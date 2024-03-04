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Юрист: «Вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом»

вчера, 17:34

Юрист Андрей Князев высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Очень вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом. За неумышленное преступление, если человек никого не покалечил, выплачиваются деньги, и человек может уезжать. Видимо, запрос Нидерландов не сработал. Если бы был срок, может быть, и подоспел бы ордер на выдачу или другие документы.

Промеса оштрафуют, и он уедет. ДТП — это такая вещь, в которую может любой водитель попасть. Да, не каждый сбегает с места происшествия. В России это считается отягчающим обстоятельством. Не знаю, как с этим обстоит в ОАЭ. Если будет возмещён материальный и моральный ущерб жертвам, то никаких вопросов не будет.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:54
Супер, Маэстро, Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так и ответили?! Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мой любимый мультик!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо, Маэстро, что регулярно, возвращаете в счастливое и незабываемое советское время!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:49
Я дажде знаю кто Юрист и Адвокат и просто убер всё у Промеса
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
"Промес не будет выдан Нидерландам. 5 марта он вернется в Россию....Власти ОАЭ запрос Нидерландов проигнорировали."...

Сп62
Сп62
вчера в 22:01
Час назад. Российской стороне удалось добиться освобождения для Промеса.
Сп62
Сп62 ответ ABir (раскрыть)
вчера в 21:55
Законы на 90% исполняются выборочно и по заказу. Примеров тьма.
ABir
ABir
вчера в 21:37
Просто в ОАЕ, как и в Голландии законы неправильные, их очень трудно понимать, а еще труднее исполнять.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:25
- Очень классные комменты! И каждый прав по-своему.
- А хотите, я вам ещё вопрос подкину? Почему человек, у которого "за плечами" два незавершённых уголовных дела (с поножовщиной, и с наркотой), приехав в чужую страну, на футбольные сборы, вместе с командой, вечером тупо садится за руль какого-то автомобиля, совершает ДТП, и скрывается от полиции? Ему чего - проблем мало? Да нет, господа-товарищи, тут всё иначе... Либо парню уже совсем "крышу снесло", либо это какой-то хитрый ход. Если ему удастся из всех этих трёх уголовных дел выйти "сухим" и вернуться в Спартак - бляха - НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ адвокату!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:25
Так ведь, 90% башляют)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:21, ред.
Не знаю... чё там будет с Промесом, но то, что Князев на юрфаке не учился, а просто башлял, - факт неоспоримый.

"Видимо запрос Нидерландов не сработал". )))

И ведь спросить Андрюшку что такое ИнтерПол и с чем его едят, язык не повернётся, ибо он однозначно ответит, что организация эта нам враждебна, потому как представляет из себя новую - Международную ветвь ЛГБТ-сообщества.)
Сп62
Сп62 ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 21:09
Извини, но я уже очень стар, чтобы запомнить все брудершафты. Не обижайся.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 20:57
Знаете, Уважаемый, не хочу показаться Вам циником, но, в одном, замечательном советском фильме, один, негативный персонаж произнёс: "Люди принимающие наркотики- не люди"!

