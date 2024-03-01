Стала известна причина задержания Промеса в ОАЭ

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вчера, 14:51

Стала известна причина, по которой нападающий «Спартака» был задержан в ОАЭ .

Сообщается, что футболист, находясь на территории ОАЭ , попал в ДТП , после чего скрылся с места происшествия. Квинси задержали во время прохождения паспортного контроля.