мадрид запросила четыре года и девять месяцев тюремного заключения для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти за то, что он обманул налоговые органы более чем на один миллион евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, во время своего первого пребывания на посту наставника «сливочных» (2013-2015).
Согласно обвинительному заключению, итальянец, несмотря на то, что для целей налогообложения он заявлял, что является резидентом Испании, и указывал свой адрес в Мадриде, в своих налоговых декларациях отразил только вознаграждение за личную работу, полученное от «Реала», и не указал доходы, связанные с использованием его имиджевых прав, которые он передал другим организациям. Прокуратура обвиняет его в двух преступлениях против налоговых органов.
У Анчелотти будет возможность подать апелляцию.
Ну а так что, шокирующая новости в день ЛЧ.... Добро пожаловать в Россию! Здесь ему ничто не угрожает, тем более банальное скрытие доходов. Промес не даст соврать....
Ну а так что, шокирующая новости в день ЛЧ.... Добро пожаловать в Россию! Здесь ему ничто не угрожает, тем более банальное скрытие доходов. Промес не даст соврать....
Футбольный мир наблюдает за ходом судебного разбирательства против Карло Анчелотти, затаив дыхание. Исход этого дела может иметь далеко идущие последствия не только для самого Анчелотти, но и для более широкой практики финансового менеджмента в футболе. Это служит суровым напоминанием о том, с каким пристальным вниманием сталкиваются общественные деятели в отношении своих финансовых дел и необходимости соблюдения налогового законодательства.
Футбольный мир наблюдает за ходом судебного разбирательства против Карло Анчелотти, затаив дыхание. Исход этого дела может иметь далеко идущие последствия не только для самого Анчелотти, но и для более широкой практики финансового менеджмента в футболе. Это служит суровым напоминанием о том, с каким пристальным вниманием сталкиваются общественные деятели в отношении своих финансовых дел и необходимости соблюдения налогового законодательства.