Чтобы принимать наркоту- надо быть очень богатым человеком. Другими словами- никто, никого не заставляет- это самостоятельный выбор каждого. Если палач казнит невиновного, мы же не осудим его за это. А таких случаев немало.
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:39
Не помню брудершафта. А для особо "внимательных" напоминаю: я обычный человек и ничего человеческое мне не чуждо.
Сп62
Сп62 ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 20:34
Ты плохо знаешь нашу историю. Вспомни период гражданской в*йны. Там никакие родственные связи в расчёт не брались. И вспомни слова Спасителя: кто безгрешен, тот пусть бросит в меня камень. Ты, наверное, безгрешен.
Сп62
Сп62
вчера в 20:28
Хочу обратиться ко всем посетителям.сайта. Много случаев, когда челевека, которого долгое время все считали приличным человеком (даже в политических элитах), затем обвиняли во всех тяжких грехах. Коррупции, воровстве, садизме. Степень вины Промеса нам неизвестна и ссылаться на решение суда Нидерландов не стоит, так как мы иногда не признаём решения даже Международного суда.
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:25
Да нормальный я человек, и ничего человеческое мне не чуждо. Просто торговля наркотой это не библейский грех , а много хуже. А на брата с ножом может кинуться только нелюдь.Но к футболу это всё не относится.
рже
рже
вчера в 20:25
Промес, популярней Мессика и Кристинки, золотой мяч отдыхает🌠
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:23
Юрист: «Вероятен исход, что в ОАЭ Промес обделается»
adekvat
adekvat
вчера в 20:22
Как у него так получается, всегда выходить из воды сухим.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 20:13
Вы- очень Высоморальный человек, я давно это заметил. Но дело в том, что мы, все- живем в аморальном мире. Это конечно не значит, что надо нарушать закон, нет, но и не надо его идеализировать. Про поножовщину, в СССР, я писал неоднократно. С наркотой, дело похуже. Но тогда вопрос- куда же смотрел закон раньше, почему так поздно спохватились? Или я чего-то не знаю...
Просто пенсионер
Просто пенсионер ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:07
Всегда уважал Ваше мнение ,но в данном случае не соглашусь .Если кто-то связан с торговлей наркотой ,а уж тем паче кидается с ножом на своего брата ,то ему не место не только в Спартаке а и вообще НИГДЕ.
Сп62
Сп62
вчера в 20:06, ред.
Capral.
Кто б спорил, а я нет. Пути Господни неисповедимы. За информацию спасибо.
Capral
Capral ответ Просто пенсионер (раскрыть)
вчера в 19:58
Моё Почтение!
Не только спартачи, я тоже считаю его великим. Почему? Да потому что ярких футболистов в России очень мало. Промес, Битело, Караскаль, Клаудиньо- золотой фонд российской ПЛ. Я всегда осуждаю легов, за их безответственное отношение к нашим советским принципам, в отношении клубной принадлежности, но без них, российский футбол станет- пресным, неинтересным и невыразительным. Поэтому, Промес, при всех его негативных человеческих качествах, нужен, не только Спартаку, но и всей ПЛ России.
Capral
Capral
вчера в 19:50
Сп62.
Хочу тебе сказать, что в Париже, к примеру, при парковке- разрешается помять соседский авто и это не карается штрафом. Ну это так, между прочим. Когда был в Испании, много раз, часто, водилы едут и на зебру, и на красный. После Германии, всё это было странно видеть... Везде разные законы.
Futurista
Futurista
вчера в 19:48, ред.
Вероятен исход Промеса из ОАЭ...
Сп62
Сп62 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Я согласен с такими выводами, если бы юрист что-то утверждал. Но в данном случае он сделал всего лишь предположение. За это обвинять его не следует. (Он же не Промес)хШутка).
Просто пенсионер
Просто пенсионер
вчера в 19:39
Промес весьма неплохой игрок по меркам нашей Премьер-лиги .Он же наркоторговец и несостоявшийся братоубийца. Спартак-весьма достойный клуб а сами спартачи считают его великим. Вопрос: Нужен ли такому клубу как Спартак такой игрок как Промес?
shlomo
shlomo
вчера в 19:37
Посмотрим на развитие ситуации.. может штрафом и не обойтись.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:32, ред.
Дело в том, что законодательство разных стран в сфере дорожного движения сильно отличаются друг от друга, так у нас в РФ управление транспортом в состоянии опьянения без совершения ДТП считается административным нарушением И карается штрафом в 30 тыс и лишением прав на разные сроки. , в то время как в большинстве стран - этого уголовное правонарушение даже без ДТП.
То же самое и оставление места ДТП. Возможно в ОАЭ - это похуже чем у нас. Но "юрист" прежде чем писать такие заметки мог бы матчасть изучить для порядка. Возможно Промес оставил место ДТП, чтобы скрыть факт опьянения, т.к. у них это тяжкий проступок. Я умаю, что вся информация в Спартаке есть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Как он вообще может что-то предполагать, если он не знает законов ОАЭ?

Ни один уважающий юрист не будет делать такого, тем более если это касается практики других стран где он не имеет никакого опыта от слова совсем.

Какой он нахрен юрист после этого, шалабол какой-то получается.
Сп62
Сп62 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:04
Юрист сделал предположения основываясь на своём опыте и своём видении события. Здесь он не обязан ссылаться на статьи ГК и УК других стран.
Гость
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