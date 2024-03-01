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Стала известна причина задержания Промеса в ОАЭ

вчера, 14:51

Стала известна причина, по которой нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в ОАЭ.

Сообщается, что футболист, находясь на территории ОАЭ, попал в ДТП, после чего скрылся с места происшествия. Квинси задержали во время прохождения паспортного контроля.

Прокуратура Нидерландов запросила у ОАЭ выдачу Промеса.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
сегодня в 00:25
Ты это к чему?
pomor45
pomor45
вчера в 22:53
Великовозрастный баламут.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Palex (раскрыть)
вчера в 20:50, ред.
Ну то что он своего двоюродного брата (или какого там по очередности) порезал - всё нормально, всё по закону? )))
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:49
Это всё Луна в ретроградном Меркурии
Palex
Palex
вчера в 20:23
Рауфик ни в чем не виноват. А если серьёзно, то действительно, какой-то криминальный элемент, это Промес
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:18, ред.
Промес на сегодняшний день это актёр претендуюший на ОСКАР , Его не надо посадить в тюрьму. Без него футболный мир будет скучным.
Промес то-ли бизнес замутить в Нидерландах то-ли насилия а сегодня гонка рали дакар на ОАЭ.
vova505
vova505 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:15
Точно
vova505
vova505
вчера в 20:14
Пипец )))
Бесстрашный чудак
Неадекват
Беспредельщик
Аксинья
Аксинья ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:58
Промес рецидивист в законе))
shur
shur ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
...даже не знаю,что и сказать !7 " Ну здравствуй Аватар наоборот...!"
Вдвоём мы сила,бро!
adekvat
adekvat
вчера в 18:55
Дон Корлеоне отдыхает, на этом Промесе клейма ставить не где.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:51
Пора в штат ФК Спартак взять товарища который будет следить за погодой и природными аномалиями, например взрывах на Солнце влекущих за собою магнитные бури... Кроме этого актуальна и Луна, особенно "полнолуние"...)
И чтобы это ответственное лицо предупреждало футболистов - любителей быстрой езды, споров, пива...
А как объяснить поведение Промеса?))
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 18:34
Конец ему, карьеру закончил
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 18:25
Это миллер подстроил дтп чтобы промес не играл против зенита. Заговор
alexamit
alexamit
вчера в 18:06
Одни идиоты пишут про Промеса,другие комментируют,а третьи читают.Вот и весь мировой футбол...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:31
Он наверное разузнал, что в ОАЭ тюрьмы покомфортнее, чем Голландии. Посидит вначале у саудитов, заматереет и потом на родину...
Hauptman
Hauptman
вчера в 17:26
Зулуса так и тянет на преступление, пора в тюрьму, однозначно.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:11
Промес полностью невиновник 😂
Futurista
Futurista
вчера в 17:03
Автоподстава...нет?...не слышали)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:57
Уголовник и в Африке, и в Азии, и в Европе уголовник...
lotsman
lotsman
вчера в 16:42
Да он оказывается рецидивист универсал. Орудует ножом, транспортирует наркотики, бьёт машины..................... Интересно, на что он ещё способен?) Ну ладно Квинси, а о чём думали те, кто обратился в Госдуму по поводу помощи Промесу, на что получили ответ, что игрок не является гражданином России, поэтому власти страны ничего не могут сделать. Промесу в принципе было опасно лететь в ОАЭ, это огромный риск для него.
la-respect0
la-respect0
вчера в 16:41
Гениально).Тебя за наркоту садить собираются, а он походу ещё был бухой и под шустрым )).
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:21
Осталось размыть берега Невы Соболеву
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:20
Помахал Спартак ручкой Промесу !)
zu2d4ajuc5nj
zu2d4ajuc5nj
вчера в 16:16
Похоже он не исправим, надо сажать.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 16:06
Если так, то он вообще какой-то деградант. Сначала родственника пырнул, потом история с наркотой, теперь скрылся с места аварии. Таким действительно место только в тюрьме.
nubom
nubom
вчера в 15:57
Ну, вот и арабы себе отмазку придумали. Ждем гостей из Голландии...
memphis
memphis
вчера в 15:50
Спартак так и будет позориться? Он просто творит что хочет, а его покрывают. Прям ОПГ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:46
ДТП для него и не нарушение вовсе
valt134
valt134
вчера в 15:44
Человек-Авария(или Катастрофа). От таких нужно избавляться.
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