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«Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом

вчера, 15:41

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса задержали в ОАЭ, поскольку игрок сбежал с места ДТП.

По этой причине «красно-белые» могут рассмотреть вопрос расторжения контракта с футболистом.

Сообщается, что москвичи уже ищут замену Промесу.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 20:53
Странно, что он до сих пор этого не сделал
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:23
Ну конечно, после такого- всё валится из рук. Но есть люди, которые жить не могут, чтобы не найти приключений на свою задницу. Промес- из их числа. Гадать не будем- подождем, посмотрим...
zx27emv5455b
zx27emv5455b
вчера в 19:06
А равноценной замены ему нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:04
Я думаю Виктор в команде сейчас настроение совсем не футбольное и матч может получиться в одни ворота...
BDA8181
BDA8181
вчера в 18:14
Нет!!! Верим Промес)) Он должен доиграть до конца контракта за Спартак! А если сядет, то хоть Спартак подкинет сухарей ему. Нельзя бросать своих))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:59
Конечно же, никакого нарушения правил не было, просто Куинси и Спартак пошли друг другу на встречу, чтобы не портить имидж клубу.
Антоха, удачи, ещё вернёшься в Россию
YVG
YVG
вчера в 17:33
Неужели этого уголовника таки уволят, как комппенсацию делить будут?
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:31
Ну чтож, высока вероятность того, что последнюю игру за Спартак он уже сыграл.
Giovanny
Giovanny
вчера в 17:28
Зачем, отсидит и вернется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:27
Вот она, Цена любви народной к негритёнку. Теперь и в Тарасовке не спрятаться...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:15
Приветствую, Маэстро!!!!!!!
Ну что сказать- дурак он. Если проканало с голландским судом, значит надо поклониться Всевышнему и вести себя тихо. Но нет, надо было снова, в какое-то г...o влезть. Правильно говорят: "В историю можно войти, а можно вляпаться"!

Конечно, его будет не хватать в Ленинграде... Но, есть- молодое голландское дарование. Посмотрим. Вообще же, вся эта история, настолько идиотская и глупая, что оставляет много вопросов...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:06
Надо было сначала покер Зениту отгрузить...а потом куролесить...
Capral
Capral
вчера в 16:58
Байкал, поздравляю вас- со вторым местом в конкурсе!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:55
Сама судьба решила, что Промес должен сесть в тюрьму надолго.
Так же не исключено, что его просто решили слить как проблемного игрока, а иначе зачем его брали на сборы в страну откуда его можно выдать.
Если это так, то руководство Спартака провела блестящую операцию, наверное это их самый грамотный поступок за последние десятилетия.
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:52
Получилось, как у Балаганова:"Я машинально"!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:48
Ну вот отпустили его на двое суток он и накуралесил себе на голову....Вел бы себя тише воды и ниже травы и все было бы в норме . Сам виноват. Жаль...много сделал для команды .
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:43
А что искать замену Промесу?
Ведь есть Зиньковский, который может вполне его заменить.
Лучше бы поиском АПЗ (а-ля Алекс) или опорника (а-ля Фернандо),
занялись, и обязательно с хорошо поставленным ударом,
а то даже штрафные бить некому. Да и пенальтиста надёжного нет.
c37vwk79x9bj
c37vwk79x9bj
вчера в 16:35
Проблемный игрок, надо прощаться
Гость
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