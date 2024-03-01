Стала известна причина задержания Промеса в ОАЭ

Стала известна причина, по которой нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в ОАЭ.
Сообщается, что футболист, находясь на территории ОАЭ, попал в ДТП, после чего скрылся с места происшествия. Квинси задержали во время прохождения паспортного контроля.
Прокуратура Нидерландов запросила у ОАЭ выдачу Промеса.
Промес то-ли бизнес замутить в Нидерландах то-ли насилия а сегодня гонка рали дакар на ОАЭ.
Промес то-ли бизнес замутить в Нидерландах то-ли насилия а сегодня гонка рали дакар на ОАЭ.
Бесстрашный чудак
Неадекват
Беспредельщик
Бесстрашный чудак
Неадекват
Беспредельщик
Вдвоём мы сила,бро!
Вдвоём мы сила,бро!
И чтобы это ответственное лицо предупреждало футболистов - любителей быстрой езды, споров, пива...
А как объяснить поведение Промеса?))
И чтобы это ответственное лицо предупреждало футболистов - любителей быстрой езды, споров, пива...
А как объяснить поведение Промеса?))