Юрист: «Вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом»

Юрист Андрей Князев высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
Очень вероятен исход, что в ОАЭ Промес отделается штрафом. За неумышленное преступление, если человек никого не покалечил, выплачиваются деньги, и человек может уезжать. Видимо, запрос Нидерландов не сработал. Если бы был срок, может быть, и подоспел бы ордер на выдачу или другие документы.
Промеса оштрафуют, и он уедет. ДТП — это такая вещь, в которую может любой водитель попасть. Да, не каждый сбегает с места происшествия. В России это считается отягчающим обстоятельством. Не знаю, как с этим обстоит в ОАЭ. Если будет возмещён материальный и моральный ущерб жертвам, то никаких вопросов не будет.
То же самое и оставление места ДТП. Возможно в ОАЭ - это похуже чем у нас. Но "юрист" прежде чем писать такие заметки мог бы матчасть изучить для порядка. Возможно Промес оставил место ДТП, чтобы скрыть факт опьянения, т.к. у них это тяжкий проступок. Я умаю, что вся информация в Спартаке есть.
То же самое и оставление места ДТП. Возможно в ОАЭ - это похуже чем у нас. Но "юрист" прежде чем писать такие заметки мог бы матчасть изучить для порядка. Возможно Промес оставил место ДТП, чтобы скрыть факт опьянения, т.к. у них это тяжкий проступок. Я умаю, что вся информация в Спартаке есть.
Не только спартачи, я тоже считаю его великим. Почему? Да потому что ярких футболистов в России очень мало. Промес, Битело, Караскаль, Клаудиньо- золотой фонд российской ПЛ. Я всегда осуждаю легов, за их безответственное отношение к нашим советским принципам, в отношении клубной принадлежности, но без них, российский футбол станет- пресным, неинтересным и невыразительным. Поэтому, Промес, при всех его негативных человеческих качествах, нужен, не только Спартаку, но и всей ПЛ России.
Не только спартачи, я тоже считаю его великим. Почему? Да потому что ярких футболистов в России очень мало. Промес, Битело, Караскаль, Клаудиньо- золотой фонд российской ПЛ. Я всегда осуждаю легов, за их безответственное отношение к нашим советским принципам, в отношении клубной принадлежности, но без них, российский футбол станет- пресным, неинтересным и невыразительным. Поэтому, Промес, при всех его негативных человеческих качествах, нужен, не только Спартаку, но и всей ПЛ России.