«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом

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вчера, 15:41

Нападающего «Спартака» задержали в ОАЭ , поскольку игрок сбежал с места ДТП .

По этой причине «красно-белые» могут рассмотреть вопрос расторжения контракта с футболистом.

Сообщается, что москвичи уже ищут замену Промесу.