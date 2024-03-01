Промес по-прежнему находится в ОАЭ после задержания

Нападающий «Спартака» Квинси Промес за прошедшую ночь не покинул ОАЭ.
Сообщается, что в данный момент с игроком находятся два сотрудника клуба.
Ранее полиция задержала футболиста в аэропорту Дубая.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес за прошедшую ночь не покинул ОАЭ.
Сообщается, что в данный момент с игроком находятся два сотрудника клуба.
Ранее полиция задержала футболиста в аэропорту Дубая.
Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Если вы хотите посмотреть завершенный матч в записи не зная счет, либо скрыть счет параллельно идущих матчей, то для этих целей есть страница soccer.ru/1, на которой можно выключить отображение счетов всех матчей на 12 часов для вашего аккаунта. Этот режим можно выключить и раньше с этой же страницы. В данном режиме счета будут заменены на «?:?» не только на внешних страницах сайта, но и даже на страницах самих матчей (если вам, например, захочется посмотреть расстановку), а также скрыты под заголовками материалов и в некоторых других блоках сайта. Также будут скрыты иконки красных карточек с внешних страниц и скрыты авторы голов в заголовке страниц матчей. На самой странице soccer.ru/1 все счета будут скрыты даже при отключенном режиме.
Ну как можно было с вынесенным приговором по наркотикам ехать в страну где преступления за наркотики очень строго караются законом, а так же имеется договор с Голландией о выдачи преступников?
А ещё больше дурак если доверился юристам Спартака, тем более тем кто не сталкивался с подобной практикой.
Ещё надо учесть, что наш МИД не сможет вмешаться в ситуацию, так как Промес не является гражданином России.
Сейчас Промесу приходится только надеятся, что кто то из властных людей мира сего неофициально подключится и не порешает вопрос с арабами.
Но если честно это как то зашквар вступаться за наркоторговца.
Ну как можно было с вынесенным приговором по наркотикам ехать в страну где преступления за наркотики очень строго караются законом, а так же имеется договор с Голландией о выдачи преступников?
А ещё больше дурак если доверился юристам Спартака, тем более тем кто не сталкивался с подобной практикой.
Ещё надо учесть, что наш МИД не сможет вмешаться в ситуацию, так как Промес не является гражданином России.
Сейчас Промесу приходится только надеятся, что кто то из властных людей мира сего неофициально подключится и не порешает вопрос с арабами.
Но если честно это как то зашквар вступаться за наркоторговца.
А Промес? Хоть бы задался вопросом, ему же сидеть в тюрьме. Но с другой стороны, там слишком много нарушений. И нападение на брата, и наркотики. Если всё оно так, то что поделать, туда ему и дорога. Игрок был хороший. Но мозгов нет, считай калека.
А Промес? Хоть бы задался вопросом, ему же сидеть в тюрьме. Но с другой стороны, там слишком много нарушений. И нападение на брата, и наркотики. Если всё оно так, то что поделать, туда ему и дорога. Игрок был хороший. Но мозгов нет, считай калека.