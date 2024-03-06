Анчелотти грозит почти пять лет тюремного заключения за сокрытие налогов

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сегодня, 12:52

Прокуратура провинции Мадрид запросила четыре года и девять месяцев тюремного заключения для главного тренера «Реала» за то, что он обманул налоговые органы более чем на один миллион евро в 2014 (386 361 евро) и 2015 (675 718 евро) годах, во время своего первого пребывания на посту наставника «сливочных» (2013-2015).

Согласно обвинительному заключению, итальянец, несмотря на то, что для целей налогообложения он заявлял, что является резидентом Испании, и указывал свой адрес в Мадриде, в своих налоговых декларациях отразил только вознаграждение за личную работу, полученное от «Реала», и не указал доходы, связанные с использованием его имиджевых прав, которые он передал другим организациям. Прокуратура обвиняет его в двух преступлениях против налоговых органов.

У Анчелотти будет возможность подать апелляцию.