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Промеса объявили в международный розыск

вчера, 15:12

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, которого ранее суд Амстердама признал виновным в контрабанде наркотиков и приговорил к 6 годам тюремного заключения, объявлен в международный розыск. Об этом сообщил источник со ссылкой на официального представителя прокуратуры Амстердама Франклина Ваттимена.

Представитель ведомства уточнил, что в розыск подала нидерландская прокуратура, об ордере на арест по линии какой-либо международной организации, такой как Европол и Интерпол, речи не идёт.

Ваттимен отказался комментировать возможность обращения к российским властям по вопросу экстрадиции.

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