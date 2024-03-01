Промес по-прежнему находится в ОАЭ после задержания

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вчера, 09:18

Нападающий «Спартака» за прошедшую ночь не покинул ОАЭ .

Сообщается, что в данный момент с игроком находятся два сотрудника клуба.

Ранее полиция задержала футболиста в аэропорту Дубая.