«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса задержали в ОАЭ, поскольку игрок сбежал с места ДТП.
По этой причине «красно-белые» могут рассмотреть вопрос расторжения контракта с футболистом.
Сообщается, что москвичи уже ищут замену Промесу.
Нападающего «Спартака» Квинси Промеса задержали в ОАЭ, поскольку игрок сбежал с места ДТП.
По этой причине «красно-белые» могут рассмотреть вопрос расторжения контракта с футболистом.
Сообщается, что москвичи уже ищут замену Промесу.
Так же не исключено, что его просто решили слить как проблемного игрока, а иначе зачем его брали на сборы в страну откуда его можно выдать.
Если это так, то руководство Спартака провела блестящую операцию, наверное это их самый грамотный поступок за последние десятилетия.
Так же не исключено, что его просто решили слить как проблемного игрока, а иначе зачем его брали на сборы в страну откуда его можно выдать.
Если это так, то руководство Спартака провела блестящую операцию, наверное это их самый грамотный поступок за последние десятилетия.
Ну что сказать- дурак он. Если проканало с голландским судом, значит надо поклониться Всевышнему и вести себя тихо. Но нет, надо было снова, в какое-то г...o влезть. Правильно говорят: "В историю можно войти, а можно вляпаться"!
Конечно, его будет не хватать в Ленинграде... Но, есть- молодое голландское дарование. Посмотрим. Вообще же, вся эта история, настолько идиотская и глупая, что оставляет много вопросов...
Ну что сказать- дурак он. Если проканало с голландским судом, значит надо поклониться Всевышнему и вести себя тихо. Но нет, надо было снова, в какое-то г...o влезть. Правильно говорят: "В историю можно войти, а можно вляпаться"!
Конечно, его будет не хватать в Ленинграде... Но, есть- молодое голландское дарование. Посмотрим. Вообще же, вся эта история, настолько идиотская и глупая, что оставляет много вопросов...