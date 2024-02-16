Промеса объявили в международный розыск

1708085559

вчера, 15:12

Нападающий московского «Спартака» , которого ранее суд Амстердама признал виновным в контрабанде наркотиков и приговорил к 6 годам тюремного заключения, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил источник со ссылкой на официального представителя прокуратуры Амстердама Франклина Ваттимена.

Представитель ведомства уточнил, что в розыск подала нидерландская прокуратура, об ордере на арест по линии какой-либо международной организации, такой как Европол и Интерпол, речи не идёт.

Ваттимен отказался комментировать возможность обращения к российским властям по вопросу экстрадиции.