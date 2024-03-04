Юрист: «Вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом»

Юрист Андрей Князев высказался о ситуации нападающего «Спартака» .

Очень вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом. За неумышленное преступление, если человек никого не покалечил, выплачиваются деньги, и человек может уезжать. Видимо, запрос Нидерландов не сработал. Если бы был срок, может быть, и подоспел бы ордер на выдачу или другие документы.