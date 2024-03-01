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Промес по-прежнему находится в ОАЭ после задержания

вчера, 09:18

Нападающий «Спартака» Квинси Промес за прошедшую ночь не покинул ОАЭ.

Сообщается, что в данный момент с игроком находятся два сотрудника клуба.

Ранее полиция задержала футболиста в аэропорту Дубая.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:41
Это называется грамотный слив.
Igo0rek
Igo0rek ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:29
Я думаю ему юристы Спартака обещали, что все будет нормально.
Байкал-38
Байкал-38 ответ баск (раскрыть)
вчера в 16:19
Даже если дадут условно или штраф, то он всё равно отправится в Голландию, так как узнав, что Промеса задержали прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока.
А так как между странами есть договор, то его точно выдадут.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:14
А вот новая информация, которая тебе не принесёт радость.

Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ из-за побега с места ДТП. После этого прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока.

Получается Промес подставил сам себя и теперь дела реально плохи для него.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 15:20


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баск
баск
вчера в 15:19
Некоторые истоники уже отписались, что задержание Квинси связано с его побегом с места ДТП на территории страны.
Феерический дурень, конечно. Футболёр-то хороший, а по жизни..

Журналист СпортЭкспресса Дима Егоров пишет, что уже через 3 дня назначен суд по поводу этого побега и Промесу грозит реальный срок..

От себя добавлю- самое неприятное тут в том, что даже если срок будет самым незначительным (допустим, 1-3 месяца), то по законам ОАЭ иностранный гражданин, отсидевший в Эмиратах за преступление, совершённое на их территории, после отсидки депортируется в страну гражданства..
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:43
Может быть. Я мог и забыть...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:41
Правильно было сказано - Завистников и врагов...................
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:53
Да, много лет прошло... Но, смотрелся фильм с интересом. А какие актеры!
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:51
Привет, Володя!
И тебя- с возобновлением чемпика!!!
Ну, естественно, как же без него! Я давно заметил, что, чем меньше человек разбирается в футболе, тем, он агрессивнее и подлее.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:46
Смотрел в древние времена, цитату подзабыл)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:45
Виктор привет...!..) С возобновлением второй части игр РПЛ ....!!!
Ну а прокурор и судья Спартака уже обьявился в обсуждении и осуждении Квинси Промеса...))))
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:25
Привет, Олег!
Это цитата из фильма "Анжелика- маркиза ангелов".
Помнишь, был, такой, популярный французский сериальчик?
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:25
Интерпол показывает свою работу в этой истории..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:22
Привет Витя!

Эксклюзив!)
Capral
Capral
вчера в 13:13
Однако, сколько ненавистников у Спартака.
Правильно было сказано:"Врагов не бывает- только у дураков и уродов"...
adekvat
adekvat ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:48
Конечно отдадут, приедут два сотрудника из юстиции Недерландов и заберут его домой.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 12:47
Посидит теперь в голландской тюрьме.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:37
Отдадут его, видимо, Голландии.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 12:21
Он как Киркроров, просто не в ту дверь вошёл...
Вы наверное пытаетесь себя успокоить и не более того.
Кстати если Промеса задержали по другим причинам, то может это ещё хуже, значит ещё, что то добавится и не исключено, что он накосячил уже в Эмиратах.
Скоро мы всё узнаем.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 12:05
Когда нет информации официальной , то хоть какая то информация от Кононова...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:54
По "информации" Кононова ? Надёжный источник, что тут скажешь. Я вообще предполагаю, что Квинси задержали за то, что пытался вывести в кармане горсть песка. Там с этим строго.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:49
Когда - нибудь ЭТО должно было случиться. Раньше или позже, но Промес должен был за совершённое преступление (хотя впереди ещё рассмотрение кассации) понести наказание. В тюрьму его пока не посадят, наденут "часики" и заключат под домашний арест. Так или иначе, но мы не знаем особенностей судопроизводства в Голландии, поэтому остаётся надеяться, что его до окончательного вердикта не поместят в тюрьму. А дальше всё возможно, даже оправдание. В любом случае, мы будем следить за судьбой Квинси.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 11:05
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:02
Спартак - наше русское авось, тут всё понятно.
А Промес? Хоть бы задался вопросом, ему же сидеть в тюрьме. Но с другой стороны, там слишком много нарушений. И нападение на брата, и наркотики. Если всё оно так, то что поделать, туда ему и дорога. Игрок был хороший. Но мозгов нет, считай калека.
Hauptman
Hauptman
вчера в 10:36
Уголовник должен сидеть в тюрьме за свои преступления.
lotsman
lotsman
вчера в 10:36
А ведь говорили ему, сиди в Тарасовке и не высовывайся.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:35
Ладно Промес, безбашенный парень, но юрист Спартака? Зачем допускать такие риски?
Блин, в шахматы ваще не играют "адвокаты- юристы"
Futurista
Futurista
вчера в 10:24
По любому - подарок Зениту...сейчас Спартак с Промесом и Спартак без Промеса - две разные команды...адаптироваться команде к потере такого игрока за 2-3 дня невозможно...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:18
Появилась новая информация о ситуации с Квинси Промесом, который не смог вылететь из ОАЭ в Россию.

«По моей информации, отсутствие Промеса на рейсе с командой не связано с уголовным делом и потенциальной экстрадицией», – написал в своем телеграм-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.
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